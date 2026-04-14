Απάντηση Κατεχάκη σε δημοσίευμα BBC περί μισθοφόρων που κάνουν pushbacks στον Έβρο

Τι αναφέρει το δημοσίευμα του BBC, που κάνει λόγο για στρατολόγηση μεταναστών που κάνουν pushbacks στον Έβρο – Η απάντηση πηγών της Κατεχάκη

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Στιγμιότυπο από τον φράκτη στον Έβρο

  • Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αρνείται τις κατηγορίες περί στρατολόγησης μεταναστών ως μισθοφόρων για pushbacks στον Έβρο και τις αποδίδει σε περιστατικά του 2023.
  • Η ελληνική πλευρά τονίζει ότι η προστασία των συνόρων γίνεται σύμφωνα με το διεθνές, ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.
  • Οι καταγγελίες βασίζονται κυρίως σε ανώνυμες μαρτυρίες και δευτερογενή στοιχεία, τα οποία δεν έχουν επιβεβαιωθεί και εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.
  • Η Ελλάδα δηλώνει ότι συνεργάζεται με θεσμικούς φορείς για τη διαφάνεια και την αντικειμενική αξιολόγηση των περιστατικών στα σύνορα.
  • Το BBC παρουσιάζει αναφορές και οπτικό υλικό που υποστηρίζουν τη χρήση μισθοφόρων για βίαιες επαναπροωθήσεις, χωρίς να μπορεί να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του υλικού.
Απάντηση σε δημοσίευμα του BBC που κάνει λόγο για στρατολόγηση από τις ελληνικές Αρχές, μεταναστών ώστε να κάνουν pushbacks στο νομό Έβρου, δίνουν πηγές της Κατεχάκη.

Το BBC σε δημοσίευμά του, ανάμεσα σε άλλα περιλαμβάνει ανώνυμες καταγγελίες που ανάμεσα σε άλλα κάνουν λόγο για «στρατολόγηση μεταναστών ως “μισθοφόρους”, προκειμένου να πραγματοποιούν βίαιες και παράνομες επαναπροωθήσεις (pushbacks) άλλων αιτούντων άσυλο κατά μήκος του ποταμού Έβρου».

Πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναφέρουν χαρακτηριστικά πως οι «καταγγελίες που δημοσιεύονται σε διεθνές μέσο ενημέρωσης και αφορούν τα χερσαία σύνορα της χώρας, συνδέονται με ισχυρισμούς για περιστατικά που έλαβαν χώρα επί υπηρεσιακής κυβέρνησης το 2023».

Σε αυτό το πλαίσιο, από την Κατεχάκη υπενθυμίζουν πως οι ελληνικές Αρχές «έχουν τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη τα τελευταία χρόνια επί αντίστοιχων ισχυρισμών, με σαφήνεια και τεκμηρίωση».

«Η πάγια θέση της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ξεκάθαρη: η προστασία των συνόρων της χώρας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», σημειώνουν από την Κατεχάκη και προσθέτουν: «Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες εκθέσεις και δημοσιεύματα βασίζονται κατά κύριο λόγο σε μαρτυρίες και δευτερογενή στοιχεία, τα οποία δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν, ενώ η αξιολόγησή τους στηρίζεται συχνά στη σύγκλιση καταγγελιών και όχι σε αποδεικτικά δεδομένα».

«Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω καταγγελίες λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν, αξιολογούνται και διερευνώνται άμεσα και θεσμικά, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους μηχανισμούς ελέγχου και λογοδοσίας που λειτουργούν τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», σημειώνουν οι ίδιες πηγές και καταλήγουν:

«Υπενθυμίζεται ότι, η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί σύνθετη πρόκληση, ιδίως σε περιοχές αυξημένης πίεσης, όπως τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα ανταποκρίνεται σε αυτή την ευθύνη με συνέπεια, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της νομιμότητας και των διεθνών υποχρεώσεών της. Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές παραμένουν στη διάθεση κάθε θεσμικού φορέα για την παροχή στοιχείων και τη συνδρομή σε κάθε διαδικασία που αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικής αποτύπωσης των πραγματικών δεδομένων».

Το BBC κάνει λόγο για στρατολόγηση μεταναστών ώστε να προχωρούν αυτοί σε pushbacks κατά μήκος των συνόρων με την Τουρκία στον Έβρο, επικαλούμενο εσωτερικά έγγραφα της αστυνομίας στα οποία σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, «περιγράφεται πως η στρατολόγηση των λεγόμενων μισθοφόρων διατάχθηκε και εποπτεύθηκε από ανώτερους αξιωματικούς».

Σύμφωνα με το BBC, κατά τη διάρκεια της έρευνας που ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο, ελήφθησαν βίντεο που φέρονται «να δείχνουν που δείχνουν μετανάστες να υφίστανται κακομεταχείριση από μισθοφόρους».

Όπως ισχυρίζεται το βρετανικό δίκτυο, το οπτικοακουστικό υλικό το έστειλε λαθρέμπορος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε δυσαρεστηθεί με τους συνεργάτες του. Όπως διευκρινίζεται, το BBC δεν μπόρεσε να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα του υλικού, αλλά όπως αναφέρει «αυτό αντανακλά τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από άλλες ανεξάρτητες πηγές».

To βρετανικό δίκτυο, επικαλείται δε οπτικό υλικό που χρονολογείται από το 2023, στο οποίο φαίνεται «μια ομάδα μεταναστών, που μόλις είχαν περάσει στον Έβρο και ήθελαν να ζητήσουν άσυλο, έπεσαν σε ενέδρα από μασκοφόρους».

Μάλιστα, το BBC επικαλείται αστυνομική πηγή στην περιοχή που αναφέρει πως οι μισθοφόροι προχωρούσαν σε έως και 100 pushbacks την εβδομάδα: «Δεν υπάρχει στρατιώτης, αστυνομικός ή υπάλληλος της Frontex (υπηρεσία συνόρων της ΕΕ) που υπηρετεί εδώ στον Έβρο και να μην γνωρίζει ότι πραγματοποιούνται απωθήσεις», ανέφερε μια πηγή στο βρετανικό δίκτυο.

Επίσης, στο δημοσίευμα περιλαμβάνονται μαρτυρίες μεταναστών που κατά το BBC έπεσαν θύματα βίαιων επαναπροωθήσεων στην Τουρκία.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:57ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ήταν το λουλούδι μας, η περηφάνια μας», λέει στο Newsbomb συγγενής της 19χρονης που βρέθηκε νεκρή

15:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πάνος Κατσιμίχας: Έρχεται νέο τραγούδι «Για ό,τι αξίζει μόνο» - Το νοσταλγικό βίντεο που συγκινεί

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη το δεύτερο «κύμα» της επιστροφής των εκδρομέων του Πάσχα - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Πηγές Κατεχάκη για δημοσίευμα BBC περί μισθοφόρων που κάνουν pushbacks στον Έβρο: Λαμβάνουμε υπόψη τις καταγγελίες

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν σε 15χρονο για μια ζακέτα

15:38ANNOUNCEMENTS

«Μπλιμπλίκια» στο ΚΠΙΣΝ - Μια βραδιά αυτοσχεδιασμού και ζωντανής μουσικής

15:24ANNOUNCEMENTS

Έρχεται το KIDOPIA Festival - Δημιουργική μάθηση μέσα από το παιχνίδι

15:08LIFESTYLE

Hailey Bieber: Στο πλευρό του Justin στο Coachella - Βίντεο από τις πρόβες με τον γιο τους

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκανε απόπειρα ληστείας σε καφεκοπτείο, προσπάθησε να διαφύγει και έπεσε από 2,5 μέτρα

15:03ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Η Ουάσινγκτον ζητά από την Τεχεράνη το 20ετές «πάγωμα» κάθε πυρηνικής δραστηριότητας

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Σύλληψη 46χρονου για διάρρηξη – Άρπαξε σχεδόν 30.000 ευρώ από κατοικία

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακιστέος ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία– Αρνείται τις κατηγορίες

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Κέρκυρας για την αντίδρασή του στο on air επεισόδιο την Ανάσταση: Εκφράζω τη λύπη μου

14:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ροδόπη: Κινηματογραφική καταδίωξη με πέντε συλλήψεις - Έκλεψαν αυτοκίνητο και κρύφτηκαν σε θάμνους

14:52WHAT THE FACT

Coachella 2026: Από καφέ 17 δολαρίων έως σουίτες 70.000 - Πόσο κοστίζει η φετινή εμπειρία

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Αφρικανική σκόνη καλύπτει τη χώρα: Από αύριο Τετάρτη έως και Παρασκευή οι υψηλότερες συγκεντρώσεις

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Συνελήφθη 51χρονος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Η συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει σαφώς το χαρακτήρα της Μουσουλμανικής Μειονότητας

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Ισραηλινό drone FPV σκοτώνει μαχητή της Χεζμπολάχ στο Λίβανο – Προσοχή, σκληρές εικόνες

14:24LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο πατήρ Νικόλαος βγάζει τα ράσα για την καρδιά της Χλόης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρωδιά» καλοκαιριού με 27αρια και μετά ξανά χειμώνας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για τον μυστηριώδη θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Αναζητείται ακόμη ένα άτομο

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

14:07ΕΥ ΖΗΝ

Το κοινό ποτό που αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

11:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μακάριος Λαζαρίδης έδειξε το πτυχίο του: Δεν θα απολογηθώ για επιλογές που έκανα πριν 40 χρόνια, είμαι νόμιμος

12:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Ημιλιπόθυμη στο τιμόνι η influencer - Ούτε ότι ήταν στο τμήμα δεν μπορούσε να καταλάβει

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Κέρκυρας για την αντίδρασή του στο on air επεισόδιο την Ανάσταση: Εκφράζω τη λύπη μου

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Ισραηλινό drone FPV σκοτώνει μαχητή της Χεζμπολάχ στο Λίβανο – Προσοχή, σκληρές εικόνες

17:54LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος: Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το Πάσχα τους στην Πάρο

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου μιμήθηκε την Ζωή Κωνσταντοπούλου on air και κατήγγειλε: «Είναι η Ελένη Λουκά της πολιτικής»

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο Μανώλης Μαυρομάτης: «Η γυναίκα μου κάηκε ζωντανή επειδή δεν ήθελε να αφήσει το σπίτι»

07:08ΥΓΕΙΑ

Η επιστήμη πιο κοντά από ποτέ στο τέλος του καρκίνου: Νέα ανοσοθεραπεία

06:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Αυτή είναι η 48χρονη influencer που συνελήφθη με αναβολικά στο αυτοκίνητό της

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η στιγμή που ο 19χρονος εισβάλλει στο σχολείο και ανοίγει πυρ προτού αυτοκτονήσει

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Αφρικανική σκόνη καλύπτει τη χώρα: Από αύριο Τετάρτη έως και Παρασκευή οι υψηλότερες συγκεντρώσεις

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κεφαλονιά: Εντοπίστηκε νεκρή 19χρονη σε κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κεφαλονιά: Στο ΑΤ καταθέτουν δύο άτομα για τον θάνατο της 19χρονης

10:24LIFESTYLE

Eurovision: Τι δείχνουν τα στοιχήματα ένα μήνα πριν τη διοργάνωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ