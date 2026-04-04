Κιλκίς: «Άρπαξαν» κοσμήματα αξίας 12.000 ευρώ προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ

Τηλεφωνική απάτη που έγινε πριν από λίγες ημέρες στο Κιλκίς με λεία πάνω από 12.000 ευρώ εξιχνιάστηκε μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα και ενός αλλοδαπού άνδρα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, συνεργός τους τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο του παθόντα, προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΗ και με διάφορα τεχνάσματα τον έπεισε να συγκεντρώσει τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι, να τα τοποθετήσει σε σακούλα και να τα εναποθέσει εκτός της οικίας.

Στη συνέχεια ο αλλοδαπός αφαίρεσε τη σακούλα με τα κοσμήματα αξίας 12.700 ευρώ και διέφυγε με όχημα που είχε εκμισθώσει ο ημεδαπός άνδρας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

