Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών -Κατασχέθηκαν πάνω από 27 κιλά κοκκαϊνης

Σε τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική προχώρησαν την Πέμπτη 16 Απριλίου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ.

Πρόκειται για δύο Έλληνες, 29 και 21 ετών, και μία 39χρονη αλλοδαπή, που συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές του Πειραιά, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, χθες το απόγευμα εντοπίστηκε η 39χρονη μέσα σε αυτοκίνητο να κατέχει, με σκοπό τη διακίνηση, συσκευασία με κοκαΐνη μικτού βάρους 1 κιλού και 120 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον 21χρονο, ο οποίος ενεργούσε και για λογαριασμό του 29χρονου.

Παράλληλα, ο 21χρονος συνελήφθη να κατέχει και για λογαριασμό του 29χρονου, με σκοπό τη διακίνηση, συσκευασία με κοκαΐνη μικτού βάρους 50 γραμμαρίων.

Ακολούθησαν έρευνες σε καφετέρια ιδιοκτησίας του 29χρονου, στην οικία του 21χρονου, καθώς και σε οικία που χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών (καβάτζα), όπου ο 29χρονος και ο 21χρονος κατείχαν από κοινού, με σκοπό τη διακίνηση, κοκαΐνη μικτού βάρους 26 κιλών και 228 γραμμαρίων, κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) μικτού βάρους 80,9 γραμμαρίων και ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 40,9 γραμμαρίων.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 27 κιλά και 398 γραμμάρια κοκαΐνης,

• 121,8 γραμμάρια κάνναβης,

• ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

• 56.080 ευρώ,

• 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

• 2 Ι.Χ. δίκυκλα,

• 4 κινητά τηλέφωνα και

• ζεύγος κλειδιών.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ το παράνομο κέρδος των κατηγορούμενων από τη διακίνηση των ναρκωτικών εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσε τις 570.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι -κατά περίπτωση- έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα όπως εγκληματική οργάνωση, ληστεία, παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και στους οποίους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.