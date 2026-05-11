Κίνηση τώρα: Σύγκρουση οχημάτων στην κάθοδο, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας

Η εβδομάδα ξεκινά με αυξημένη κίνηση σε όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Ο Κηφισός είναι απροσπέλαστος και σε άνοδο και σε κάθοδο. Ειδικότερα στο ρεύμα προς Πειραιά η κίνηση ξεκινά από τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου έχει και σύγκρουση οχημάτων και φτάνει μέχρι την Ιερά Οδό, και στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Μεταμόρφωση.

Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο η κίνηση ξεκινά από το Ζεφύρι και φτάνει μέχρι το δαχτυλίδι στην Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα, προβλήματα εντοπίζονται από την Ηρακλείου ως την έξοδο για Εθνική Οδό. Αυξημένη είναι η κίνηση και στο Λιμάνι του Πειραιά και τους πέριξ δρόμους.

Προβλήματα εντοπίζονται ακόμα στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην Κηφισίας στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι τη Φιλοθέη, στην κάθοδο από Κόμβο Παραδείσου έως το Υγεία, στη Βασιλίσσης Σοφίας από το Χίλτον, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Σταδίου, την Ποσειδώνος προς Πειραιά από Αλίμου μέχρι Καραϊσκάκη.