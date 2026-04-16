Συνελήφθη 48χρονος για ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας - Κατασχέθηκαν χάπια και ποσότητα ηρωίνης

Η σύλληψη έγινε μετά από πληροφορίες που έλαβαν οι Αρχές για παράνομη πώληση ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας.

Στη σύλληψη ενός 48χρονου άνδρα προχώρησε η αστυνομία το μεσημέρι της Τρίτης 15 Απριλίου, στην περιοχή της Ομόνοια, για διακίνηση ναρκωτικών δισκίων στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε έπειτα από πληροφορίες που είχαν οι Αρχές σχετικά με άτομο που πουλούσε παράνομα χάπια στην ευρύτερη περιοχή. Οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο και διαπίστωσαν τη δράση του.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του 296 ναρκωτικά δισκία, τα οποία φέρεται να διέθετε έναντι χρημάτων, καθώς και μικρή ποσότητα ηρωίνης. Για τα χάπια είχε συνολικά έξι ιατρικές συνταγές, εκ των οποίων οι δύο ήταν στο όνομά του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.