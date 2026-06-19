Ο Τζέισον Μομόα χάϊδεψε τα οπίσθια της συντρόφου του στο κόκκινο χαλί και έγινε viral - Βίντεο

Ο Τζέισον Μομόα δέχθηκε κύμα αγάπης από τους θαυμαστές και την οικογένειά του στο πλαίσιο της πρεμιέρας της επερχόμενης ταινίας «Supergirl» στην Leicester Square του Λονδίνου, την Πέμπτη 18 Ιουνίου.

Supergirl lands in London! ??‍♀️



Milly Alcock, Jason Momoa, Eve Ridley, and more attend the 'Supergirl' UK sneak peek event at in London ✨ pic.twitter.com/Rff7TTmJvy

— Splash News (@SplashNews) June 19, 2026



Στο πλευρό του βρέθηκαν ο 17χρονος γιος του, Nakoa-Wolf Momoa, η 18χρονη κόρη του, Lola Iolani Momoa, καθώς και η σύντροφός του, η ηθοποιός Άντρια Αρχόνα.

Ο Τζέισον Μομόα και η Άντρια Αρχόνα / AP

Ο Μομόα εμφανίστηκε με κομψό σκούρο γκρι κοστούμι και γιλέκο. Τα παιδιά του, τα οποία έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, Λίζα Μπονέ, επέλεξαν επίσης σκούρες αποχρώσεις, ενώ η Άντρια Αρχόνα επέλεξε να δώσει χρώμα με ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα Robert Cavalli.

Percibo a Jason Momoa más feliz con Adria Arjona de lo que fue con Lisa Bonet pic.twitter.com/2Rcbet8BqC

— Guerrera Night (@guerreranight) June 19, 2026



Ο Μομόα έκανε διακριτικά γνωστή τη σχέση του με την Άντρια Αρχόνα τον Μάιο του 2024. Η ηθοποιός είναι κόρη του Ρικάρντο Αρχόνα, ενός από τους πιο επιτυχημένους Λατινοαμερικανούς καλλιτέχνες όλων των εποχών.

Ο Τζέισον Μομόα και η Άντρια Αρχόνα / AP

Το ζευγάρι ήταν ιδιαίτερα διαχυτικό στο κόκκινο χαλί ανταλλάσσοντας φιλιά και τρυφερές ματιές. Μάλιστα, σε ένα στιγμιότυπο ο 46χρονος ηθοποιός φαίνεται ότι δεν μπορεί να κρύψει την έλξη του προς την σύντροφό του, χαϊδεύοντας την πλάτη και τα οπίσθια της Αρχόνα σε μία κίνηση που έγινε αμέσως viral στα social media, αφού θύμισε αρκετά το πρόσφατο παράδειγμα του Τζάστιν Τριντό και της Κέιτι Πέρι, οι οποίοι πραγματοποίησαν την πρώτη τους δημόσια κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, στη Νέα Υόρκη.

Jason Momoa packs on the PDA with his stunning girlfriend Adria Arjona at the Supergirl premiere - as leading lady Milly Alcock stuns in white dress https://t.co/ghsizcKySP

— Daily Mail (@DailyMail) June 18, 2026



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