Βρετανία: Συγκρούστηκαν τρένα στο Μπέντφορντ - Αναφορές για τραυματίες

Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ, στη Βρετανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά οι επιβαίνοντες, σύμφωνα με την Telegraph.

Βίντεο από το σημείο που τράβηξαν οι επιβάτες δείχνουν δύο τρένα των East Midlands Railways να έχουν συγκρουστεί το ένα με το άλλο, ενώ οπτικό υλικό δείχνει και αιμόφυρτους επιβάτες στο δάπεδο των τρένων.

WATCH: Footage from Bedford, England after 2 trains collide pic.twitter.com/BmfMORBob5 — Rapid Report (@RapidReport2025) June 19, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 5:15 το απόγευμα [τοπική ώρα]. Το ένα από τα τρένα που ενεπλάκησαν διενεργούσε το δρομολόγιο των 3:50 μ.μ. του σιδηροδρόμου East Midlands από το Νότιγχαμ προς τον Διεθνές Σταθμό St. Pancras και το άλλο το δρομολόγιο των 4:40 μ.μ. του Κόρμπι προς το St. Pancras.

Το τρένο του Κόρμπι φαίνεται να χτύπησε στο πίσω μέρος του τρένου του Νότιγχαμ, σύμφωνα με ιστότοπους παρακολούθησης τρένων, περίπου 2,5 μίλια νότια του σταθμού του Μπέντφορντ.

? PICTURED: The high-speed East Midlands Railway train that has collided with a commuter train near Bedford pic.twitter.com/l7iI5wawb9 — Politics UK (@PolitlcsUK) June 19, 2026

Πέντε ελικόπτερα βρίσκονται στο σημείο της σιδηροδρομικής σύγκρουσης στο Μπέντφορντ, με σκοπό να παραλάβουν τους τραυματίες. Περισσότερα από 30 οχήματα έκτακτης ανάγκης φέρονται να βρίσκονται επίσης στο σημείο.

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανακοίνωσε ότι δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ο αριθμός των τραυματιών, ενώ έχουν διακοπεί τα δρομολόγια μεταξύ Λονδίνου και Λέστερ. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται.

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