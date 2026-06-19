Μύκονος: Φωτιά σε ιστιοφόρο σκάφος

Βρισκόταν σε διαδικασία πρόσδεσης στη μαρίνα του νέου λιμανιού του νησιού 

Newsbomb

Μύκονος: Φωτιά σε ιστιοφόρο σκάφος
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πυρκαγιά σε ένα ιστιοφόρο (Ι/Φ) σκάφος, ελληνικής σημαίας, το οποίο βρισκόταν σε διαδικασία πρόσδεσης στη μαρίνα του νέου λιμένα Μυκόνου, εκδηλώθηκε το μεσημέρι.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη Λιμενικού τα οποία διαπίστωσαν την έκλυση καπνών από το εσωτερικό του σκάφους.

Ακολούθως, επιβιβάστηκαν επί του ιστιοφόρου κυβερνήτες παραπλεόντων σκαφών, οι οποίοι συνέδραμαν στο περιορισμό της πυρκαγιάς με τη χρήση πυροσβεστήρων, ενώ οι οκτώ αλλοδαποί επιβαίνοντες (υπήκοοι Πολωνίας) αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στη στεριά.

Μετά τον περιορισμό της πυρκαγιάς, το ιστιοφόρο μεταφέρθηκε στο ακρομώλιο της μαρίνας με τη συνδρομή του βοηθητικού σκάφους «ΤΤ SUNNY DREAM», όπου προσέδεσε με ασφάλεια.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αερολιμένα Μυκόνου, τα οποία επιβιβάστηκαν επί του σκάφους, δεν διαπιστώθηκαν ενεργές εστίες, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Από το Λιμεναρχείο Μυκόνου που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του Ι/Φ μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα, ενώ από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση και δεν υπήρξε κίνδυνος για παρακείμενα σκάφη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:06ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Τραγωδία για 67χρονο εφοριακό υπάλληλο

21:55LIFESTYLE

Ο Τζέισον Μομόα χάϊδεψε τα οπίσθια της συντρόφου του στο κόκκινο χαλί και έγινε viral - Βίντεο

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Εκτροχιάστηκε συρμός στο μετρό - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Φωτιά σε ιστιοφόρο σκάφος

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο σπίτι του ενοικιαστή

21:20ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 19/6/6: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 65 εκατ. ευρώ

21:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς και μέχρι πότε πρέπει να γίνει η υποβολή

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Διαμάχη για το μπουρκίνι σε δημοτικό κολυμβητήριο: «Δεν ρωτώ κανέναν για τη θρησκεία»

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στις Σέρρες: Απεγκλωβίστηκε με εγκαύματα 78χρονος

20:40LIFESTYLE

Συγκλονίζει η ηθοποιός Μαίρη Ραζή για τον ξαφνικό θάνατο του συζύγου της - «Πάει ο Σωτήρης, πάει»

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συγκρούστηκαν τρένα στο Μπέντφορντ - Αναφορές για τραυματίες

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, αφαιρέθηκε η αναφορά σε κυρώσεις κατά των Ισραηλινών υπουργών

20:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναθεωρεί επί τα βελτίω, στο 2%, το στόχο για ανάπτυξη μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν η Τράπεζα της Ελλάδος

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Τα ελληνικά Rafale στη Νορβηγία και τα F-16 στην Ισπανία που ξεχώρισαν στη μεγάλη άσκηση του ΝΑΤΟ

20:12LIFESTYLE

Συγκινημένη η Μαρία Μπεκατώρου: Η on air έκπληξη για τα 1.000 επεισόδια «The Chase» - «Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη για την αγάπη μου μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια»

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Προειδοποίηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ΗΠΑ σε Τραμπ – Ο Νετανιάχου θα προσπαθήσει να υπονομεύσει τη συμφωνία με το Ιράν

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για την επίσκεψη Χάρι και Μέγκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο - Πού θα μείνουν

19:45ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τον Παναγιώτη Λυμπερόπουλο προτείνει για πρόεδρο του Αρείου Πάγου η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής

19:39LIFESTYLE

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς «ξεσηκώνει» το διαδίκτυο με Πασχάλη Τερζή στο FOX για το Μουντιάλ 2026

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Ο ενοικιαστής που αγνοείται θεωρείται βασικός ύποπτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:29ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο σπίτι του ενοικιαστή

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σοκάρει η ιατροδικαστική για την 11χρονη Λιάνα - Βιάστηκε και βασανίστηκε πριν δολοφονηθεί

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο προϊστορικός θηρευτής του Λαγοκέφαλου: Ποιος είναι ο φυσικός του αντίπαλος στις ελληνικές θάλασσες

18:35ΕΛΛΑΔΑ

«Καλά κάναμε»: Χυδαιότητες από συγγενείς του καταδικασμένου για το θάνατο του Μάριου στο Μενίδι

19:10LIFESTYLE

«Πυρά» Πάολα Μπαντόσα κατά Στέφανου Τσιτσιπά: «Έζησα τοξικά πράγματα, δεν ήταν εύκολο»

15:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Αλβανοί επιτέθηκαν σε υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ γιατί τους πέρασαν για Ρομά απατεώνες - Έκρυβαν όπλα

19:39LIFESTYLE

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς «ξεσηκώνει» το διαδίκτυο με Πασχάλη Τερζή στο FOX για το Μουντιάλ 2026

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Ο ενοικιαστής που αγνοείται θεωρείται βασικός ύποπτος

15:03LIFESTYLE

Ο Αντώνης Κανάκης κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι του: «Το σκάρωσα πριν 38 χρόνια» - Βίντεο

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συγκρούστηκαν τρένα στο Μπέντφορντ - Αναφορές για τραυματίες

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα... εκτός Ελλάδας - Ο ρόλος του αντικυκλώνα για τη χώρα μας

20:40LIFESTYLE

Συγκλονίζει η ηθοποιός Μαίρη Ραζή για τον ξαφνικό θάνατο του συζύγου της - «Πάει ο Σωτήρης, πάει»

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Εκτροχιάστηκε συρμός στο μετρό - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες

21:20ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 19/6/6: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 65 εκατ. ευρώ

15:18ΕΘΝΙΚΑ

Τα 14 ελληνικά χωριά της Μακεδονίας που δόθηκαν στην Αλβανία - Τι προέβλεπε το Δεύτερο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας του 1925

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Τελευταίο τσιγάρο πριν τη βουτιά στο κενό

19:05LIFESTYLE

Μια νύχτα μόνο: Αυτό είναι το φινάλε της σειράς - Αναλυτικά τα τελευταία επεισόδια

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ-Μελόνι: Από το πολιτικό ειδύλλιο στην κρίση της σχέσης τους - Πρωτοφανές διπλωματικό επεισόδιο

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μας κάνουν τα εστιατόρια να ξοδεύουμε περισσότερα; - Δώστε προσοχή στα μενού

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Μυστήριο με τα ευρήματα στον τόπο του εγκλήματος - Δεν βρέθηκε πυρίτιδα στον Ιταλό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ