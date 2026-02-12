Άγιος Νικόλαος: Ματωμένη συμπλοκή ανηλίκων με καραμπίτ – Μαχαιριά μια ανάσα από την καρδιά

Στον θάνατο ενός νεαρού παιδιού λίγο έλειψε να καταλήξει η αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο, με πρωταγωνιστές ανηλίκους και νεαρούς ενήλικες, οι οποίοι κυκλοφορούσαν οπλισμένοι με μαχαίρια τύπου καραμπίτ, κρυμμένα στα τσαντάκια τους. Πρόκειται για όπλο με καμπύλη λεπίδα, σχεδιασμένο να «γαντζώνει» τη σάρκα — ο ίδιος τύπος μαχαιριού που είχε χρησιμοποιηθεί και στη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, στη Θεσσαλονίκη.

Το βασικό θύμα της επίθεσης πάλεψε κυριολεκτικά για τη ζωή του. Για σχεδόν έναν μήνα νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς κατά τη διάρκεια της συμπλοκής δέχθηκε μαχαιριά με καραμπίτ λίγα εκατοστά κάτω από την καρδιά. Το χτύπημα ήταν βαθύ και στοχευμένο και θα μπορούσε να είχε αποβεί μοιραίο. Οι γιατροί έδωσαν μάχη — όπως και ο ίδιος.

Ο κίνδυνος να χαθεί η ζωή ενός παιδιού κινητοποίησε άμεσα τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών. Μεθοδικά και χωρίς καθυστερήσεις χαρτογράφησαν τις κινήσεις των εμπλεκομένων και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν εκείνους που, σύμφωνα με τα στοιχεία, έδρασαν με ανθρωποκτόνο πρόθεση.

Το προσχεδιασμένο «ραντεβού»

Όλα ξεκίνησαν στις 21 Δεκεμβρίου 2025. Το απόγευμα εκείνης της ημέρας εκτυλίχθηκαν στον Άγιο Νικόλαο σκηνές που θύμιζαν οργανωμένη «μάχη δρόμου» μεταξύ συμμοριών.

Δύο αντίπαλες ομάδες νεαρών έδωσαν προσυνεννοημένο «ραντεβού» για να λύσουν βίαια τις διαφορές τους. Αφορμή, σύμφωνα με την προανάκριση, αποτέλεσε ξυλοδαρμός που είχε σημειωθεί δύο ημέρες νωρίτερα έξω από κατάστημα της περιοχής.

Είναι το ντοκουμέντο που βλέπετε και έχει εξασφαλίσει το Newsbomb:

Το αποτέλεσμα ήταν τρεις βαριά τραυματισμένοι, μαχαίρια πεταμένα στο οδόστρωμα και αίμα να βάφει την άσφαλτο.

Η μία ομάδα προσέγγισε το σημείο από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις, σαν να ακολουθούσε προσχεδιασμένο σχέδιο περικύκλωσης. Στην πλατεία όπου δόθηκε το «ραντεβού» τους ανέμενε η αντίπαλη πλευρά. Ο διαπληκτισμός μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε ανεξέλεγκτη συμπλοκή.

Ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους επιτέθηκε με μαχαίρι τύπου καραμπίτ, καταφέροντας πολλαπλά χτυπήματα στην κοιλιακή χώρα και στο χέρι νεαρού άνδρα. Το θύμα υπέστη ακόμη και καρδιακή ανακοπή, νοσηλεύτηκε επί έναν μήνα και τελικά πήρε εξιτήριο στα τέλη Ιανουαρίου.

Δεύτερος τραυματίας δέχθηκε μαχαιριά στον θώρακα, ενώ τρίτος νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά στην κοιλιά, με ένα από τα πλήγματα να φτάνει στο ήπαρ. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε και μέλος της επιτιθέμενης ομάδας.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στον «Ευαγγελισμό» και στο «Κωνσταντοπούλειο», όπου νοσηλεύτηκαν για ημέρες.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένη αυτοψία στο σημείο του επεισοδίου. Σε διάφορα σημεία εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, ενώ συλλέχθηκαν αποτυπώματα που συνέδεσαν εμπλεκόμενους με τον χώρο της συμπλοκής.

Τις πρωινές ώρες της 9ης Φεβρουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών στα σπίτια βασικών κατηγορουμένων. Οι έρευνες αποκάλυψαν ένα μικρό «οπλοστάσιο», καθώς και σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για συμπλοκή, απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ναρκωτικών και πυροτεχνημάτων.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο της υπόθεσης είναι η ηλικία των εμπλεκομένων. Η πλειονότητα είναι ανήλικοι ή νεαροί ενήλικες. Όλοι τους έδρασαν σαν σκληροί κακοποιοί, γεγονός που προβληματίζει τις Αρχές.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.