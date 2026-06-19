Μύκονος: Φωτιά σε ιστιοφόρο σκάφος

Πυρκαγιά σε ένα ιστιοφόρο (Ι/Φ) σκάφος, ελληνικής σημαίας, το οποίο βρισκόταν σε διαδικασία πρόσδεσης στη μαρίνα του νέου λιμένα Μυκόνου, εκδηλώθηκε το μεσημέρι.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη Λιμενικού τα οποία διαπίστωσαν την έκλυση καπνών από το εσωτερικό του σκάφους.

Ακολούθως, επιβιβάστηκαν επί του ιστιοφόρου κυβερνήτες παραπλεόντων σκαφών, οι οποίοι συνέδραμαν στο περιορισμό της πυρκαγιάς με τη χρήση πυροσβεστήρων, ενώ οι οκτώ αλλοδαποί επιβαίνοντες (υπήκοοι Πολωνίας) αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στη στεριά.

Μετά τον περιορισμό της πυρκαγιάς, το ιστιοφόρο μεταφέρθηκε στο ακρομώλιο της μαρίνας με τη συνδρομή του βοηθητικού σκάφους «ΤΤ SUNNY DREAM», όπου προσέδεσε με ασφάλεια.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αερολιμένα Μυκόνου, τα οποία επιβιβάστηκαν επί του σκάφους, δεν διαπιστώθηκαν ενεργές εστίες, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Από το Λιμεναρχείο Μυκόνου που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του Ι/Φ μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα, ενώ από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση και δεν υπήρξε κίνδυνος για παρακείμενα σκάφη.

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