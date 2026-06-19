Τραμπ: «Δεν θέλω τη Μελόνι ως φαν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και πάλι στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, σε σύντομη δήλωσή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

"Η Μελόνι με στήριζε φανατικά, αλλά δεν την θέλω ως φαν διότι δεν μου στάθηκε -ούτε εκείνη και ούτε το ΝΑΤΟ- όταν προέκυψε το θέμα των Στενών του Ορμούζ ", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, στο ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι La7 ο Τραμπ είχε δηλώσει οτι η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον ικέτευσε να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία στην σύνοδο της G7 στον Εβιάν και οτι "την λυπήθηκε".

Τραμπ-Μελόνι: Από το πολιτικό ειδύλλιο στην κρίση της σχέσης τους - Πρωτοφανές διπλωματικό επεισόδιο

Η άλλοτε στενή πολιτική σχέση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι φαίνεται να περνά τη σοβαρότερη κρίση της. Η 49χρονη Μελόνι θεωρούνταν κάποτε η πιο κοντινός σύμμαχος του 80χρονου Τραμπ από οποιονδήποτε άλλο Ευρωπαίο ηγέτη. Οι πρώτες ρωγμές καταγράφηκαν με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στο Ιράν, όταν η Ρώμη επέλεξε πιο επιφυλακτική στάση, αποφεύγοντας να διαθέσει τις στρατιωτικές της βάσεις για ενδεχόμενες επιχειρήσεις. Η Ιταλίδα ηγέτης εξόργισε τον Τραμπ τασσόμενη υπέρ των Ευρωπαίων ομολόγων της στον πόλεμο του Ιράν, ενώ παράλληλα υπερασπίστηκε τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε στον ποντίφικα για την κριτική του στη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Το οριστικό τέλος του πολιτικού «ειδυλλίου» φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τη νέα δημόσια αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η Μελόνι τον «παρακάλεσε» να φωτογραφηθούν μαζί κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7 στο Εβιάν. Η ένταση κορυφώθηκε την Παρασκευή, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος, σε τηλεφωνική παρέμβασή του στην ιταλική εκπομπή «L'Aria che tira» του La7, εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού. «Πιθανότατα είναι χαρούμενη που της μίλησα», δήλωσε αργότερα ο Τραμπ στον ιταλικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα La7. «Δεν χρειάστηκε να της μιλήσω. Με παρακάλεσε να βγάλω μια φωτογραφία μαζί της. Ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου. Δεν θα το έκανα καν, αλλά τη λυπήθηκα».

«Με παρακάλεσε να βγάλουμε μια φωτογραφία μαζί. Την λυπήθηκα», φέρεται να είπε ο Τραμπ. Σύμφωνα με άλλες μεταφράσεις των δηλώσεών του, το ακριβές νόημα ήταν: «Ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου. Δεν θα το έκανα, αλλά τη λυπήθηκα».

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας με τον δημοσιογράφο Ντανιέλε Κομπατάντζελο, ο Τραμπ, ενώ σχολίαζε τις διεθνείς εξελίξεις μετά τη σύνοδο της G7, μετέφερε γρήγορα τη συζήτηση στη Μελόνι, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι εκείνη επιδίωξε επίμονα μια κοινή φωτογράφιση.

Η οργισμένη απάντηση της Μελόνι

Η αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού ήταν άμεση και ιδιαίτερα αιχμηρή. «Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι απολύτως κατασκευασμένες. Ειλικρινά, είμαι έκπληκτη. Δεν γνωρίζω γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιλέγει να συμπεριφέρεται κατ’ αυτόν τον τρόπο απέναντι σε συμμάχους του», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Instagram.

Η Μελόνι άφησε παράλληλα σαφείς αιχμές για τη στάση του Αμερικανού προέδρου απέναντι σε αντιπάλους της Δύσης, τονίζοντας ότι ο Τραμπ δεν επιδεικνύει την ίδια σκληρότητα απέναντι στους γεωπολιτικούς αντιπάλους των ΗΠΑ.

«Ένα πράγμα πρέπει να θυμάται: ούτε η Ιταλία ούτε εγώ παρακαλάμε ποτέ κανέναν», κατέληξε χαρακτηριστικά.

Le gravi e offensive parole del Presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 19, 2026

Κύμα συμπαράστασης στη Μελόνι

Τα σχόλια του Τραμπ προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων στην Ιταλία, με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη να σπεύδουν να υπερασπιστούν τη Μελόνι.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Υποδομών Ματέο Σαλβίνι δήλωσε ότι «όποιος επιτίθεται στην Τζόρτζια Μελόνι, επιτίθεται σε όλους μας».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Τραμπ «σοβαρές και προσβλητικές για ολόκληρη την Ιταλία», ενώ ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο δήλωσε ότι αδυνατεί να φανταστεί τη Μελόνι να ζητά από οποιονδήποτε μια φωτογραφία, επικρίνοντας παράλληλα την «έλλειψη τακτ» του Αμερικανού προέδρου.

Η υπόθεση έφτασε ακόμη και στο ανώτατο πολιτειακό επίπεδο, καθώς ο πρόεδρος της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την πρωθυπουργό, εκφράζοντάς της τη στήριξη και την αλληλεγγύη του.

Ο Ταγιάνι ακυρώνει το ταξίδι του στο Μαϊάμι

Ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ανέφερε στο X ότι ακύρωσε την επίσκεψή του στο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ιταλίας-ΗΠΑ, που είχε προγραμματιστεί για τις 21 και 22 Ιουνίου στο Μαϊάμι, μετά τη αιχμηρή δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ιταλίδα πρωθυπουργό.

«Τα σοβαρά και προσβλητικά λόγια του Προέδρου Τραμπ προς την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι προσβάλλουν όλη την Ιταλία», έγραψε ο Ταγιάνι. «Για τον λόγο αυτό, αποφάσισα να ακυρώσω την επίσκεψή μου στις Ηνωμένες Πολιτείες που είχε προγραμματιστεί για τις 21 και 22 Ιουνίου». Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είχε προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

«Είμαστε ακόμη φίλοι, αλλά με εγκατέλειψες»

Παρά το βαρύ κλίμα, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7 στο Εβιάν οι δύο ηγέτες επιχείρησαν να δείξουν ότι οι σχέσεις τους παραμένουν λειτουργικές.

Σε μια χαρακτηριστική στιχομυθία παρουσία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, António Costa, ο Κόστα σχολίασε: «Είστε πάλι φίλοι;».

«Ήμασταν πάντα φίλοι», απάντησε η Μελόνι.

«Ναι, αλλά με εγκατέλειψες», ανταπάντησε ο Τραμπ, σε μια φράση που αποτύπωσε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την απόσταση που έχει πλέον δημιουργηθεί ανάμεσα στους δύο ηγέτες.

Παρά τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, η δημόσια αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών καταδεικνύει ότι η σχέση Τραμπ - Μελόνι βρίσκεται πλέον σε τροχιά βαθιάς πολιτικής ψύχρανσης, με τις προσωπικές αιχμές να επισκιάζουν τη μέχρι πρότινος στενή ιδεολογική και πολιτική τους σύμπλευση.

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