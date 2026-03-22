Πιερία: Κολόνα φωτισμού έπεσε πάνω σε 6χρονο παιδί

Ένα 6χρονο παιδί τραυματίστηκε ελαφρά σήμερα το μεσημέρι στην ιδιωτική μαρίνα Πλαταμώνα στην Πιερία, μετά από πτώση κολόνας φωτισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το 6χρονο παιδί βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή της μαρίνας όταν προσπάθησε να ανέβει σε κολόνα φωτισμού. Η κολόνα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατέρρευσε και τραυμάτισε το παιδί. Άμεσα το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη για περαιτέρω παρακολούθηση.

Το παιδί είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο. Την ίδια στιγμή, εξετάζονται τα αίτια της πτώσης της κολόνας φωτισμού.