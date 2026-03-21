Πότε αλλάζει η ώρα: «Χάνουμε» μια ώρα ύπνου

Η αλλαγή της ώρας θα γίνει στα τέλη Μαρτίου και συγκεκριμένα την Κυριακή στις 29 Μαρτίου

Πλησιάζει η μέρα που θα γυρίσουμε τους δείκτες του ρολογιού μας μία ώρα μπροστά και θα «μεγαλώσει» η μέρα.

Η αλλαγή της ώρας θα γίνει στα τέλη Μαρτίου και συγκεκριμένα την Κυριακή στις 29 Μαρτίου. Στις 03:00 τα ξημερώματα τα ρολόγια μας θα γυρίσουν μία ώρα μπροστά στις 04:00.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαία ρύθμιση ισχύει από το 1996, σύμφωνα με την οποία την άνοιξη τα ρολόγια μετακινούνται μία ώρα μπροστά, ώστε να αξιοποιείται το φυσικό φως της ημέρας, ενώ το φθινόπωρο επιστρέφουν μία ώρα πίσω.

Η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 1916, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, μία πρακτική που ξεκίνησε στη Γερμανία, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μεγαλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός για την παραγωγή πολεμικού υλικού.

Στην Ελλάδα η θερινή ώρα εφαρμόστηκε δοκιμαστικά το 1932, ωστόσο εγκαταλείφθηκε για αρκετές δεκαετίες. Επανήλθε το 1975, μετά την ενεργειακή κρίση του 1973, όταν πολλές ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν να υιοθετήσουν το ίδιο σύστημα.

