Αργεντινή: Παρουσιάστρια παραιτήθηκε επειδή ανέφερε ψευδώς ότι πέθανε ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι

Η οικογένεια Μέσι κατήγγειλε την ανεύθυνη μετάδοση ψευδούς πληροφορίας, αναφέροντας ότι ο Χόρχε Μέσι αντιμετώπιζε ένα άγνωστο πρόβλημα υγείας, αλλά δεν είχε πεθάνει

Newsbomb

Αργεντινή: Παρουσιάστρια παραιτήθηκε επειδή ανέφερε ψευδώς ότι πέθανε ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η παρουσιάστρια Φλορένσια Πένια παραιτήθηκε μετά τη μετάδοση ψευδούς είδησης για τον θάνατο του πατέρα του Λιονέλ Μέσι.
  • Η οικογένεια Μέσι διέψευσε τον θάνατο του Χόρχε Μέσι, επιβεβαιώνοντας ότι αναρρώνει υπό ιατρική παρακολούθηση.
  • Το κανάλι Luzu TV απέλυσε όλους όσους εμπλέκονταν στη μετάδοση της ψευδούς πληροφορίας και ζήτησε συγγνώμη.
  • Η οικογένεια Μέσι τόνισε ότι μόνο επίσημες πηγές μπορούν να παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες για την κατάσταση του Χόρχε Μέσι.
  • Το περιστατικό συνέβη λίγες μέρες μετά το ιστορικό χατ
  • τρικ του Λιονέλ Μέσι στο Μουντιάλ.
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Μια παρουσιάστρια από την Αργεντινή παραιτήθηκε, αφού μετέδωσε ψευδώς ότι ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι είχε πεθάνει, δύο ημέρες αφότου το είδωλο του ποδοσφαίρου οδήγησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής στη νίκη στον πρώτο αγώνα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Φλορένσια Πένια, πρώην πλέον παρουσιάστρια της εκπομπής «El Show del Verano» του Luzu TV, ανακοίνωσε την αποχώρησή της την Πέμπτη μέσω των κοινωνικών δικτύων.

«Αποδέχομαι ότι φέρω μέρος της ευθύνης για αυτό το λάθος και γι’ αυτό αποφάσισα να αποχωρήσω και να τερματίσω τη συνεργασία μου με το Luzu», έγραψε στην πλατφόρμα X. «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη. Έκανα λάθος».

Σύμφωνα με την ίδια, η ψευδής πληροφορία μεταφέρθηκε από παραγωγό μέσω ακουστικού κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης. Η παρουσιάστρια εμπιστεύτηκε την πληροφορία και τη μετέδωσε στον αέρα χωρίς να έχει προηγηθεί επιβεβαίωση.

«Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια Μέσι για τη φρικτή δοκιμασία που μπορώ μόνο να φανταστώ ότι περνούν. Νιώθω βαθιά ντροπή που αποτέλεσα την πηγή αυτού του πόνου», ανέφερε.

Η ανακοίνωση της οικογένειας Μέσι

Η οικογένεια Μέσι εξέδωσε ανακοίνωση την Πέμπτη, διευκρινίζοντας ότι ο πατέρας του ποδοσφαιριστή, Χόρχε Μέσι, αντιμετωπίζει πράγματι ένα πρόβλημα υγείας, ωστόσο είναι ζωντανός.

«Βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, αναρρώνει και παρουσιάζει θετική εξέλιξη, δεδομένης της κατάστασής του», ανέφερε η ανακοίνωση.

Απαντώντας στις φήμες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, η οικογένεια υπογράμμισε ότι μόνο τα άμεσα μέλη της διαθέτουν αξιόπιστη ενημέρωση για την κατάσταση του Χόρχε Μέσι.

«Οποιαδήποτε πληροφορία ή δήλωση δεν προέρχεται από την οικογένεια ή τα επίσημα κανάλια της δεν πρέπει να θεωρείται έγκυρη ή αληθινή», τόνισε.

Παράλληλα, η οικογένεια εξέφρασε τη «βαθιά της θλίψη για την έλλειψη ευαισθησίας, σεβασμού και στοιχειώδους δεοντολογίας που επέδειξαν ορισμένοι άνθρωποι απέναντι σε μια αυστηρά ιδιωτική οικογενειακή υπόθεση».

Απολύσεις στο κανάλι

Ο ιδρυτής και γενικός παραγωγός του Luzu TV, Nicolás Occhiato, ανακοίνωσε ότι η διοίκηση του σταθμού αποφάσισε να απομακρύνει όλους όσοι εμπλέκονταν στη μετάδοση της ψευδούς είδησης.

«Στο Luzu TV λυπούμαστε βαθιά για όσα συνέβησαν στον αέρα της εκπομπής. Θεωρούμε απαράδεκτη τη μετάδοση ευαίσθητων πληροφοριών χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, το κανάλι παραμένει προσηλωμένο στην «υπεύθυνη, σοβαρή και αξιόπιστη δημοσιογραφία».

Εν μέσω Μουντιάλ

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά το πρώτο χατ-τρικ του Lionel Messi σε Παγκόσμιο Κύπελλο, στη νίκη της Αργεντινής επί της Αλγερίας.

Με τα τρία γκολ που σημείωσε, ο Μέσι έφτασε τα 16 τέρματα σε τελικές φάσεις Μουντιάλ, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ του Miroslav Klose.

Ο επόμενος αγώνας της Αργεντινής είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα απέναντι στην Αυστρία, στο Άρλινγκτον του Τέξας.

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