Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα άνευ προηγουμένου στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Αθηνών
Κυκλοφοριακή «ασφυξία» και σήμερα (17/02) στο Λεκανοπέδιο, λόγω του κλειστού τμήματος της Αττικής Οδού
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους και σήμερα (17/02) από νωρίς το πρωί, με τους οδηγούς που κινούνται στη Λεωφόρο Αθηνών και τον Κηφισό να χρειάζονται μεγάλη υπομονή, εξαιτίας των εργασιών που πραγματοποιούνται στην Αττική Οδό.
Στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Κηφισιά, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το Αιγάλεω έως το ύψος της Νέας Ιωνίας.
Μποτιλιάρισμα εντοπίζεται και στους δρόμους πέριξ του λιμανιού του Πειραιά, αλλά και στην Κηφισίας ανά διαστήματα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:11 ∙ WHAT THE FACT
Τι απαντούν οι επιστήμονες για τον έρωτα με την πρώτη ματιά – Μύθος ή πραγματικότητα;
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το Tesla Semi λίγο πριν την έναρξη παραγωγής
06:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Φεβρουαρίου
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ