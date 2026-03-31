Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αγία Παρασκευή - Αλλάζει όψη η περιοχή - Χάρτες

Snapshot Από 5 Απριλίου εφαρμόζονται νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Άη Γιάννη στην Αγία Παρασκευή, στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Οι ρυθμίσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων, επαγγελματιών, μαθητών και επισκεπτών.

Η περιοχή του Άη Γιάννη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης λόγω διαμπερούς κυκλοφορίας και έντονης δραστηριότητας κολεγίων, αγοράς και αθλητικού κέντρου.

Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν μονοδρομήσεις και αντιδρομήσεις σε πολλές οδούς, με στόχο την ομαλή λειτουργία και την ασφάλεια πεζών και οδηγών.

Η δημοτική αρχή θα παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων και θα παρεμβαίνει όπου χρειαστεί για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και της ποιότητας ζωής στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Από την Κυριακή 5 Απριλίου τίθενται σε εφαρμογή οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Άη Γιάννη, στην Αγία Παρασκευή, στη βάση και του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την αποσυμφόρηση της περιοχής, τη βελτίωση της καθημερινότητας για όλους.

Μια περιοχή ιδιαίτερα επιβαρυμένη

Η περιοχή του Άη Γιάννη αποτελεί διαχρονικά μία από τις πλέον επιβαρυμένες κυκλοφοριακά περιοχές της Αγίας Παρασκευής, λόγω και της διαμπερούς κυκλοφορίας ιδίως κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες. Η έντονη δραστηριότητα των κολεγίων, της κεντρικής αγοράς και του αθλητικού-πολιτιστικού κέντρου «Σταύρος Κώτσης», σε συνδυασμό με την έλλειψη οργάνωσης προηγούμενων ετών, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης, στάθμευσης και οδικής ασφάλειας.

Τα προβλήματα αυτά επηρεάζουν καθημερινά κατοίκους, επαγγελματίες, μαθητές και επισκέπτες. Οι νέες ρυθμίσεις έρχονται να δώσουν μια συνολική και λειτουργική «απάντηση», με προτεραιότητα την ασφάλεια πεζών και οδηγών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή.

Σε δήλωση του ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης επισημαίνει σχετικά:

«Η εφαρμογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον Άη Γιάννη αποτελεί μια ουσιαστική τομή για την περιοχή και συνολικά για την πόλη μας και έχει ξεκάθαρο στόχο να αποκαταστήσουμε την εύρυθμη λειτουργία της γειτονιάς και να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας για πεζούς και οδηγούς.

Είναι αλήθεια ότι οι αλλαγές στην καθημερινότητα αρχικά απαιτούν χρόνο προσαρμογής. Όμως η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή όταν διακυβεύεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ζητώ από όλους κατανόηση, υπευθυνότητα και συνεργασία, ώστε η μετάβαση στο νέο κυκλοφοριακό καθεστώς να γίνει με τον πιο ομαλό τρόπο.

Ως Δημοτική Αρχή θα αξιολογούμε διαρκώς την εφαρμογή των μέτρων και θα παρεμβαίνουμε όπου απαιτείται, με γνώμονα πάντα το συλλογικό συμφέρον».

Αναλυτικά, οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διαμορφώνονται ως εξής: