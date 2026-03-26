Βίντεο-ντοκουμέντο από τη βίαιη ληστεία σε ηλικιωμένη στο Κερατσίνι - Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα

Τρεις νεαροί ηλικίας 19, 20 και 22 ετών συνελήφθησαν στις περιοχές Κολωνού και Αγίου Παντελεήμονα μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Η ομάδα κατηγορείται για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση, ληστεία και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, με δράση που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025.

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν διαρρηκτικά εργαλεία για να παραβιάζουν κατοικίες και στόχευαν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για κλοπές χρημάτων και κοσμημάτων.

Η δικογραφία περιλαμβάνει και άλλο άτομο εκτός των τριών συλληφθέντων.

Βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως τη βίαιη δράση μέλους εγκληματικής ομάδας που είχε αναπτύξει έντονη παραβατική δραστηριότητα στην Αττική, καταγράφοντας τη στιγμή που επιτίθεται σε ηλικιωμένη γυναίκα στο Κερατσίνι και της αρπάζει, με τη χρήση σωματικής βίας, χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση το βράδυ της Παρασκευής 20 Μαρτίου, συνελήφθησαν τρία άτομα ηλικίας 22, 20 και 19 ετών στις περιοχές του Κολωνού και του Αγίου Παντελεήμονα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που προχωρούσε σε διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, καθώς και για ληστεία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Η δράση της ομάδας φέρεται να ξεκίνησε από τον Αύγουστο του 2025, με αποκορύφωμα το περιστατικό του Νοεμβρίου στο Κερατσίνι, όπου τα μέλη της δεν δίστασαν να επιτεθούν σε ηλικιωμένη γυναίκα, αποσπώντας βίαια το κόσμημά της.

Ως προς τη μεθοδολογία τους, οι δράστες χρησιμοποιούσαν διαρρηκτικά εργαλεία για να παραβιάζουν εισόδους κατοικιών, αφαιρώντας κοσμήματα και χρηματικά ποσά.

Παράλληλα, στόχευαν και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου εκμεταλλεύονταν στιγμές απροσεξίας του προσωπικού για να αποσπούν χρήματα και να διαφεύγουν ανενόχλητοι.