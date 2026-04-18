Το απίστευτο λάθος που κάνουμε όλοι με τα Κρι-Κρι της Κρήτης

Ο κρητικός αίγαγρος, το εμβληματικό θηλαστικό του νησιού που οι ντόπιοι αποκαλούν «Αγρίμι» (αρσενικό) ή «Σανάδα» (θηλυκό), κουβαλά μια ιστορία που υπερβαίνει τα όρια της φύσης. Παρά τη διεθνή επικράτηση της ονομασίας «Κρι-Κρι», η λέξη αυτή δεν έχει ρίζες στην κρητική παράδοση, αλλά αποτελεί προϊόν της μεταπολεμικής διπλωματίας. Η ονομασία προέκυψε τη δεκαετία του 1950, όταν ένας βοσκός δώρισε ένα αγρίμι στον Αμερικανό πρόεδρο Χάρι Τρούμαν ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για το Σχέδιο Μάρσαλ. Ο χαρακτηρισμός των Αμερικανών «Cretan Creature» (Κρητικό Πλάσμα) παραφράστηκε από τα ρεπορτάζ της εποχής, καθιερώνοντας παγκοσμίως το όνομα Κρι-Κρι.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας