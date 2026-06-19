Τραμπ: «Δεν θέλω τη Μελόνι ως φαν»

«Η Μελόνι με στήριζε φανατικά, αλλά δεν την θέλω ως φαν διότι δεν μου στάθηκε» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος 

Newsbomb

Τραμπ: «Δεν θέλω τη Μελόνι ως φαν»
President Donald Trump, left, speaks as Italian Prime Minister Giorgia Meloni listens during a meeting in the East Room of the White House, Monday, Aug. 18, 2025, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και πάλι στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, σε σύντομη δήλωσή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

"Η Μελόνι με στήριζε φανατικά, αλλά δεν την θέλω ως φαν διότι δεν μου στάθηκε -ούτε εκείνη και ούτε το ΝΑΤΟ- όταν προέκυψε το θέμα των Στενών του Ορμούζ ", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, στο ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι La7 ο Τραμπ είχε δηλώσει οτι η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον ικέτευσε να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία στην σύνοδο της G7 στον Εβιάν και οτι "την λυπήθηκε".

Τραμπ-Μελόνι: Από το πολιτικό ειδύλλιο στην κρίση της σχέσης τους - Πρωτοφανές διπλωματικό επεισόδιο

Τραμπ-Μελόνι: Από το πολιτικό ειδύλλιο στην κρίση της σχέσης τους - Πρωτοφανές διπλωματικό επεισόδιο

Η άλλοτε στενή πολιτική σχέση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι φαίνεται να περνά τη σοβαρότερη κρίση της. Η 49χρονη Μελόνι θεωρούνταν κάποτε η πιο κοντινός σύμμαχος του 80χρονου Τραμπ από οποιονδήποτε άλλο Ευρωπαίο ηγέτη.

Οι πρώτες ρωγμές καταγράφηκαν με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στο Ιράν, όταν η Ρώμη επέλεξε πιο επιφυλακτική στάση, αποφεύγοντας να διαθέσει τις στρατιωτικές της βάσεις για ενδεχόμενες επιχειρήσεις.

Η Ιταλίδα ηγέτης εξόργισε τον Τραμπ τασσόμενη υπέρ των Ευρωπαίων ομολόγων της στον πόλεμο του Ιράν, ενώ παράλληλα υπερασπίστηκε τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε στον ποντίφικα για την κριτική του στη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Το οριστικό τέλος του πολιτικού «ειδυλλίου» φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τη νέα δημόσια αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η Μελόνι τον «παρακάλεσε» να φωτογραφηθούν μαζί κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7 στο Εβιάν.

Η ένταση κορυφώθηκε την Παρασκευή, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος, σε τηλεφωνική παρέμβασή του στην ιταλική εκπομπή «L'Aria che tira» του La7, εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

«Πιθανότατα είναι χαρούμενη που της μίλησα», δήλωσε αργότερα ο Τραμπ στον ιταλικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα La7. «Δεν χρειάστηκε να της μιλήσω. Με παρακάλεσε να βγάλω μια φωτογραφία μαζί της. Ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου. Δεν θα το έκανα καν, αλλά τη λυπήθηκα».

«Με παρακάλεσε να βγάλουμε μια φωτογραφία μαζί. Την λυπήθηκα», φέρεται να είπε ο Τραμπ. Σύμφωνα με άλλες μεταφράσεις των δηλώσεών του, το ακριβές νόημα ήταν: «Ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου. Δεν θα το έκανα, αλλά τη λυπήθηκα».

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας με τον δημοσιογράφο Ντανιέλε Κομπατάντζελο, ο Τραμπ, ενώ σχολίαζε τις διεθνείς εξελίξεις μετά τη σύνοδο της G7, μετέφερε γρήγορα τη συζήτηση στη Μελόνι, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι εκείνη επιδίωξε επίμονα μια κοινή φωτογράφιση.

Η οργισμένη απάντηση της Μελόνι

Η αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού ήταν άμεση και ιδιαίτερα αιχμηρή. «Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι απολύτως κατασκευασμένες. Ειλικρινά, είμαι έκπληκτη. Δεν γνωρίζω γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιλέγει να συμπεριφέρεται κατ’ αυτόν τον τρόπο απέναντι σε συμμάχους του», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Instagram.

Η Μελόνι άφησε παράλληλα σαφείς αιχμές για τη στάση του Αμερικανού προέδρου απέναντι σε αντιπάλους της Δύσης, τονίζοντας ότι ο Τραμπ δεν επιδεικνύει την ίδια σκληρότητα απέναντι στους γεωπολιτικούς αντιπάλους των ΗΠΑ.

«Ένα πράγμα πρέπει να θυμάται: ούτε η Ιταλία ούτε εγώ παρακαλάμε ποτέ κανέναν», κατέληξε χαρακτηριστικά.

Κύμα συμπαράστασης στη Μελόνι

Τα σχόλια του Τραμπ προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων στην Ιταλία, με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη να σπεύδουν να υπερασπιστούν τη Μελόνι.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Υποδομών Ματέο Σαλβίνι δήλωσε ότι «όποιος επιτίθεται στην Τζόρτζια Μελόνι, επιτίθεται σε όλους μας».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Τραμπ «σοβαρές και προσβλητικές για ολόκληρη την Ιταλία», ενώ ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο δήλωσε ότι αδυνατεί να φανταστεί τη Μελόνι να ζητά από οποιονδήποτε μια φωτογραφία, επικρίνοντας παράλληλα την «έλλειψη τακτ» του Αμερικανού προέδρου.

Η υπόθεση έφτασε ακόμη και στο ανώτατο πολιτειακό επίπεδο, καθώς ο πρόεδρος της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την πρωθυπουργό, εκφράζοντάς της τη στήριξη και την αλληλεγγύη του.

Ο Ταγιάνι ακυρώνει το ταξίδι του στο Μαϊάμι

Ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ανέφερε στο X ότι ακύρωσε την επίσκεψή του στο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ιταλίας-ΗΠΑ, που είχε προγραμματιστεί για τις 21 και 22 Ιουνίου στο Μαϊάμι, μετά τη αιχμηρή δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ιταλίδα πρωθυπουργό.

«Τα σοβαρά και προσβλητικά λόγια του Προέδρου Τραμπ προς την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι προσβάλλουν όλη την Ιταλία», έγραψε ο Ταγιάνι. «Για τον λόγο αυτό, αποφάσισα να ακυρώσω την επίσκεψή μου στις Ηνωμένες Πολιτείες που είχε προγραμματιστεί για τις 21 και 22 Ιουνίου». Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είχε προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

«Είμαστε ακόμη φίλοι, αλλά με εγκατέλειψες»

Παρά το βαρύ κλίμα, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7 στο Εβιάν οι δύο ηγέτες επιχείρησαν να δείξουν ότι οι σχέσεις τους παραμένουν λειτουργικές.

Σε μια χαρακτηριστική στιχομυθία παρουσία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, António Costa, ο Κόστα σχολίασε: «Είστε πάλι φίλοι;».

«Ήμασταν πάντα φίλοι», απάντησε η Μελόνι.

«Ναι, αλλά με εγκατέλειψες», ανταπάντησε ο Τραμπ, σε μια φράση που αποτύπωσε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την απόσταση που έχει πλέον δημιουργηθεί ανάμεσα στους δύο ηγέτες.

Παρά τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, η δημόσια αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών καταδεικνύει ότι η σχέση Τραμπ - Μελόνι βρίσκεται πλέον σε τροχιά βαθιάς πολιτικής ψύχρανσης, με τις προσωπικές αιχμές να επισκιάζουν τη μέχρι πρότινος στενή ιδεολογική και πολιτική τους σύμπλευση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:38LIFESTYLE

Ευγενία Σαμαρά για τον θάνατο του πατέρα της: «Όταν συμβαίνει κάτι τόσο σοκαριστικό, τα πράγματα παίρνουν την πραγματική τους διάσταση»

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 20 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ενοικιαστής

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Παρουσιάστρια παραιτήθηκε επειδή ανέφερε ψευδώς ότι πέθανε ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι

23:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για το καλοκαίρι χορηγεί Δήμος - Έως τη Δευτέρα οι αιτήσεις

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Η διαδρομή προς την κορυφή: Ο Ρεθεμνιώτης πρωταθλητής που «σημαδεύει» τις διεθνείς διακρίσεις

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν τον Δεκαπενταύγουστο

22:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η επόμενη γενιά τεχνολογιών πιο κοντά: Ελέγχουν υπολογιστή μόνο με τη σκέψη, χωρίς χέρια

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε θα είναι ορατό το φαινόμενο - Γιατί λέγεται «Φεγγάρι της Φράουλας»

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν θέλω τη Μελόνι ως φαν»

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στον κλάδο του τουρισμού-επισιτισμού στις 24 Ιουνίου

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Τραγωδία για 67χρονο εφοριακό υπάλληλο

21:55LIFESTYLE

Ο Τζέισον Μομόα χάϊδεψε τα οπίσθια της συντρόφου του στο κόκκινο χαλί και έγινε viral - Βίντεο

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Εκτροχιάστηκε συρμός στο μετρό - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Φωτιά σε ιστιοφόρο σκάφος

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο σπίτι του ενοικιαστή

21:20ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 19/6/6: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 65 εκατ. ευρώ

21:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς και μέχρι πότε πρέπει να γίνει η υποβολή

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Διαμάχη για το μπουρκίνι σε δημοτικό κολυμβητήριο: «Δεν ρωτώ κανέναν για τη θρησκεία»

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στις Σέρρες: Απεγκλωβίστηκε με εγκαύματα 78χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:06ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Τραγωδία για 67χρονο εφοριακό υπάλληλο

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο σπίτι του ενοικιαστή

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ενοικιαστής

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σοκάρει η ιατροδικαστική για την 11χρονη Λιάνα - Βιάστηκε και βασανίστηκε πριν δολοφονηθεί

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο προϊστορικός θηρευτής του Λαγοκέφαλου: Ποιος είναι ο φυσικός του αντίπαλος στις ελληνικές θάλασσες

19:10LIFESTYLE

«Πυρά» Πάολα Μπαντόσα κατά Στέφανου Τσιτσιπά: «Έζησα τοξικά πράγματα, δεν ήταν εύκολο»

18:35ΕΛΛΑΔΑ

«Καλά κάναμε»: Χυδαιότητες από συγγενείς του καταδικασμένου για το θάνατο του Μάριου στο Μενίδι

19:39LIFESTYLE

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς «ξεσηκώνει» το διαδίκτυο με Πασχάλη Τερζή στο FOX για το Μουντιάλ 2026

23:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για το καλοκαίρι χορηγεί Δήμος - Έως τη Δευτέρα οι αιτήσεις

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε θα είναι ορατό το φαινόμενο - Γιατί λέγεται «Φεγγάρι της Φράουλας»

15:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Αλβανοί επιτέθηκαν σε υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ γιατί τους πέρασαν για Ρομά απατεώνες - Έκρυβαν όπλα

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα... εκτός Ελλάδας - Ο ρόλος του αντικυκλώνα για τη χώρα μας

21:55LIFESTYLE

Ο Τζέισον Μομόα χάϊδεψε τα οπίσθια της συντρόφου του στο κόκκινο χαλί και έγινε viral - Βίντεο

19:05LIFESTYLE

Μια νύχτα μόνο: Αυτό είναι το φινάλε της σειράς - Αναλυτικά τα τελευταία επεισόδια

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν θέλω τη Μελόνι ως φαν»

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Τελευταίο τσιγάρο πριν τη βουτιά στο κενό

18:06LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Καταιγιστικό το φινάλε – Πότε θα πέσουν τίτλοι τέλους;

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συγκρούστηκαν τρένα στο Μπέντφορντ - Αναφορές για τραυματίες

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μας κάνουν τα εστιατόρια να ξοδεύουμε περισσότερα; - Δώστε προσοχή στα μενού

15:18ΕΘΝΙΚΑ

Τα 14 ελληνικά χωριά της Μακεδονίας που δόθηκαν στην Αλβανία - Τι προέβλεπε το Δεύτερο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας του 1925

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ