Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (5/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
5/5/2026 6:30:00 πμ
5/5/2026 5:30:00 μμ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ - ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ - ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ - ΚΙΤΡΩΝ - ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ - ΝΤΑΛΙΑΣ
208
Κατασκευές
5/5/2026 8:00:00 πμ
5/5/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΝΟ 88 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
473
Κατασκευές
5/5/2026 8:00:00 πμ
5/5/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΜΑΛΕΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΜΑΛΕΑ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
463
Κατασκευές
5/5/2026 8:00:00 πμ
5/5/2026 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΔΡΥΟΠΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
501
Λειτουργία
5/5/2026 8:00:00 πμ
5/5/2026 12:00:00 μμ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΚΥΨΕΛΗΣ - ΑΛΚΙΝΟΟΥ - ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
1628
Λειτουργία
5/5/2026 8:00:00 πμ
5/5/2026 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΕΡΟΠΑΓΙΤΟΥ έως κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΕΡΟΠΑΓΙΤΟΥ απο κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΜΑΚΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
460
Κατασκευές
5/5/2026 8:00:00 πμ
5/5/2026 12:00:00 μμ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΕΚΤΡΑΣ απο κάθετο: ΚΥΒΕΛΗΣ έως κάθετο: ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΗΛΕΚΤΡΑΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΟΥ απο κάθετο: ΗΛΕΚΤΡΑΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
461
Κατασκευές
5/5/2026 8:00:00 πμ
5/5/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΔΩΡΙΕΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΔΩΡΙΕΩΝ έως κάθετο: ΔΡΥΟΠΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
500
Λειτουργία
5/5/2026 8:00:00 πμ
5/5/2026 4:00:00 μμ
Π.ΨΥΧΙΚΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΛΒΟΥ ΚΑΙ Γ ΣΕΦΕΡΗ.
305
Κατασκευές
5/5/2026 8:00:00 πμ
5/5/2026 4:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΙΟ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ - ΓΑΒΡΙΛΗ - ΡΟΥΜΠΑΝΗ - ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗ - ΑΝΑΦΛΥΣΤΟΥ - ΨΑΡΡΑΚΗ - ΓΑΒΡΙΛΗΔΑ - ΕΡΕΧΘΕΩΣ - ΚΟΔΡΟΥ - ΚΑΒΕΙΡΩΝ - ΛΑΚΩΝΩΝ - ΠΕΡΣΕΦΩΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
424
Λειτουργία
5/5/2026 8:00:00 πμ
5/5/2026 5:00:00 μμ
ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΠΑΡ.ΠΑΥΛΙΔΗ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΥΜΗΣ, ΖΙΜΠΥΛΟΓΛΟΥ, ΜΑΚΡΗΣ, ΣΕΦΕΡΗ, ΚΟΥΛΟΥΨΟΥΖΗ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΕΥΞ.ΠΟΝΤΟΥ, ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ΓΑΛΑΤΗ, ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ, ΚΕΝΝΕΝΤΥ, ΣΙΛΗΣ, ΙΣΜΗΝΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ΚΟΥΖΑ, ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΟΣ, ΠΕΥΚΩΝ.
288
Κατασκευές
5/5/2026 8:00:00 πμ
5/5/2026 5:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΑΜΑΡΙΖΑ - Λ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΚΑΜΑΡΙΖΑΣ - Λ.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ - ΑΠΠΟΛΩΝΟΣ - ΜΕΤΟΧΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1629
Λειτουργία
5/5/2026 8:30:00 πμ
5/5/2026 5:00:00 μμ
ΒΙΛΛΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΡΑΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟ ΒΙΛΛΙΩΝ, ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΣΦΑΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ
1440
Συντήρηση
5/5/2026 9:00:00 πμ
5/5/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΦΟΡΝΕΖΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ ΝΟ 111 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ
467
Κατασκευές
5/5/2026 9:00:00 πμ
5/5/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΣ ΝΟ 20 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
466
Κατασκευές
5/5/2026 9:00:00 πμ
5/5/2026 4:00:00 μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΔΟΥΤΣΗ απο κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΑΡΡΩΝ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 17 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
5/5/2026 10:00:00 πμ
5/5/2026 12:00:00 μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΕΦΥΡΟΥ, ΘΗΣΕΩΣ, ΣΟΛΩΝΟΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ, ΙΣΜΗΝΗΣ, ΑΓ.ΘΗΡΕΣΙΑΣ, ΦΥΛΗΣ, ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΧΛΟΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ.
304
Κατασκευές
5/5/2026 10:30:00 πμ
5/5/2026 3:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΙΑΜΟΥ απο κάθετο: ΦΑΙΔΡΑΣ έως κάθετο: ΚΥΒΕΛΑΣ από: 10:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΒΕΛΑΣ απο κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 10:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΡΙΞΟΥ απο κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 03:30 μμ
462
Κατασκευές
5/5/2026 1:00:00 μμ
5/5/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΔΩΡΙΕΩΝ απο κάθετο: ΤΑΝΤΑΛΟΥ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΔΩΡΙΕΩΝ έως κάθετο: ΔΡΥΟΠΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΔΡΥΟΠΩΝ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΤΑΝΤΑΛΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΑΝΤΑΛΟΥ απο κάθετο: ΔΡΥΟΠΩΝ έως κάθετο: ΔΩΡΙΕΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
501
Λειτουργία