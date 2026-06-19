Επίδομα 150 ευρώ για το καλοκαίρι χορηγεί Δήμος - Έως τη Δευτέρα οι αιτήσεις

Πού θα κάνετε αίτηση

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Επίδομα 150 ευρώ για το καλοκαίρι χορηγεί Δήμος - Έως τη Δευτέρα οι αιτήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προσφέρει έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για το καλοκαίρι 2026 σε ευάλωτες ομάδες της περιοχής.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του δήμου από 4 έως 22 Ιουνίου 2026, με δυνατότητα αυτοπρόσωπης κατάθεσης στην Κοινωνική Υπηρεσία.
  • Όσοι έλαβαν το επίδομα το Πάσχα 2026 χρειάζεται να υποβάλουν μόνο την αίτηση, ενώ οι νέοι αιτούντες πρέπει να επισυνάψουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  • Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι μεταξύ άλλων ταυτότητα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, λογαριασμός κοινής ωφέλειας και αποδεικτικά οικονομικής κατάστασης.
  • Η προσεκτική και πλήρης υποβολή των δικαιολογητικών είναι κρίσιμη για την έγκαιρη έγκριση και αποφυγή καθυστερήσεων στην καταβολή του επιδόματος.
Snapshot powered by AI

Την παροχή έκτακτου επιδόματος ύψους 150 ευρώ για την περίοδο του καλοκαιριού 2026, έχει ανακοινώσει ο δήμος Νέας Σμύρνης, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των πιο ευάλωτων ομάδων της περιοχής.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην οικονομική στήριξη των κατοίκων που έχουν ανάγκη, διασφαλίζοντας ότι η βοήθεια θα φτάσει σε όσους πραγματικά το χρειάζονται. Οι αιτήσεις για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση άνοιξαν την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, ενώ η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών λήγει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026.

Πώς γίνεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δήμου Νέας Σμύρνης στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://neasmyrni.otaplus.gr/sadns/(Ενότητα: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Για Έκτακτο Επίδομα Καλοκαίρι 2026)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, αιτήσεις μέσω email δεν γίνονται δεκτές.

Οι πολίτες που είχαν λάβει το έκτακτο επίδομα κατά το Πάσχα 2026 και επιθυμούν να το λάβουν ξανά για το Καλοκαίρι 2026 χρειάζεται να υποβάλουν μόνο την αίτηση, χωρίς να επισυνάψουν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Οι υπόλοιποι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτηση όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σαρωμένα και ευκρινή, για την ταχύτερη και αποτελεσματική επεξεργασία της αίτησης.

Σε περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά, υπάρχει δυνατότητα αυτοπρόσωπης κατάθεσης στην Κοινωνική Υπηρεσία (Ελευθερίου Βενιζέλου 18, 2ος όροφος) έως τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Κύρια δικαιολογητικά για όλους τους αιτούντες:

  • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου όλων των διαμενόντων στην οικία (συνοδευόμενο από άδεια παραμονής όπου απαιτείται).
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία).
  • Φωτοτυπία λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, νερού ή τηλεφωνίας.
  • Αποδεικτικό ΙΒΑΝ, όπου ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Δικαιολογητικά οικονομικής κατάστασης (για νέους αιτούντες):

  • Τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα όλων των διαμενόντων στην οικία.
  • Τελευταίο Ε9 ή Περιουσιολόγιο ή Δήλωση ΕΝΦΙΑ όλων των διαμενόντων στην οικία.
  • Εναλλακτικά: Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (αίτηση και έγκριση).

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

  • Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ ή δύο πρόσφατες αποδείξεις καταβολής ενοικίου (σε περίπτωση ληγμένου μισθωτηρίου).
  • Έντυπο Ε1 (σε περίπτωση φιλοξενίας ή παραχώρησης κατοικίας).
  • Βεβαίωση αστεγίας (εκδίδεται από την Υπηρεσία).
  • Αντίγραφο διαζυγίου και έγγραφα επιμέλειας παιδιών.
  • Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται η διάσταση και το χρονικό διάστημα αυτής.
  • Πιστοποιητικό γέννησης (σε περίπτωση νεογέννητου).
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (σε περίπτωση χηρείας).
  • Γνωμάτευση από το ΚΕΠΑ (σε περίπτωση ΑμεΑ).
  • Βεβαίωση ανεργίας από τη ΔΥΠΑ.

Η προσεκτική υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι σημαντική για την έγκαιρη έγκριση του επιδόματος και την αποφυγή καθυστερήσεων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:38LIFESTYLE

Ευγενία Σαμαρά για τον θάνατο του πατέρα της: «Όταν συμβαίνει κάτι τόσο σοκαριστικό, τα πράγματα παίρνουν την πραγματική τους διάσταση»

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 20 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ενοικιαστής

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Παρουσιάστρια παραιτήθηκε επειδή ανέφερε ψευδώς ότι πέθανε ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι

23:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για το καλοκαίρι χορηγεί Δήμος - Έως τη Δευτέρα οι αιτήσεις

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Η διαδρομή προς την κορυφή: Ο Ρεθεμνιώτης πρωταθλητής που «σημαδεύει» τις διεθνείς διακρίσεις

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν τον Δεκαπενταύγουστο

22:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η επόμενη γενιά τεχνολογιών πιο κοντά: Ελέγχουν υπολογιστή μόνο με τη σκέψη, χωρίς χέρια

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε θα είναι ορατό το φαινόμενο - Γιατί λέγεται «Φεγγάρι της Φράουλας»

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν θέλω τη Μελόνι ως φαν»

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στον κλάδο του τουρισμού-επισιτισμού στις 24 Ιουνίου

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Τραγωδία για 67χρονο εφοριακό υπάλληλο

21:55LIFESTYLE

Ο Τζέισον Μομόα χάϊδεψε τα οπίσθια της συντρόφου του στο κόκκινο χαλί και έγινε viral - Βίντεο

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Εκτροχιάστηκε συρμός στο μετρό - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Φωτιά σε ιστιοφόρο σκάφος

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο σπίτι του ενοικιαστή

21:20ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 19/6/6: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 65 εκατ. ευρώ

21:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς και μέχρι πότε πρέπει να γίνει η υποβολή

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Διαμάχη για το μπουρκίνι σε δημοτικό κολυμβητήριο: «Δεν ρωτώ κανέναν για τη θρησκεία»

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στις Σέρρες: Απεγκλωβίστηκε με εγκαύματα 78χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:26ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ενοικιαστής

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Τραγωδία για 67χρονο εφοριακό υπάλληλο

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο σπίτι του ενοικιαστή

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σοκάρει η ιατροδικαστική για την 11χρονη Λιάνα - Βιάστηκε και βασανίστηκε πριν δολοφονηθεί

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο προϊστορικός θηρευτής του Λαγοκέφαλου: Ποιος είναι ο φυσικός του αντίπαλος στις ελληνικές θάλασσες

19:10LIFESTYLE

«Πυρά» Πάολα Μπαντόσα κατά Στέφανου Τσιτσιπά: «Έζησα τοξικά πράγματα, δεν ήταν εύκολο»

18:35ΕΛΛΑΔΑ

«Καλά κάναμε»: Χυδαιότητες από συγγενείς του καταδικασμένου για το θάνατο του Μάριου στο Μενίδι

23:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για το καλοκαίρι χορηγεί Δήμος - Έως τη Δευτέρα οι αιτήσεις

19:39LIFESTYLE

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς «ξεσηκώνει» το διαδίκτυο με Πασχάλη Τερζή στο FOX για το Μουντιάλ 2026

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε θα είναι ορατό το φαινόμενο - Γιατί λέγεται «Φεγγάρι της Φράουλας»

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα... εκτός Ελλάδας - Ο ρόλος του αντικυκλώνα για τη χώρα μας

15:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Αλβανοί επιτέθηκαν σε υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ γιατί τους πέρασαν για Ρομά απατεώνες - Έκρυβαν όπλα

21:55LIFESTYLE

Ο Τζέισον Μομόα χάϊδεψε τα οπίσθια της συντρόφου του στο κόκκινο χαλί και έγινε viral - Βίντεο

19:05LIFESTYLE

Μια νύχτα μόνο: Αυτό είναι το φινάλε της σειράς - Αναλυτικά τα τελευταία επεισόδια

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν θέλω τη Μελόνι ως φαν»

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Τελευταίο τσιγάρο πριν τη βουτιά στο κενό

18:06LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Καταιγιστικό το φινάλε – Πότε θα πέσουν τίτλοι τέλους;

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συγκρούστηκαν τρένα στο Μπέντφορντ - Αναφορές για τραυματίες

15:18ΕΘΝΙΚΑ

Τα 14 ελληνικά χωριά της Μακεδονίας που δόθηκαν στην Αλβανία - Τι προέβλεπε το Δεύτερο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας του 1925

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μας κάνουν τα εστιατόρια να ξοδεύουμε περισσότερα; - Δώστε προσοχή στα μενού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ