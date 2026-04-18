Ακαθάριστα οικόπεδα: Μέχρι πότε πρέπει να γίνουν οι εργασίες - Πόσο κοστίζουν

Ξεκίνησαν οι υποχρεωτικοί καθαρισμοί των οικοπέδων - Ποιοι αναλαμβάνουν τις εργασίες

Ζωή Μακρυγιάννη

Ακαθάριστα οικόπεδα: Μέχρι πότε πρέπει να γίνουν οι εργασίες - Πόσο κοστίζουν

  • Ο υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων για την αντιπυρική περίοδο ξεκίνησε την 1η Απριλίου και πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουνίου, με διατήρηση καθαριότητας έως τις 31 Οκτωβρίου.
  • Οι ιδιοκτήτες, μισθωτές ή επικαρπωτές είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό που περιλαμβάνει απομάκρυνση ξηρών δέντρων, ξερών χόρτων και εύφλεκτων υλικών, είτε με ίδια μέσα είτε μέσω συνεργείων.
  • Αν δεν γίνει καθαρισμός, οι δήμοι αναλαμβάνουν την εργασία και χρεώνουν τον ιδιοκτήτη, ο οποίος επιπλέον υπόκειται σε πρόστιμα.
  • Το κόστος καθαρισμού εξαρτάται από το μέγεθος και τη συχνότητα καθαρισμού, με τιμές που κυμαίνονται περίπου από 200 έως 500 ευρώ ανά στρέμμα.
  • Υποχρεωτική είναι η δήλωση των εργασιών στο Εθνικό Μητρώο Πυροπροστασίας, ενώ η ψευδής δήλωση τιμωρείται με πρόστιμο 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
Από την 1η Απριλίου έχει ξεκινήσει ο υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για τη νέα αντιπυρική περίοδο, ενώ μέχρι τις 15 Ιουνίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, με τους ιδιοκτήτες να είναι υποχρεωμένοι να συντηρήσουν τον χώρο καθαρό μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Ο καθαρισμός προβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες, μισθωτές ή επικαρπωτές οικοπέδων οφείλουν να απομακρύνουν ξηρά δέντρα, κλαδιά, ξερά χόρτα, θαμνώδη βλάστηση και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Το ποιος θα αναλάβει τον καθαρισμό του εκάστοτε οικοπέδου επαφίεται στην κρίση του ιδιοκτήτη/μισθωτή/επικαρπωτή, ο οποίος είτε μπορεί να το αναλάβει μόνος του, είτε να προσλάβει εταιρία να φέρει εις πέρας τις εργασίες. Παράλληλα, όσοι Δήμοι δεν έχουν το αρμόδιο προσωπικό, προσλαμβάνουν μέσω διαγωνισμών, με συμβάσεις έργου, συνεργεία για τον καθαρισμό των δημοτικών οικοπέδων.

Όπως έχει αναφέρει και στο Newsbomb.gr ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Γιάννης Μυλωνάκης, μόλις παρέλθει η προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό, τα συνεργεία του Δήμου ελέγχουν εάν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα των δημοτών και σε περίπτωση που εντοπιστεί μη συμμόρφωση, αναλαμβάνουν τον καθαρισμό του οικοπέδου έναντι αντιτίμου από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου, ο οποίος θα επιβαρυνθεί και με το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Η υποχρεωτική δήλωση των εργασιών καθαρισμού γίνεται στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών.

Πόσο κοστίζει ο καθαρισμός των οικοπέδων

Συνεργεία που αναλαμβάνουν τον καθαρισμό οικοπέδων, μίλησαν στο Newsbomb.gr, αναφέροντας ότι το κόστος καθαρισμού εξαρτάται τόσο από την έκταση του χώρου, όσο και από το πόσο καιρό έχει να καθαριστεί.

Το κόστος είναι υψηλότερο για οικόπεδα τα οποία έχουν χρόνια να καθαριστούν, όπως επίσης και για τα μεγαλύτερα σε έκταση. Ενδεικτικά, όπως μας είπαν υπεύθυνοι συνεργείων, ο καθαρισμός οικοπέδου ενός στρέμματος που έχει να καθαριστεί δέκα χρόνια, μπορεί να κοστίσει περίπου 500 ευρώ, με το κόστος να ενδέχεται να αυξηθεί ανάλογα και με τη δυσκολία.

Για ένα οικόπεδο ενός στρέμματος, όμως, που καθαρίστηκε πέρυσι, επομένως απαιτούνται και λιγότερες εργασίες, το κόστος ανέρχεται περίπου σε 300 ευρώ.

Οι τιμές για οικόπεδα που καθαρίστηκαν πέρυσι και είναι από 300 έως 600 τ.μ. είναι περίπου 250 ευρώ, ενώ για μικρότερα των 300 τ.μ., το κόστος ανέρχεται σε περίπου 200 ευρώ.

Τι περιλαμβάνει ο απαιτούμενος καθαρισμός;

α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β) Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ) Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ) Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Εξαιρούνται της εφαρμογής της εν λόγω υποχρέωσης: οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι ή φυτευμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών, κ.α.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Τα πρόστιμα

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλωση, επιβάλλεται:

  • πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ εάν δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού,
  • πρόστιμο εκατό (100) ευρώ εάν έχουν προβεί σε καθαρισμό.

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Μητρώο τιμωρείται με χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

Σε περιπτώσεις αδυναμίας υποβολής δήλωσης, όπως λόγω αντικειμενικής αδυναμίας χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ηλικίας, αναπηρίας ή λόγου ανωτέρας βίας, που καθορίζεται με την κοινή απόφαση, η δήλωση υποβάλλεται με φυσικό τρόπο στο οικείο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στην κατά τόπον αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία και αποστέλλονται με επιμέλειά τους στη Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Π.Σ.

Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από τον Δήμο:

  • πρόστιμο ύψους 1,00 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ κα και μέγιστο ποσό τα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ και
  • η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών, εφόσον ο Δήμος προβεί σε καθαρισμό του χώρου.

Ποιους αφορά

Υποχρέωση καθαρισμού έχουν οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε:

α) περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

β) περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

γ) εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περ (α) και (β) εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και

δ) εκτός σχεδίου οικόπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής.

Υπόχρεοι είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οι φορείς του δημόσιου τομέα.

