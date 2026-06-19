Η διαδρομή προς την κορυφή: Ο Ρεθεμνιώτης πρωταθλητής που «σημαδεύει» τις διεθνείς διακρίσεις
Η πορεία και το πάθος για το πιστόλι ταχύτητας
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Ο κορυφαίος Ρεθεμνιώτης σκοπευτής, Νίκος Νεονάκης ο οποίος κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ στο απαιτητικό αγώνισμα του πιστολιού ταχύτητας, μίλησε αποκλειστικά στο DayNight.gr και αποκάλυψε τις προκλήσεις που έχει ο πρωταθλητισμός, τι θυσίες που έχει κάνει αλλά και τις σημαντικότερς πορείες που έχει ξεχωρίσει έως τώρα.
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