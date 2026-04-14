Απάντηση Κατεχάκη σε δημοσίευμα BBC περί μισθοφόρων που κάνουν pushbacks στον Έβρο

Το BBC παρουσιάζει αναφορές και οπτικό υλικό που υποστηρίζουν τη χρήση μισθοφόρων για βίαιες επαναπροωθήσεις, χωρίς να μπορεί να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του υλικού.

Απάντηση σε δημοσίευμα του BBC που κάνει λόγο για στρατολόγηση από τις ελληνικές Αρχές, μεταναστών ώστε να κάνουν pushbacks στο νομό Έβρου, δίνουν πηγές της Κατεχάκη.

Το BBC σε δημοσίευμά του, ανάμεσα σε άλλα περιλαμβάνει ανώνυμες καταγγελίες που ανάμεσα σε άλλα κάνουν λόγο για «στρατολόγηση μεταναστών ως “μισθοφόρους”, προκειμένου να πραγματοποιούν βίαιες και παράνομες επαναπροωθήσεις (pushbacks) άλλων αιτούντων άσυλο κατά μήκος του ποταμού Έβρου».

Η απάντηση της Κατεχάκη

Πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναφέρουν χαρακτηριστικά πως οι «καταγγελίες που δημοσιεύονται σε διεθνές μέσο ενημέρωσης και αφορούν τα χερσαία σύνορα της χώρας, συνδέονται με ισχυρισμούς για περιστατικά που έλαβαν χώρα επί υπηρεσιακής κυβέρνησης το 2023».

Σε αυτό το πλαίσιο, από την Κατεχάκη υπενθυμίζουν πως οι ελληνικές Αρχές «έχουν τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη τα τελευταία χρόνια επί αντίστοιχων ισχυρισμών, με σαφήνεια και τεκμηρίωση».

«Η πάγια θέση της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ξεκάθαρη: η προστασία των συνόρων της χώρας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», σημειώνουν από την Κατεχάκη και προσθέτουν: «Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες εκθέσεις και δημοσιεύματα βασίζονται κατά κύριο λόγο σε μαρτυρίες και δευτερογενή στοιχεία, τα οποία δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν, ενώ η αξιολόγησή τους στηρίζεται συχνά στη σύγκλιση καταγγελιών και όχι σε αποδεικτικά δεδομένα».

«Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω καταγγελίες λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν, αξιολογούνται και διερευνώνται άμεσα και θεσμικά, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους μηχανισμούς ελέγχου και λογοδοσίας που λειτουργούν τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», σημειώνουν οι ίδιες πηγές και καταλήγουν:

«Υπενθυμίζεται ότι, η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί σύνθετη πρόκληση, ιδίως σε περιοχές αυξημένης πίεσης, όπως τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα ανταποκρίνεται σε αυτή την ευθύνη με συνέπεια, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της νομιμότητας και των διεθνών υποχρεώσεών της. Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές παραμένουν στη διάθεση κάθε θεσμικού φορέα για την παροχή στοιχείων και τη συνδρομή σε κάθε διαδικασία που αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικής αποτύπωσης των πραγματικών δεδομένων».

Το δημοσίευμα του BBC

Το BBC κάνει λόγο για στρατολόγηση μεταναστών ώστε να προχωρούν αυτοί σε pushbacks κατά μήκος των συνόρων με την Τουρκία στον Έβρο, επικαλούμενο εσωτερικά έγγραφα της αστυνομίας στα οποία σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, «περιγράφεται πως η στρατολόγηση των λεγόμενων μισθοφόρων διατάχθηκε και εποπτεύθηκε από ανώτερους αξιωματικούς».

Σύμφωνα με το BBC, κατά τη διάρκεια της έρευνας που ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο, ελήφθησαν βίντεο που φέρονται «να δείχνουν που δείχνουν μετανάστες να υφίστανται κακομεταχείριση από μισθοφόρους».

Όπως ισχυρίζεται το βρετανικό δίκτυο, το οπτικοακουστικό υλικό το έστειλε λαθρέμπορος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε δυσαρεστηθεί με τους συνεργάτες του. Όπως διευκρινίζεται, το BBC δεν μπόρεσε να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα του υλικού, αλλά όπως αναφέρει «αυτό αντανακλά τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από άλλες ανεξάρτητες πηγές».

To βρετανικό δίκτυο, επικαλείται δε οπτικό υλικό που χρονολογείται από το 2023, στο οποίο φαίνεται «μια ομάδα μεταναστών, που μόλις είχαν περάσει στον Έβρο και ήθελαν να ζητήσουν άσυλο, έπεσαν σε ενέδρα από μασκοφόρους».

Μάλιστα, το BBC επικαλείται αστυνομική πηγή στην περιοχή που αναφέρει πως οι μισθοφόροι προχωρούσαν σε έως και 100 pushbacks την εβδομάδα: «Δεν υπάρχει στρατιώτης, αστυνομικός ή υπάλληλος της Frontex (υπηρεσία συνόρων της ΕΕ) που υπηρετεί εδώ στον Έβρο και να μην γνωρίζει ότι πραγματοποιούνται απωθήσεις», ανέφερε μια πηγή στο βρετανικό δίκτυο.

Επίσης, στο δημοσίευμα περιλαμβάνονται μαρτυρίες μεταναστών που κατά το BBC έπεσαν θύματα βίαιων επαναπροωθήσεων στην Τουρκία.