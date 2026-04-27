ΠΟΕ-ΟΤΑ: Στάση εργασίας και πανελλαδική διαδικτυακή ημερίδα

Snapshot Η Π.Ο.Ε.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του ΠΑΔΑ, με ζωντανή μετάδοση μέσω YouTube και Zoom.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. πραγματοποιεί στάση εργασίας από τις 12:00 έως τις 14:30, καθώς διοργανώνει πανελλαδική διαδικτυακή ημερίδα με θέμα τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στον εργασιακό χώρο των Πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., εστιάζοντας τόσο στην καταγραφή όσο και στην αντιμετώπισή τους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Απριλίου 2026, από τις 12:00 έως τις 14:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ομοσπονδίας στην Αθήνα. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σε συνάρτηση με τη φετινή θεματική της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που αφορά τη διασφάλιση ενός υγιούς ψυχοκοινωνικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργαζομένων, εκπροσώπων συλλόγων και επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας για τη σημασία της πρόληψης και διαχείρισης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία για τους Ο.Τ.Α. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην αυξανόμενη εμφάνιση περιστατικών βίας και παρενόχλησης στον δημόσιο τομέα.

Παράλληλα, καθώς η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει καθιερωθεί και ως ημέρα μνήμης για τα θύματα εργατικών ατυχημάτων, θα γίνει ειδική αναφορά στο ζήτημα των εργατικών δυστυχημάτων, που συνεχίζουν να πλήττουν σοβαρά τον κλάδο, με απώλειες ζωών, τραυματισμούς και επαγγελματικές ασθένειες.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ομοσπονδία προκηρύσσει στάση εργασίας για τις 28 Απριλίου 2026, από τις 12:00 έως τη λήξη του ωραρίου, ως ελάχιστο φόρο τιμής στους εργαζομένους που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας.

Η ημερίδα πραγματοποιείται με τη στήριξη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Ομάδας Υ.Α.Ε. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και με τη συμμετοχή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία» του ΠΑΔΑ.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ως εισηγητές ειδικοί επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Η μετάδοση θα γίνει ζωντανά μέσω YouTube και Zoom, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από το κοινό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.