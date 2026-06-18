Η Γη της ελιάς spoiler: Καταιγιστικό το φινάλε – Πότε θα πέσουν τίτλοι τέλους;

Όσα θα δούμε στα τελευταία επεισόδια της δραματική σειράς του MEGA…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η Γη της ελιάς spoiler: Καταιγιστικό το φινάλε – Πότε θα πέσουν τίτλοι τέλους;
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  • Η σειρά «Η Γη της ελιάς» θα ολοκληρωθεί στις 3 Ιουλίου μετά από πέντε σεζόν προβολής στο MEGA.
  • Η Χριστιάνα φυλακίζεται και δολοφονείται από μια βαρυποινίτισσα, γεγονός που προκαλεί μεγάλη θλίψη στην οικογένεια Ρουσσάκη.
  • Η Μυρτώ ανακοινώνει την εγκυμοσύνη της στον Παρασκευά, ενώ η Βασιλική επίσης ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος.
  • Ο Μανώλης και η Αμαλία εξομολογούνται την αμοιβαία σωτήρια σχέση τους και ο Μανώλης της κάνει πρόταση γάμου.
  • Η Αλεξάνδρα αναλαμβάνει την ανέγερση ξενώνα για κακοποιημένες γυναίκες και όλοι οι ήρωες συγκεντρώνονται στα Χανιά για τον γάμο του Μανώλη και της Αμαλίας.
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Βγήκε, για πρώτη φορά, στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA το 2021. Στις 3 Ιουλίου, μετά από πέντε σεζόν, «Η Γη της ελιάς» θα αποχαιρετήσει οριστικά τους τηλεθεατές και η αγωνία των τηλεθεατών «χτυπά κόκκινο».

Τις τελευταίες εβδομάδες θα δούμε την ιστορία της Χριστιάνας να απασχολεί έντονα. Μετά από πολλές περιπέτειες, καταδιώξεις, ο Μανώλης παραδίδει την αδελφή του στην αστυνομία. Φυλακίζεται, αλλά μια βαρυποινίτισσα την τραυματίζει θανάσιμα. Η είδηση της δολοφονίας της Χριστιάνας σκάει σαν βόμβα στο σπίτι των Ρουσσάκηδων και συντρίβει την Αλεξάνδρα, καθώς τη γεμίζει με τύψεις για το τραγικό τέλος της κόρης της. Η απόφαση της Αμαλίας να μετακομίσει στην Κρήτη ενθουσιάζει τον Μανώλη.

Η Μυρτώ αφήνει άναυδο τον Παρασκευά ανακοινώνοντάς του ότι είναι έγκυος. Ο Μανώλης και η Αμαλία κάνουν αμοιβαίες εξομολογήσεις, αναγνωρίζοντας πως η σχέση τους έσωσε και τους δυο από τον σκοτεινό τους εαυτό. Την ίδια ώρα, ο Μανώλης μπλέκεται σε έναν καβγά που τον βάζει στο κάδρο των υπόπτων ενός φόνου. Ο Κουράκος αποσπά ομολογία από τη γυναίκα του δολοφονημένου άντρα κι αφήνει τον Μανώλη ελεύθερο. Η Αλεξάνδρα αναλαμβάνει την ανέγερση ενός ξενώνα για κακοποιημένες γυναίκες, ενώ η Ερωφίλη ετοιμάζεται να αγοράσει νέο σπίτι. Ο Μανώλης κάνει πρόταση γάμου στην Αμαλία κι όλοι οι ήρωες κατεβαίνουν στα Χανιά προκειμένου να παρευρεθούν στην τελετή. Η Αμαλία, ωστόσο, αποφασίζει να του μιλήσει για το παρελθόν της ενώ ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Η Βασιλική ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος, κάνοντας τον Στέφανο και τα κορίτσια πολύ χαρούμενους.

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