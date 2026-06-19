Απάντηση Μελόνι σε Τραμπ: Να θυμάσαι ότι ούτε εγώ ούτε η Ιταλία παρακαλάμε

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Τζόρτζια Μελόνι τον παρακαλούσε να βγάλει φωτογραφία μαζί της στη Σύνοδο της G7.

Η Μελόνι χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ «εντελώς κατασκευασμένα» και εξέφρασε απογοήτευση για την αντιμετώπιση των συμμάχων από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ακύρωσε επίσκεψη στις ΗΠΑ ως αντίδραση στις δηλώσεις Τραμπ προς την Μελόνι.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα έβγαζε τη φωτογραφία με την Μελόνι, αλλά τελικά την έκανε από οίκτο.

Η αντιπαράθεση σηματοδοτεί σημαντική επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Τραμπ και της ιταλικής κυβέρνησης. Snapshot powered by AI

Θύελλα αντιδράσεων έχουν προκαλέσει στην Ιταλία τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι η Τζόρτζια Μελόνι στο περιθώριο της Συνόδου της G7 τον παρακαλούσε να βγάλει μία φωτογραφία μαζί της.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός σε βίντεο που δημοσίευσε στο Χ απάντησε άμεσα στον Τραμπ και δήλωσε ότι «έμεινε έκπληκτη» από τα σχόλιά του Αμερικανού προέδρου, τα οποία ήταν «εντελώς κατασκευασμένα». Τον κατηγόρησε ότι συμπεριφέρεται με πολύ μεγαλύτερη ευλάβεια προς τους εχθρούς της Δύσης απ’ ό,τι προς τους παλιούς, καθιερωμένους συμμάχους.

«Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι εντελώς κατασκευασμένα. Ειλικρινά, είμαι έκπληκτη. Δεν ξέρω γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεριφέρεται έτσι απέναντι στους συμμάχους του: δεν είναι, εξάλλου, η πρώτη φορά», ανέφερε η Μελόνι.

Και συνέχισε: «Μπορώ μόνο να πω ότι είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν επιδεικνύει την ίδια αποφασιστικότητα απέναντι στους εχθρούς της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, των οποίων τους ηγέτες αντιμετωπίζει, αντίθετα, με πολύ μεγαλύτερη επιείκεια. Υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να θυμάται: ούτε εγώ ούτε η Ιταλία παρακαλάμε ποτέ».

Την ίδια στιγμή ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι ακύρωσε προγραμματισμένη επίσκεψη στις ΗΠΑ. «Οι σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ προς την Πρωθυπουργό Τζιόρτζια Μελόνι προσβάλλουν ολόκληρη την Ιταλία. Για τον λόγο αυτό, αποφάσισα να ακυρώσω την επίσκεψή μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είχε προγραμματιστεί για τις 21 και 22 Ιουνίου», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ ο Ταγιάνι.

Τραμπ: «Δεν θα έβγαζα τη φωτογραφία αλλά την λυπήθηκα»

Η τελευταία αυτή ανταλλαγή δηλώσεων σηματοδοτεί μια απότομη επιδείνωση των σχέσεων του Αμερικανού προέδρου με την Ιταλίδα πρωθυπουργό. Βίντεο από την εκδήλωση στη Γαλλία έδειχνε τη Μελόνι και τον Τραμπ να συνομιλούν έντονα, αλλά ο Αμερικανός ηγέτης άφησε να εννοηθεί ότι απλώς της έκανε τη χάρη συζητώντας μαζί της.

«Πιθανότατα είναι χαρούμενη που της μίλησα. Δεν ήταν απαραίτητο να της μιλήσω», ανέφερε ο Τραμπ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι La7, σε μια σύντομη συνέντευξη. «Με ικέτεψε να βγάλω μια φωτογραφία μαζί της. Ήθελε πάρα πολύ μια φωτογραφία μαζί μου. Δεν θα την έβγαζα, αλλά την λυπήθηκα», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με τη μετάφραση του La7.

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