Μυτιλήνη: Κτηνοτρόφοι σε κινητοποιήσεις λόγω αφθώδους πυρετού

Κτηνοτρόφοι της Μυτιλήνης πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις και πορείες στο νησί, διαμαρτυρόμενοι για τη σοβαρή οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν εξαιτίας του lockdown που εφαρμόζεται από τις 16 Μαρτίου, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού.

Αρχικά συγκεντρώθηκαν έξω από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου πέταξαν ζωοτροφές ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Στη συνέχεια κινήθηκαν μέσω της αγοράς της Μυτιλήνης προς την είσοδο του λιμανιού, όπου απέκλεισαν την κυκλοφορία οχημάτων, τόσο ΙΧ όσο και φορτηγών. Λίγες ώρες αργότερα, μέρος των διαδηλωτών εισήλθε στον χώρο του λιμανιού και έφτασε μέχρι τον καταπέλτη του πλοίου «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ», εμποδίζοντας την επιβίβαση επιβατών. Παραμένει ασαφές αν θα επιτραπεί η φόρτωση και αναχώρηση του πλοίου στις 6 το απόγευμα με προορισμό τη Χίο και τον Πειραιά.

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της νόσου έχουν προκαλέσει σημαντικές οικονομικές απώλειες σε εκατοντάδες κτηνοτρόφους του νησιού, αλλά και συνολικά στην παραγωγή και διακίνηση κτηνοτροφικών και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι η ζημιά για την τοπική οικονομία ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς περίπου 70.000 αρνιά και κατσίκια που προορίζονταν για την αγορά έμειναν αδιάθετα. Παράλληλα, τονίζουν ότι το νησί κάλυψε τις ανάγκες του Πάσχα με εισαγόμενα σφάγια. Επιπλέον, αναφέρουν σημαντικές απώλειες από την απαγόρευση εξαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως το ΠΟΠ λαδοτύρι.

Τέλος, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η μη αξιοποίηση μεγάλων ποσοτήτων γάλακτος, το οποίο καταλήγει να απορρίπτεται, με αρνητικές συνέπειες και για το περιβάλλον.