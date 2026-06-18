Η Γη της ελιάς spoiler: Καταιγιστικό το φινάλε – Πότε θα πέσουν τίτλοι τέλους;

Snapshot Η σειρά «Η Γη της ελιάς» θα ολοκληρωθεί στις 3 Ιουλίου μετά από πέντε σεζόν προβολής στο MEGA.

Η Χριστιάνα φυλακίζεται και δολοφονείται από μια βαρυποινίτισσα, γεγονός που προκαλεί μεγάλη θλίψη στην οικογένεια Ρουσσάκη.

Η Μυρτώ ανακοινώνει την εγκυμοσύνη της στον Παρασκευά, ενώ η Βασιλική επίσης ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος.

Ο Μανώλης και η Αμαλία εξομολογούνται την αμοιβαία σωτήρια σχέση τους και ο Μανώλης της κάνει πρόταση γάμου.

Η Αλεξάνδρα αναλαμβάνει την ανέγερση ξενώνα για κακοποιημένες γυναίκες και όλοι οι ήρωες συγκεντρώνονται στα Χανιά για τον γάμο του Μανώλη και της Αμαλίας. Snapshot powered by AI

Βγήκε, για πρώτη φορά, στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA το 2021. Στις 3 Ιουλίου, μετά από πέντε σεζόν, «Η Γη της ελιάς» θα αποχαιρετήσει οριστικά τους τηλεθεατές και η αγωνία των τηλεθεατών «χτυπά κόκκινο».

Τις τελευταίες εβδομάδες θα δούμε την ιστορία της Χριστιάνας να απασχολεί έντονα. Μετά από πολλές περιπέτειες, καταδιώξεις, ο Μανώλης παραδίδει την αδελφή του στην αστυνομία. Φυλακίζεται, αλλά μια βαρυποινίτισσα την τραυματίζει θανάσιμα. Η είδηση της δολοφονίας της Χριστιάνας σκάει σαν βόμβα στο σπίτι των Ρουσσάκηδων και συντρίβει την Αλεξάνδρα, καθώς τη γεμίζει με τύψεις για το τραγικό τέλος της κόρης της. Η απόφαση της Αμαλίας να μετακομίσει στην Κρήτη ενθουσιάζει τον Μανώλη.

Η Μυρτώ αφήνει άναυδο τον Παρασκευά ανακοινώνοντάς του ότι είναι έγκυος. Ο Μανώλης και η Αμαλία κάνουν αμοιβαίες εξομολογήσεις, αναγνωρίζοντας πως η σχέση τους έσωσε και τους δυο από τον σκοτεινό τους εαυτό. Την ίδια ώρα, ο Μανώλης μπλέκεται σε έναν καβγά που τον βάζει στο κάδρο των υπόπτων ενός φόνου. Ο Κουράκος αποσπά ομολογία από τη γυναίκα του δολοφονημένου άντρα κι αφήνει τον Μανώλη ελεύθερο. Η Αλεξάνδρα αναλαμβάνει την ανέγερση ενός ξενώνα για κακοποιημένες γυναίκες, ενώ η Ερωφίλη ετοιμάζεται να αγοράσει νέο σπίτι. Ο Μανώλης κάνει πρόταση γάμου στην Αμαλία κι όλοι οι ήρωες κατεβαίνουν στα Χανιά προκειμένου να παρευρεθούν στην τελετή. Η Αμαλία, ωστόσο, αποφασίζει να του μιλήσει για το παρελθόν της ενώ ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Η Βασιλική ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος, κάνοντας τον Στέφανο και τα κορίτσια πολύ χαρούμενους.

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