Αγία Παρασκευή: «Κομφούζιο» και ταλαιπωρία με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τι απαντά ο δήμαρχος

«Εξετάζουμε κατά πόσο το μέτρο θα είναι μόνιμο ή προσωρινό», τονίζει ο δήμαρχος της Αγίας Παρασκευής στο Newsbomb

Ζωή Μακρυγιάννη

Facebook
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από τις 5 Απριλίου εφαρμόζονται νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Άη Γάννη στην Αγία Παρασκευή με στόχο της βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
  • Οι ρυθμίσεις προκάλεσαν αυξημένη κίνηση και ταλαιπωρία, ιδίως μετά το άνοιγμα των σχολείων, με καθυστερήσεις έως και 15 λεπτά για μικρές αποστάσεις.
  • Ο δήμαρχος Γιάννης Μυλωνάκης δηλώνει ότι εξετάζεται αν τα μέτρα θα είναι προσωρινά ή μόνιμα και γίνονται αναπροσαρμογές για τη βελτίωση της κατάστασης, με τη συνδρομή της Τροχαίας.
  • Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννη ζητά άμεση αξιολόγηση των επιπτώσεων και διορθωτικές ενέργειες, επισημαίνοντας προβλήματα όπως ανεπαρκή μελέτη και ελλιπή ενημέρωση των κατοίκων.
  • Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν μονοδρομήσεις και αλλαγές κατεύθυνσης σε πολλές οδούς της περιοχής, με στόχο την ασφάλεια γύρω από σχολεία και κοινόχρηστους χώρους.
Snapshot powered by AI

Χάος έχει προκληθεί σε ορισμένους δρόμους της Αγίας Παρασκευής, κυρίως στην περιοχή γύρω από την ελληνογαλλική σχολή και το αμερικανικό κολλέγιο, όπου από τις αρχές του μήνα εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Οι ρυθμίσεις τέθηκαν σε εφαρμογή από τις 5 Απριλίου στην περιοχή του Άη Γιάννη, στο πλαισίο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την αποσυμφόρηση της περιοχής, τη βελτίωση της καθημερινότητας για τους πολίτες.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θεωρήθηκαν επιβεβλημένες για την ασφάλεια όσων κυκλοφορούν στην περιοχή, στην οποία βρίσκονται σχολεία και κολέγια, αλλά και το αθλητικό-πολιτιστικό κέντρο «Σταύρος Κώτσης», όπου μεταβαίνει καθημερινά πλήθος μαθητών, φοιτητών, αλλά και κατοίκων.

Με το χθεσινό άνοιγμα των σχολείων, όμως, μετά τις διακοπές του Πάσχα, ξεκίνησαν και τα προβλήματα με τις νέες αλλαγές, καθώς η κίνηση, κυρίως τις πρωινές και τις μεσημεριανές ώρες αυξήθηκε σημαντικά. Πολίτες εκφράζουν παράπονα, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες μπορεί να χρειαστούν μέχρι και 15 λεπτά για να διανύσουν με το αυτοκίνητο απόσταση 650 μέτρων.

agia-paraskevi-parapono.jpg

Σχετική ανάρτηση σε ομάδα κατοίκων της Αγίας Παρασκευής

Facebook

«Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών»

Τα παράπονα δεν περνούν απαρατήρητα από τη δημοτική αρχή, η οποία εξετάζει το πρόβλημα, σύμφωνα με όσα είπε στο Newsbomb.gr ο δήμαρχος της Αγίας Παρασκευής, Γιάννης Μυλωνάκης.

«Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών», τονίζει ο κ. Μυλωνάκης, εξηγώντας τον βασικό λόγο σχετικά με το γιατί κρίθηκαν απαραίτητες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν εγκριθεί ήδη από την προηγούμενη δημοτική αρχή.

«Είναι η δεύτερη ημέρα με ανοιχτά σχολεία και αναμέναμε ότι στην αρχή θα υπάρξουν προβλήματα. Χρειάζεται υπομονή, ώστε να βρουν οι κάτοικοι τα πατήματά τους, καθώς όταν υπάρχει μια συνήθεια και αυτή διαταράσσεται, η προσαρμογή στην αρχή δεν είναι εύκολη», υποστηρίζει ο δήμαρχος, ο οποίος υπογραμμίζει ότι όσο τα νέα μέτρα προχωρούν «οι κάτοικοι θα βρουν εναλλακτικές διαδρομές και θα υπάρξει αποσυμφόρηση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ήδη έχουν αρχίσει να υπάρχουν ορισμένες αναπροσαρμογές, καθώς από την ελληνογαλλική σχολή που έφευγαν 24 λεωφορεία τις πρωινές ώρες, τώρα φεύγουν 8 με 10 και η κυκλοφορία τους γίνεται πιο σταδιακά. Παράλληλα, «έχουμε ζητήσει και τη συμβολή της Τροχαίας», όπως ανέφερε ο κ. Μυλωνάκης «και χθες και σήμερα υπήρχε σχετική ρύθμιση».

«Βλέπουμε το πρόβλημα και εξετάζουμε περαιτέρω μέτρα, καθώς και το κατά πόσο το μέτρο θα είναι μόνιμο ή προσωρινό», επισημαίνει ο δήμαρχος, τονίζοντας ότι «δεν γίνεται να έχουμε συνεχή και ανεξέλεγκτη κυκλοφορία έξω από σχολεία».

«Άμεση αξιολόγηση των επιπτώσεων»

Ανακοίνωση εκφράζοντας τις ανησυχίες των κατοίκων εξέδωσε ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννη Αγίας Παρασκευής, τονίζοντας ότι πρέπει να αξιολογηθούν άμεσα οι επιπτώσεις και «εφόσον διαπιστωθεί ότι οι ρυθμίσεις δεν λειτουργούν αποτελεσματικά», ο Δήμος «να προχωρήσει στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες».

Η ανακοίνωση:

«Εκπροσωπώντας τους κατοίκους της περιοχής, ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννη Αγίας Παρασκευής, παρακολουθεί στενά τις πρόσφατες αλλαγές που εφαρμόστηκαν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας σε οδούς της περιοχής, κατόπιν αποφάσεων του Δήμου.

Πριν την εφαρμογή των συγκεκριμένων ρυθμίσεων είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου με τον Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής. Στη συνάντηση αυτή, ο Σύλλογος είχε εκφράσει σαφείς επιφυλάξεις ως προς την αποτελεσματικότητα των αλλαγών και είχε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις.
Ειδικότερα, είχε προταθεί:
-Η εφαρμογή των αλλαγών σε δοκιμαστική περίοδο
-Η ουσιαστική διαβούλευση με τους κατοίκους.
-Η υλοποίηση βασικών παρεμβάσεων υποδομής, όπως συντήρηση και ανακατασκευή πεζοδρομίων, ασφαλτοστρώσεων και διαβάσεων, ώστε να διασφαλιστούν οι συνθήκες ασφάλειας πριν από οποιαδήποτε αλλαγή στη ροή της κυκλοφορίας.
-Η ύπαρξη Δημοτικής αστυνομίας και συγκοινωνίας.
-Ελεγχόμενη στάθμευση.

Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή εφαρμογής των αλλαγών, καταγράφονται σημαντικά προβλήματα, όπως:
-αυξημένη κυκλοφοριακή επιβάρυνση σε επιμέρους οδούς,
-σύγχυση ως προς τις νέες κατευθύνσεις κυκλοφορίας,
-εκτεταμένα φαινόμενα λανθασμένης στάθμευσης και μη συμμόρφωσης με τις νέες ρυθμίσεις.

Με βάση την έως τώρα εικόνα, τα προβλήματα αυτά φαίνεται να οφείλονται σε έναν ή και σε συνδυασμό των παρακάτω παραγόντων:
-ανεπαρκή ή μη ολοκληρωμένη μελέτη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων,
-ελλιπή ενημέρωση των κατοίκων και των σχολικών μονάδων της περιοχής πριν την εφαρμογή των αλλαγών.

Ο Σύλλογος αναρωτιέται ποια ήταν η χρονική αναγκαιότητα υλοποίησης των συγκεκριμένων παρεμβάσεων τη δεδομένη περίοδο, ιδίως όταν δεν είχαν προηγηθεί οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες και η απαιτούμενη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.

Ο Σύλλογος θα συνεχίσει να παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη της κατάστασης, να καταγράφει τα δεδομένα της καθημερινότητας και να μεταφέρει τεκμηριωμένα τις θέσεις των κατοίκων.

Καλούμε τον Δήμο Αγίας Παρασκευής να προχωρήσει άμεσα σε αξιολόγηση των επιπτώσεων και, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι ρυθμίσεις δεν λειτουργούν αποτελεσματικά, να προχωρήσει στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννη θα συνεχίσει να παρεμβαίνει με υπευθυνότητα και τεκμηρίωση, με στόχο την ασφάλεια και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή».

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αναλυτικά, οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διαμορφώνονται ως εξής:

  • Οδός Δαβάκη: μονοδρομείται, με φορά προς Δροσίνη
    Οδός Ευαγγελιστρίας: αντιδρομείται το τμήμα της μεταξύ Σχολείου και Περικλέους, με φορά προς Περικλέους
    Οδός Ευκαλύπτων: μονόδρομος σε όλο της το μήκος, με φορά προς Ύδρας
    Οδός Θεμιστοκλέους: μονόδρομος σε όλο της το μήκος, με φορά προς Ευαγγελιστρίας
    Οδός Κοσμά Αιτωλού: μονοδρομείται, με φορά προς Πραξιτέλους
    Οδός Κων/νου Παλαιολόγου: μονόδρομος σε όλο της το μήκος, με φορά προς Ευκαλύπτων
    Οδός Μιαούλη: αντιδρομείται, με φορά προς Θεμιστοκλέους
    Οδός Παπαδιαμάντη: μονοδρομείται το τμήμα της μεταξύ Γραβιάς και Δαβάκη, με φορά προς Δαβάκη
    Οδός Περικλέους: μονόδρομος σε όλο της το μήκος, με φορά προς Πραξιτέλους
    Οδός Πραξιτέλους: μονοδρομείται, με φορά προς Περικλέους
    Οδός Σεφέρη: μονοδρομείται, με φορά προς Σκύρου
    Οδός Σκύρου: αντιδρομείται, με φορά προς Μεσογείων
    Οδός Σπάρτης: μονοδρομείται, με φορά προς Αθανασίου Διάκου
    Οδός Τρικάλων: μονόδρομος σε όλο της το μήκος, με φορά προς Κοσμά Αιτωλού
    Οδός Ύδρας: μονοδρομείται στο τμήμα της μεταξύ Ευκαλύπτων και Περικλέους, με φορά προς Περικλέους
    Οδός Φειδίου: μονοδρομείται, με φορά προς Ευκαλύπτων
    Οδός Χλόης: μονοδρομείται στο τμήμα της μεταξύ του κλάδου εισόδου της Αττικής Οδού και Τρικάλων, με φορά προς Τρικάλων
xarths1.jpg
xarths2.jpg

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:59ΕΛΛΑΔΑ

Να απαλλαγεί ο Νίκος Ρωμανός και άλλοι δύο κατηγορούμενοι πρότεινε η εισαγγελέας, για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους το 2024

11:55WHAT THE FACT

Αρχαίο κρανίο 7.500 ετών που είχε χαρακτηριστεί ως πιθανό υβρίδιο Νεάντερταλ επαναξιολογείται

11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο ίδιο πάνελ απόψε Τσίπρας με Δούκα, Μώραλη και Χαρδαλιά - Παρουσιάζουν βιβλίο για τον Μπουτάρη

11:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πανηγύρισε πρόωρα σε μαραθώνιο... και έχασε τη νίκη στο νήμα

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τα μολυσμένα βαζάκια της HiPP: Η εταιρεία βρεφικων τροφών καταγγέλλει πως είναι στόχος απόπειρας εκβιασμού

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: «Κομφούζιο» και ταλαιπωρία με τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τι απαντά ο δήμαρχος στο Newsbomb.gr

11:43WHAT THE FACT

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός κατέγραψε ροζ γιγαντιαία καρδιά στην Αργεντινή – Η προέλευσή της

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Έληξε η κινητοποίηση των κτηνοτρόφων στο λιμάνι

11:36ΕΥ ΖΗΝ

Μπορεί το αλεύρι σίτου να κάνει την αύξηση βάρους ευκολότερη;

11:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Ελλάδα ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό - Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Τασούλα

11:30ANNOUNCEMENTS

Cyprus EMEA Healthspan Summit 2026: Στο επίκεντρο η νέα οικονομία της μακροζωίας

11:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζει ο «χάρτης» της φοροδιαφυγής: Σχεδόν 1 στις 3 επιχειρήσεις με παραβάσεις - Ποιοι είναι οι νέοι «πρωταθλητές»

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Επίθεση σκυλιού σε παιδί κοντά σε σχολείο – Με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο ο 12χρονος

11:24ANNOUNCEMENTS

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026: Πέρσες του Αισχύλου - 3 και 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

11:14ANNOUNCEMENTS

Η THEON δημοσιεύει την Ετήσια Έκθεση 2025 και παρουσιάζει πρόσφατες εξελίξεις

11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Μεγάλο ποσοστό υπερ των πρόωρων εκλογών - Σταθερή πρωτιά ΝΔ και πρώτη καταγραφή για το κόμμα Καρυστιανού

11:11ANNOUNCEMENTS

Παναθηναϊκός-Μονακό με αμέτρητες αγορές και «20 & Κάρφωσες»* από το Πάμε Στοίχημα

11:03LIFESTYLE

Πρωινή ζώνη: Ο Λιάγκας ανεβάζει ταχύτητα και η τηλεθέαση γίνεται χαρτί διαπραγμάτευσης

11:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από τις Βρυξέλλες: «Η πολιτική προστασία θα πρέπει να αποτελέσει πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας»

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μήνυμα από το 112 για τη φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στη Νεοχωρούδα – «Μείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Μεγάλο ποσοστό υπερ των πρόωρων εκλογών - Σταθερή πρωτιά ΝΔ και πρώτη καταγραφή για το κόμμα Καρυστιανού

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για πρώτη φορά μιλά ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς - Τι έγινε πραγματικά στο δωμάτιο «10»

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στη Νεοχωρούδα

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κινητό της 19χρονης «ψηφιακός μάρτυρας» της αλήθειας που δεν λέει κανείς - Τι αποκαλύπτει

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε τσίρκο: Τίγρης ξέφυγε από το κλουβί και πήδηξε στο κοινό - Βίντεο που κόβει την ανάσα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Φωτιάδου: Η μητέρα που έγινε ιερόδουλη για να αποκαλύψει τη δολοφονία της κόρης της

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Κάηκε ολοσχερώς το ΙΧ του καθηγητή Καρώνη που συνέταξε το πόρισμα για τα Τέμπη - Φωτογραφίες

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: «Κομφούζιο» και ταλαιπωρία με τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τι απαντά ο δήμαρχος στο Newsbomb.gr

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή ηλιοφάνεια η Τρίτη – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από Τετάρτη

10:48ΕΛΛΑΔΑ

ΓΓ υπουργείου Παιδείας για το Χαϊδάρι: Δεν ήταν σπασμένο το κάγκελο, φαίνεται στις φωτογραφίες

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Να απαλλαγεί ο Νίκος Ρωμανός και άλλοι δύο κατηγορούμενοι πρότεινε η εισαγγελέας, για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους το 2024

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Έβαλαν στην τσέπη» εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για drones - Αγόραζαν ακριβά ρούχα και αρώματα

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νωρίτερα θα κλείνουν από σήμερα σταθμοί της Γραμμής 2 - Αναλυτικά οι τροποποιήσεις

21:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή από το βράδυ της Τρίτης - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

11:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Υποτροφίες σε φοιτητές του ΕΚΠΑ για ακόμη μία χρονιά

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Επίθεση σκυλιού σε παιδί κοντά σε σχολείο – Με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο ο 12χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ