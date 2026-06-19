Ο Τζέισον Μομόα χάϊδεψε τα οπίσθια της συντρόφου του στο κόκκινο χαλί και έγινε viral - Βίντεο
Σε μία κίνηση που θύμισε την πρόσφατη εμφάνιση του Τζάστιν Τριντό και της Κέιτι Πέρι στο κόκκινο χαλί, ο 46χρονος ηθοποιός κατάφερε να μαγνητίσει τα βλέμματα με μία εκδηλωτική χειρονομία που συζητήθηκε
Ο Τζέισον Μομόα δέχθηκε κύμα αγάπης από τους θαυμαστές και την οικογένειά του στο πλαίσιο της πρεμιέρας της επερχόμενης ταινίας «Supergirl» στην Leicester Square του Λονδίνου, την Πέμπτη 18 Ιουνίου.
Στο πλευρό του βρέθηκαν ο 17χρονος γιος του, Nakoa-Wolf Momoa, η 18χρονη κόρη του, Lola Iolani Momoa, καθώς και η σύντροφός του, η ηθοποιός Άντρια Αρχόνα.
Ο Μομόα εμφανίστηκε με κομψό σκούρο γκρι κοστούμι και γιλέκο. Τα παιδιά του, τα οποία έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, Λίζα Μπονέ, επέλεξαν επίσης σκούρες αποχρώσεις, ενώ η Άντρια Αρχόνα επέλεξε να δώσει χρώμα με ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα Robert Cavalli.
Ο Μομόα έκανε διακριτικά γνωστή τη σχέση του με την Άντρια Αρχόνα τον Μάιο του 2024. Η ηθοποιός είναι κόρη του Ρικάρντο Αρχόνα, ενός από τους πιο επιτυχημένους Λατινοαμερικανούς καλλιτέχνες όλων των εποχών.
Το ζευγάρι ήταν ιδιαίτερα διαχυτικό στο κόκκινο χαλί ανταλλάσσοντας φιλιά και τρυφερές ματιές. Μάλιστα, σε ένα στιγμιότυπο ο 46χρονος ηθοποιός φαίνεται ότι δεν μπορεί να κρύψει την έλξη του προς την σύντροφό του, χαϊδεύοντας την πλάτη και τα οπίσθια της Αρχόνα σε μία κίνηση που έγινε αμέσως viral στα social media, αφού θύμισε αρκετά το πρόσφατο παράδειγμα του Τζάστιν Τριντό και της Κέιτι Πέρι, οι οποίοι πραγματοποίησαν την πρώτη τους δημόσια κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, στη Νέα Υόρκη.