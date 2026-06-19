Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς «ξεσηκώνει» το διαδίκτυο με Πασχάλη Τερζή στο FOX για το Μουντιάλ 2026

Snapshot Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς εμφανίστηκε να απολαμβάνει remix του τραγουδιού «Άστατος» σε εκπομπή του FOX για το Μουντιάλ 2026.

Το τραγούδι συνδέεται με τη νυχτερινή διασκέδαση στην Ελλάδα τη δεκαετία του ’90 και ερμηνεύεται από τη Βόσνια σταρ Lepa Brena.

Ο Ιμπραΐμοβιτς ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος, τραγουδώντας και κινούμενος στον ρυθμό, προκαλώντας ενθουσιασμό στα social media.

Το στιγμιότυπο έγινε πιο viral λόγω της παρουσίας του Τιερί Ανρί και της έκπληξης του συμπαρουσιαστή Αλέξι Λάλας. Snapshot powered by AI

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς βρήκε την ευκαιρία να χαλαρώσει και να διασκεδάσει, ακούγοντας μια διασκευή του τραγουδιού «Άστατος» με ερμηνευτή τον Πασχάλη Τερζή.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο, ο πρώην ποδοσφαιριστής εμφανίζεται να απολαμβάνει ένα remix ενός κομματιού που είχε συνδεθεί με τη νυχτερινή διασκέδαση στην Ελλάδα τη δεκαετία του ’90, από τη Βόσνια σταρ Lepa Brena. Ο Ιμπραΐμοβιτς φαίνεται ιδιαίτερα ευδιάθετος, να χτυπά παλαμάκια, να τραγουδά και να κινείται στον ρυθμό του τραγουδιού, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και σχόλια στα social media.

Momen dimana Zlatan dan Henry asik mendengarkan lagu dari penyanyi Bosnia, Lepa Brena. Sementara Lalas tidak bisa menyembunyikan ekspresi penasarannya...pic.twitter.com/AapYNzzHIX — PAPAN TENGAH (@papantengah) June 15, 2026

Η στιγμή καταγράφηκε σε εκπομπή του αμερικανικού FOX για το Μουντιάλ 2026, με τον Σουηδό σταρ να εμφανίζεται σε μια απρόσμενα χαλαρή και διασκεδαστική διάθεση.

Ακόμη πιο viral γίνεται το στιγμιότυπο λόγω της παρουσίας του Τιερί Ανρί ο οποίος παρακολουθεί με ενδιαφέρον, ενώ ο συμπαρουσιαστής Αλέξι Λάλας δείχνει έκπληξη και ρωτά τον Ιμπραΐμοβιτς για το περιεχόμενο του τραγουδιού.