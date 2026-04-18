Το απίστευτο λάθος που κάνουμε όλοι με τα Κρι-Κρι της Κρήτης
Ένα ιστορικό λάθος και μια παρανόηση δεκαετιών, συνοδεύει το πιο εμβληματικό ζώο της Κρήτης
Ο κρητικός αίγαγρος, το εμβληματικό θηλαστικό του νησιού που οι ντόπιοι αποκαλούν «Αγρίμι» (αρσενικό) ή «Σανάδα» (θηλυκό), κουβαλά μια ιστορία που υπερβαίνει τα όρια της φύσης. Παρά τη διεθνή επικράτηση της ονομασίας «Κρι-Κρι», η λέξη αυτή δεν έχει ρίζες στην κρητική παράδοση, αλλά αποτελεί προϊόν της μεταπολεμικής διπλωματίας. Η ονομασία προέκυψε τη δεκαετία του 1950, όταν ένας βοσκός δώρισε ένα αγρίμι στον Αμερικανό πρόεδρο Χάρι Τρούμαν ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για το Σχέδιο Μάρσαλ. Ο χαρακτηρισμός των Αμερικανών «Cretan Creature» (Κρητικό Πλάσμα) παραφράστηκε από τα ρεπορτάζ της εποχής, καθιερώνοντας παγκοσμίως το όνομα Κρι-Κρι.
