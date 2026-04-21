Αγία Παρασκευή: «Κομφούζιο» και ταλαιπωρία με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τι απαντά ο δήμαρχος

Snapshot Από τις 5 Απριλίου εφαρμόζονται νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Άη Γάννη στην Αγία Παρασκευή με στόχο της βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Οι ρυθμίσεις προκάλεσαν αυξημένη κίνηση και ταλαιπωρία, ιδίως μετά το άνοιγμα των σχολείων, με καθυστερήσεις έως και 15 λεπτά για μικρές αποστάσεις.

Ο δήμαρχος Γιάννης Μυλωνάκης δηλώνει ότι εξετάζεται αν τα μέτρα θα είναι προσωρινά ή μόνιμα και γίνονται αναπροσαρμογές για τη βελτίωση της κατάστασης, με τη συνδρομή της Τροχαίας.

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννη ζητά άμεση αξιολόγηση των επιπτώσεων και διορθωτικές ενέργειες, επισημαίνοντας προβλήματα όπως ανεπαρκή μελέτη και ελλιπή ενημέρωση των κατοίκων.

Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν μονοδρομήσεις και αλλαγές κατεύθυνσης σε πολλές οδούς της περιοχής, με στόχο την ασφάλεια γύρω από σχολεία και κοινόχρηστους χώρους.

Χάος έχει προκληθεί σε ορισμένους δρόμους της Αγίας Παρασκευής, κυρίως στην περιοχή γύρω από την ελληνογαλλική σχολή και το αμερικανικό κολλέγιο, όπου από τις αρχές του μήνα εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Οι ρυθμίσεις τέθηκαν σε εφαρμογή από τις 5 Απριλίου στην περιοχή του Άη Γιάννη, στο πλαισίο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την αποσυμφόρηση της περιοχής, τη βελτίωση της καθημερινότητας για τους πολίτες.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θεωρήθηκαν επιβεβλημένες για την ασφάλεια όσων κυκλοφορούν στην περιοχή, στην οποία βρίσκονται σχολεία και κολέγια, αλλά και το αθλητικό-πολιτιστικό κέντρο «Σταύρος Κώτσης», όπου μεταβαίνει καθημερινά πλήθος μαθητών, φοιτητών, αλλά και κατοίκων.

Με το χθεσινό άνοιγμα των σχολείων, όμως, μετά τις διακοπές του Πάσχα, ξεκίνησαν και τα προβλήματα με τις νέες αλλαγές, καθώς η κίνηση, κυρίως τις πρωινές και τις μεσημεριανές ώρες αυξήθηκε σημαντικά. Πολίτες εκφράζουν παράπονα, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες μπορεί να χρειαστούν μέχρι και 15 λεπτά για να διανύσουν με το αυτοκίνητο απόσταση 650 μέτρων.

«Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών»

Τα παράπονα δεν περνούν απαρατήρητα από τη δημοτική αρχή, η οποία εξετάζει το πρόβλημα, σύμφωνα με όσα είπε στο Newsbomb.gr ο δήμαρχος της Αγίας Παρασκευής, Γιάννης Μυλωνάκης.

«Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών», τονίζει ο κ. Μυλωνάκης, εξηγώντας τον βασικό λόγο σχετικά με το γιατί κρίθηκαν απαραίτητες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν εγκριθεί ήδη από την προηγούμενη δημοτική αρχή.

«Είναι η δεύτερη ημέρα με ανοιχτά σχολεία και αναμέναμε ότι στην αρχή θα υπάρξουν προβλήματα. Χρειάζεται υπομονή, ώστε να βρουν οι κάτοικοι τα πατήματά τους, καθώς όταν υπάρχει μια συνήθεια και αυτή διαταράσσεται, η προσαρμογή στην αρχή δεν είναι εύκολη», υποστηρίζει ο δήμαρχος, ο οποίος υπογραμμίζει ότι όσο τα νέα μέτρα προχωρούν «οι κάτοικοι θα βρουν εναλλακτικές διαδρομές και θα υπάρξει αποσυμφόρηση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ήδη έχουν αρχίσει να υπάρχουν ορισμένες αναπροσαρμογές, καθώς από την ελληνογαλλική σχολή που έφευγαν 24 λεωφορεία τις πρωινές ώρες, τώρα φεύγουν 8 με 10 και η κυκλοφορία τους γίνεται πιο σταδιακά. Παράλληλα, «έχουμε ζητήσει και τη συμβολή της Τροχαίας», όπως ανέφερε ο κ. Μυλωνάκης «και χθες και σήμερα υπήρχε σχετική ρύθμιση».

«Βλέπουμε το πρόβλημα και εξετάζουμε περαιτέρω μέτρα, καθώς και το κατά πόσο το μέτρο θα είναι μόνιμο ή προσωρινό», επισημαίνει ο δήμαρχος, τονίζοντας ότι «δεν γίνεται να έχουμε συνεχή και ανεξέλεγκτη κυκλοφορία έξω από σχολεία».

«Άμεση αξιολόγηση των επιπτώσεων»

Ανακοίνωση εκφράζοντας τις ανησυχίες των κατοίκων εξέδωσε ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννη Αγίας Παρασκευής, τονίζοντας ότι πρέπει να αξιολογηθούν άμεσα οι επιπτώσεις και «εφόσον διαπιστωθεί ότι οι ρυθμίσεις δεν λειτουργούν αποτελεσματικά», ο Δήμος «να προχωρήσει στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες».

Η ανακοίνωση:

«Εκπροσωπώντας τους κατοίκους της περιοχής, ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννη Αγίας Παρασκευής, παρακολουθεί στενά τις πρόσφατες αλλαγές που εφαρμόστηκαν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας σε οδούς της περιοχής, κατόπιν αποφάσεων του Δήμου.

Πριν την εφαρμογή των συγκεκριμένων ρυθμίσεων είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου με τον Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής. Στη συνάντηση αυτή, ο Σύλλογος είχε εκφράσει σαφείς επιφυλάξεις ως προς την αποτελεσματικότητα των αλλαγών και είχε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις.

Ειδικότερα, είχε προταθεί:

-Η εφαρμογή των αλλαγών σε δοκιμαστική περίοδο

-Η ουσιαστική διαβούλευση με τους κατοίκους.

-Η υλοποίηση βασικών παρεμβάσεων υποδομής, όπως συντήρηση και ανακατασκευή πεζοδρομίων, ασφαλτοστρώσεων και διαβάσεων, ώστε να διασφαλιστούν οι συνθήκες ασφάλειας πριν από οποιαδήποτε αλλαγή στη ροή της κυκλοφορίας.

-Η ύπαρξη Δημοτικής αστυνομίας και συγκοινωνίας.

-Ελεγχόμενη στάθμευση.

Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή εφαρμογής των αλλαγών, καταγράφονται σημαντικά προβλήματα, όπως:

-αυξημένη κυκλοφοριακή επιβάρυνση σε επιμέρους οδούς,

-σύγχυση ως προς τις νέες κατευθύνσεις κυκλοφορίας,

-εκτεταμένα φαινόμενα λανθασμένης στάθμευσης και μη συμμόρφωσης με τις νέες ρυθμίσεις.

Με βάση την έως τώρα εικόνα, τα προβλήματα αυτά φαίνεται να οφείλονται σε έναν ή και σε συνδυασμό των παρακάτω παραγόντων:

-ανεπαρκή ή μη ολοκληρωμένη μελέτη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων,

-ελλιπή ενημέρωση των κατοίκων και των σχολικών μονάδων της περιοχής πριν την εφαρμογή των αλλαγών.

Ο Σύλλογος αναρωτιέται ποια ήταν η χρονική αναγκαιότητα υλοποίησης των συγκεκριμένων παρεμβάσεων τη δεδομένη περίοδο, ιδίως όταν δεν είχαν προηγηθεί οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες και η απαιτούμενη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.

Ο Σύλλογος θα συνεχίσει να παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη της κατάστασης, να καταγράφει τα δεδομένα της καθημερινότητας και να μεταφέρει τεκμηριωμένα τις θέσεις των κατοίκων.

Καλούμε τον Δήμο Αγίας Παρασκευής να προχωρήσει άμεσα σε αξιολόγηση των επιπτώσεων και, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι ρυθμίσεις δεν λειτουργούν αποτελεσματικά, να προχωρήσει στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννη θα συνεχίσει να παρεμβαίνει με υπευθυνότητα και τεκμηρίωση, με στόχο την ασφάλεια και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή».

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αναλυτικά, οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Οδός Δαβάκη: μονοδρομείται, με φορά προς Δροσίνη

• Οδός Ευαγγελιστρίας: αντιδρομείται το τμήμα της μεταξύ Σχολείου και Περικλέους, με φορά προς Περικλέους

• Οδός Ευκαλύπτων: μονόδρομος σε όλο της το μήκος, με φορά προς Ύδρας

• Οδός Θεμιστοκλέους: μονόδρομος σε όλο της το μήκος, με φορά προς Ευαγγελιστρίας

• Οδός Κοσμά Αιτωλού: μονοδρομείται, με φορά προς Πραξιτέλους

• Οδός Κων/νου Παλαιολόγου: μονόδρομος σε όλο της το μήκος, με φορά προς Ευκαλύπτων

• Οδός Μιαούλη: αντιδρομείται, με φορά προς Θεμιστοκλέους

• Οδός Παπαδιαμάντη: μονοδρομείται το τμήμα της μεταξύ Γραβιάς και Δαβάκη, με φορά προς Δαβάκη

• Οδός Περικλέους: μονόδρομος σε όλο της το μήκος, με φορά προς Πραξιτέλους

• Οδός Πραξιτέλους: μονοδρομείται, με φορά προς Περικλέους

• Οδός Σεφέρη: μονοδρομείται, με φορά προς Σκύρου

• Οδός Σκύρου: αντιδρομείται, με φορά προς Μεσογείων

• Οδός Σπάρτης: μονοδρομείται, με φορά προς Αθανασίου Διάκου

• Οδός Τρικάλων: μονόδρομος σε όλο της το μήκος, με φορά προς Κοσμά Αιτωλού

• Οδός Ύδρας: μονοδρομείται στο τμήμα της μεταξύ Ευκαλύπτων και Περικλέους, με φορά προς Περικλέους

• Οδός Φειδίου: μονοδρομείται, με φορά προς Ευκαλύπτων

• Οδός Χλόης: μονοδρομείται στο τμήμα της μεταξύ του κλάδου εισόδου της Αττικής Οδού και Τρικάλων, με φορά προς Τρικάλων

Διαβάστε επίσης