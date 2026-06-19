Κρήτη: Η μερακλίνα που ξεσήκωσε το κέντρο με τον χορό της

Μια όμορφη σκηνή εκτυλίχθηκε σε κέντρο διασκέδασης όπου μια νεαρή κοπέλα που σηκώθηκε να χορέψει τράβηξε τα φώτα πάνω της.

Σε ένα κέντρο διασκέδασης μια μερακλίνα κατάφερε να ξεσηκώσει τον κόσμο, με τον χορό της, το βήμα της αλλά και τις φιγούρες της.

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