Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα άνευ προηγουμένου στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Αθηνών

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους και σήμερα (17/02) από νωρίς το πρωί, με τους οδηγούς που κινούνται στη Λεωφόρο Αθηνών και τον Κηφισό να χρειάζονται μεγάλη υπομονή, εξαιτίας των εργασιών που πραγματοποιούνται στην Αττική Οδό.

Στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Κηφισιά, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το Αιγάλεω έως το ύψος της Νέας Ιωνίας.

Μποτιλιάρισμα εντοπίζεται και στους δρόμους πέριξ του λιμανιού του Πειραιά, αλλά και στην Κηφισίας ανά διαστήματα.