Βρετανία: Ένας νεκρός από τη σύγκρουση τρένων στο Μπέντφορντ - Αρκετοί τραυματίες

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί τραυματίστηκαν στη σύγκρουση τρένων που σημειώθηκε το απόγευμα κοντά στο Μπέντφορντ, στη Βρετανία.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 5:15 το απόγευμα [τοπική ώρα]. Το ένα από τα τρένα που ενεπλάκησαν διενεργούσε το δρομολόγιο των 3:50 μ.μ. του σιδηροδρόμου East Midlands από το Νότιγχαμ προς τον Διεθνές Σταθμό St. Pancras και το άλλο το δρομολόγιο των 4:40 μ.μ. του Κόρμπι προς το St. Pancras.

Το τρένο του Κόρμπι φαίνεται να χτύπησε στο πίσω μέρος του τρένου του Νότιγχαμ, σύμφωνα με ιστότοπους παρακολούθησης τρένων, περίπου 2,5 μίλια νότια του σταθμού του Μπέντφορντ.

? PICTURED: The high-speed East Midlands Railway train that has collided with a commuter train near Bedford pic.twitter.com/l7iI5wawb9 — Politics UK (@PolitlcsUK) June 19, 2026

Βίντεο από το σημείο που τράβηξαν οι επιβάτες δείχνουν δύο τρένα των East Midlands Railways να έχουν συγκρουστεί το ένα με το άλλο, ενώ οπτικό υλικό δείχνει και αιμόφυρτους επιβάτες στο δάπεδο των τρένων.

WATCH: Footage from Bedford, England after 2 trains collide pic.twitter.com/BmfMORBob5 — Rapid Report (@RapidReport2025) June 19, 2026

Η δήλωση της Βρετανικής Αστυνομίας Μεταφορών

«Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο σύγκρουσης μεταξύ δύο τρένων στη γραμμή στο Μπέντφορντ, μετά από αναφορές γύρω στις 5.15 μ.μ. σήμερα (19 Ιουνίου).

Γνωρίζουμε ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και ένα άτομο δυστυχώς πέθανε.

Έχει κηρυχθεί σοβαρό περιστατικό και οι αστυνομικοί συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο μαζί με συναδέλφους από την Αστυνομία του Μπέντφορντσαϊρ και τις τοπικές Υπηρεσίες Πυροσβεστικής, Διάσωσης και Ασθενοφόρων.

Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο τρένα του σιδηροδρόμου East Midlands».

Διαβάστε επίσης