Επίδομα αδείας: Τι αλλάζει μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού - Πότε θα καταβληθεί

Πότε πληρώνεται το επίδομα αδείας και πώς υπολογίζεται

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Επίδομα αδείας: Τι αλλάζει μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού - Πότε θα καταβληθεί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το επίδομα αδείας καταβάλλεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη πριν από την έναρξη της κανονικής άδειας του εργαζόμενου.
  • Με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά από 1η Απριλίου 2026, το επίδομα αδείας για εργαζόμενους με κατώτατο μισθό αυξήθηκε σε 589,41 ευρώ.
  • Το επίδομα αδείας για εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό είναι το μισό του μηνιαίου μισθού, ενώ για ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 13 ημερομίσθια.
  • Στις αποδοχές αδείας περιλαμβάνονται και αμοιβές για εργασία σε Κυριακές, αργίες, νυχτερινή απασχόληση, υπερεργασία και νόμιμη υπερωρία, εφόσον είναι σταθερό μέρος των αποδοχών.
  • Δεν συνυπολογίζονται στις αποδοχές αδείας τα επιδόματα εορτών και αποζημιώσεις από παράνομη υπερωριακή εργασία.
Snapshot powered by AI

Την καταβολή του επιδόματος αδείας αναμένουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να προγραμματίσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές αλλά και τα έξοδα που «τρέχουν».

Η εργατική νομοθεσία προβλέπει ότι το επίδομα αδείας καταβάλλεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη μαζί με τις αποδοχές αδείας, πριν από την έναρξη της κανονικής άδειας του εργαζομένου. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι ο εργαζόμενος διαθέτει τα απαραίτητα χρήματα κατά την περίοδο της ανάπαυσής του.

Στις περιπτώσεις που η ετήσια άδεια χορηγείται τμηματικά μέσα στο ίδιο έτος, το επίδομα καταβάλλεται συνήθως κατά τη λήψη του μεγαλύτερου τμήματος της άδειας, εκτός εάν εργοδότης και εργαζόμενος συμφωνήσουν διαφορετικά.

Παράλληλα, εάν η εργασιακή σχέση λυθεί πριν από τη χορήγηση της άδειας, είτε λόγω παραίτησης είτε λόγω απόλυσης, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει τόσο τις αποδοχές άδειας όσο και το αναλογούν επίδομα ως μέρος της τελικής εκκαθάρισης.

Η βασικότερη μεταβολή για το 2026 συνδέεται με την αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου. Ο νέος κατώτατος μισθός διαμορφώθηκε στα 920 ευρώ μεικτά από 880 ευρώ που ίσχυαν προηγουμένως, οδηγώντας σε αντίστοιχη αύξηση και του επιδόματος αδείας.

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, το επίδομα αδείας ανέρχεται πλέον στα 589,41 ευρώ, έναντι 556,05 ευρώ το προηγούμενο έτος.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται από τον τρόπο αμοιβής του εργαζομένου. Για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, το επίδομα αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου μισθού τους. Αντίστοιχα, για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ωρομίσθιο ή ποσοστά, το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 13 ημερομίσθια.

Πέρα από το επίδομα, ο εργαζόμενος δικαιούται και τις αποδοχές αδείας, δηλαδή τις τακτικές αποδοχές που θα λάμβανε εάν εργαζόταν κανονικά κατά το διάστημα της άδειας. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αμοιβές για εργασία σε Κυριακές και αργίες, νυχτερινή απασχόληση, υπερεργασία και νόμιμη υπερωρία, εφόσον αποτελούν σταθερό μέρος των αποδοχών του.

Τι εξαιρείται από τις αποδοχές αδείας

Δεν συνυπολογίζονται στις αποδοχές αδείας τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ούτε αποζημιώσεις που προκύπτουν από παράνομη υπερωριακή εργασία. Το επίδομα αδείας συνδέεται αποκλειστικά με το δικαίωμα ετήσιας ανάπαυσης και δεν αποτελεί πρόσθετη ετήσια παροχή ανεξάρτητη από την άδεια του εργαζομένου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:24ΥΓΕΙΑ

Γιατί είναι πιο δύσκολο να καταλάβουμε τις γυναίκες ψυχοπαθείς

17:19LIFESTYLE

«Θύελλα» αντιδράσεων κατά του Μπρούκλιν Μπέκαμ μετά το διαφημιστικό spot για το Μουντιάλ: «Σταμάτα να εκμεταλλεύεσαι τους γονείς σου»

17:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ – Κοινοβουλευτική ομάδα: Ο Φάμελλος αντικατέστησε Παππά και Ζαχαριάδη

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «αδειάζει» τον Νετανιάχου - Οργή στο Ισραήλ, οι Αμερικάνοι αρνήθηκαν να τους δώσουν το κείμενο του Μνημονίου με το Ιράν

17:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεταναστευτικό: Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην Ελλάδα - Στα Χανιά ο Πλεύρης με την υπεύθυνη της Κομισιόν

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή σε τροχαίο στη Μύκονο 37χρονη Ιταλίδα - Είχε ταξιδέψει για το μπάτσελορ του γάμου της

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκπτωση 3%

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στην Εντατική του Νοσοκομείου Ηρακλείου 13χρονος και 16χρονος μετά από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια

16:53ΚΟΣΜΟΣ

«Μπαμπά, δώσε μου τον λόγο σου ότι δεν θα παραιτηθείς όταν πεθάνω»: Η εξομολόγηση Μπάιντεν στον Tζει Λένο για την τελευταία επιθυμία του γιου του, Μπο

16:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στη Δράμα: Σκότωσε την Αντιγόνη με 7 μαχαιριές – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται θερμή εισβολή το επόμενο 15ημερο – Τι απαντά ο Κολυδάς στα σενάρια για καύσωνα

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Συναγερμός για δύο εστίες φωτιάς σε κοντινή απόσταση

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Σύμβολο Διπλωματίας: O Μερτς δώρισε στον Τραμπ ένα μπλουζάκι με το λογότυπο «Trump 47» - Βίντεο

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Ποιες απομένουν και πότε είναι η επόμενη

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο ανήλικοι μετά από ατυχήματα με πατίνια

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Economist: Γιατί αποτυγχάνουν οι ουκρανικοί πύραυλοι και τα drones απέναντι στη ρωσική αεράμυνα

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα - Δημογλίδου: «Ο δράστης παρακολουθούνταν από ψυχολόγο, δεν είχε ενημερωθεί η υπηρεσία»

16:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Τι αλλάζει μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού - Πότε θα καταβληθεί

16:30LIFESTYLE

Η Κατερίνα Παπουτσάκη πόζαρε με μπικίνι στα 47 της και εντυπωσίασε με την καλλίγραμμη σιλουέτα της

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος G7: Συνομιλίες για την εκεχειρία στο Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία με πρωταγωνιστή τον Τραμπ - Τι «έπιασαν» τα καυτά μικρόφωνα - «Όπως πέφτουν τα καύσιμα θα πέσουν τα πάντα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:56ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή σε τροχαίο στη Μύκονο 37χρονη Ιταλίδα - Είχε ταξιδέψει για το μπάτσελορ του γάμου της

15:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για voucher έως €600 – Αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια – Όλες οι αλλαγές του προγράμματος

16:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στη Δράμα: Σκότωσε την Αντιγόνη με 7 μαχαιριές – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

09:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικό βουνό φέρνει μπόρες και καταιγίδες - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Δράμα: «Δεν δεχόταν τον χωρισμό» - Η αιχμηρή ανάρτηση της Λένας Διβάνη

07:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιούλιος - Η πρόγνωση ECMWF, UKMO, JMA και άλλων 5 μετεωρολογικών κέντρων

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Συναγερμός για δύο εστίες φωτιάς σε κοντινή απόσταση

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις - Ποιοι είναι οι... τυχεροί (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης: Δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά o θάνατος της νοσηλεύτριας στο Ναύπλιο

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Άγριος καυγάς ανάμεσα σε δύο μαθήτριες Γυμνασίου στην Εύβοια

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκάλα γλέντησε με νταούλια και χορούς το διαζύγιο μετά από 24 χρόνια γάμου, έξω από τα δικαστήρια

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Ο 50χρονος είχε απειλήσει με όπλο την Αντιγόνη δύο εβδομάδες πριν τη σκοτώσει

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δράμα: Ζούσε με τους γονείς του ο 50χρονος δολοφόνος - Πώς σκότωσε την άτυχη Αντιγόνη

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Δαβαράκης για Γιωτόπουλο: «17 ανθρώπους έστειλε στον τάφο, να μην εκτίσει 25 χρόνια ποινή;»

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Τέθηκε σε αργία ο Μητροπολίτης που έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς στα Πετράλωνα

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα - Δημογλίδου: «Ο δράστης παρακολουθούνταν από ψυχολόγο, δεν είχε ενημερωθεί η υπηρεσία»

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται θερμή εισβολή το επόμενο 15ημερο – Τι απαντά ο Κολυδάς στα σενάρια για καύσωνα

16:53ΚΟΣΜΟΣ

«Μπαμπά, δώσε μου τον λόγο σου ότι δεν θα παραιτηθείς όταν πεθάνω»: Η εξομολόγηση Μπάιντεν στον Tζει Λένο για την τελευταία επιθυμία του γιου του, Μπο

06:52LIFESTYLE

MasterChef: Η ημερομηνία του τελικού και όσα θα δούμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ