Τι σηματοδοτεί η αλλαγή ώρας και γιατί γίνεται πάντοτε Κυριακή

Πλησιάζει η στιγμή που θα αλλάξουμε για μία ακόμα φορά τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα μπροστά, καθώς την προσεχή Κυριακή 29 Μαρτίου θα γίνει η μετάβαση στη θερινή ώρα.

Η αλλαγή ώρας, ουσιαστικά σηματοδοτεί τη μετάβαση μεταξύ της θερινής και της χειμερινής περιόδου, με κύριο στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του ηλιακού φωτός. Η αλλαγή της ώρας γίνεται πάντα Κυριακή, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στις μετακινήσεις και στις ημέρες που είναι εργάσιμες κι ενδέχεται να διαταραχθεί το ωράριο εργασίας. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να προσαρμοστούν στο νέο ωράριο πριν ξεκινήσει η νέα εβδομάδα.

Στο τραπέζι έχει πέσει η άρση του μέτρου και η υιοθέτηση σταθερού ωραρίου και δη του θερινού και μάλιστα είχε αποφασιστεί να ισχύσει, ωστόσο, η απόφαση συνέπεσε με την έκρηξη της πανδημίας του κορονοϊού κι έτσι η απόφαση ανεστάλη επ' αόριστον.

Οπότε, την Κυριακή 29 Μαρτίου για μία ακόμα φορά, στις 03:00 τα ξημερώματα, τα ρολόγια θα πρέπει να δείξουν 04:00. Για τους... ξενύχτηδες σηματοδοτεί μια ώρα χαμένου ύπνου, ωστόσο, τα οφέλη είναι πολλαπλά, κυρίως για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Κατά τους επτά μήνες της εφαρμογής του θερινού ωραρίου υπολογίζεται ότι εξοικονομούμε περίπου 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της εκμετάλλευσης του ηλιακού φωτός. Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.