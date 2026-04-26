Αθήνα: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί σήμερα λόγω αγώνων δρόμου σε νότια και βόρεια προάστεια

Μεγάλοι αθλητικοί αγώνες αναμένεται να αλλάξουν τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αττικής την Κυριακή 26 Απριλίου, καθώς χιλιάδες δρομείς θα κατακλύσουν τους δρόμους των νοτίων προαστίων αλλά και την περιοχή Παπάγου - Χολαργού.



Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή 26 Απριλίου σε δρόμους των Δήμων Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με την επωνυμία «17ος Διεθνής Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος και Παράλληλοι Αγώνες».



Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

• Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 05.00΄ έως 13.00΄, ως εξής:

• Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Συγγρού (θέση Ψαλίδι) και της Λεωφ. Αμφιθέας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

• Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της από το ύψος της συμβολής της με την οδό Ιωάννου Φιξ έως το ύψος της συμβολής της με την Νέα Λεωφ. Ποσειδώνος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Κατά τις ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται, ως εξής:

• Στο ρεύμα κυκλοφορίας από Αθήνα προς Γλυφάδα: Λεωφ. Συγγρού (προς Γλυφάδα / Πειραιά) – Λεωφ. Αμφιθέας – Λεωφ. Ποσειδώνος.

• Στο ρεύμα κυκλοφορίας από Πειραιά προς Γλυφάδα: Λεωφ. Συγγρού (προς Αθήνα) – Ζησιμοπούλου – Αγ. Αναργύρων – Λεωφ. Αμφιθέας ή Δημοσθένους – Λεωφ. Αμφιθέας.

-Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών, κατά τις ώρες 04.00΄ έως 13.00΄, επί της οδού Π. Ιωάννου Αυγέρη (έμπροσθεν Θ/Κ Αβέρωφ-Δημοτικού Κολυμβητηρίου Π. Φαλήρου), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αφροδίτης και Μωραϊτίνη (έμπροσθεν TAE KWON DO) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.



Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα παραπάνω σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Ο 10ος Αγώνας Δρόμου Πόλης Παπάγου – Χολαργού θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Απριλίου.



Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού ενημερώνει τους πολίτες ότι, σε συνεργασία με την Τροχαία και την Ελληνική Αστυνομία, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Αγώνα.

Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν κατά μήκος των διαδρομών των αγώνων από τις 10:00 έως τον τερματισμό του τελευταίου δρομέα. Παρακαλούνται οι πολίτες για την κατανόηση και τη συνεργασία τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Παιδική Διαδρομή

Η παιδική διαδρομή θα πραγματοποιηθεί στις οδούς:

Λ. Περικλέους – Κεραμεικού – Αετιδέων – 25ης Μαρτίου – Καραϊσκάκη – Β. Μελά – Ευριπίδου.

Διαδρομές 5 & 10 χλμ

Οι διαδρομές των 5 και 10 χιλιομέτρων θα διεξαχθούν στις οδούς:

25ης Μαρτίου – Λεωφ. Στρατ. Παπάγου – Ιωνίας – Νευροκοπίου – Ελλησπόντου – Αργυροκάστρου – Εθνικής Αμύνης – Υμηττού – 25ης Μαρτίου – Καραϊσκάκη – Β. Μελά – Ευριπίδου.

Τα τελευταία χρόνια, ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, σε συνεργασία με τον Κ.Ο. Χολαργού, συνδιοργανώνει τον Αγώνα Δρόμου Πόλης «Τρέχουμε για τον Αυτισμό», και όλα τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των τμημάτων μπάσκετ «Champs» του ΚΟ Χολαργού, με παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.



Με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από την πρώτη διοργάνωση, ο φετινός αγώνας (Κυριακής μετονομάζεται σε “RUN 4 ALL”. Η νέα αυτή ονομασία αντανακλά τον συμπεριληπτικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, με τη συμμετοχή περισσότερων ομάδων ατόμων με νοητικές αναπηρίες, καθώς και ατόμων με συγγενείς καρδιοπάθειες.

