Fuel Pass: Μέχρι πότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το voucher

Ποιο είναι το ύψος της επιδότησης

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Fuel Pass: Μέχρι πότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το voucher

Μάνικα αντλίας βενζίνης σε ντεπόζιτο αυτοκινήτου.

EUROKINISSI.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
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  • Το Fuel Pass πρέπει να χρησιμοποιηθεί έως τα τέλη Ιουλίου, μετά η προπληρωμένη κάρτα απενεργοποιείται.
  • Η επιδότηση για ιδιοκτήτες οχημάτων εκτός μοτοσυκλετών ανέρχεται σε 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα στις συγκεκριμένες νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές, ή 50 ευρώ αν επιλεγεί κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
  • Στην υπόλοιπη Ελλάδα, η επιδότηση για ιδιοκτήτες οχημάτων εκτός μοτοσυκλετών είναι 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
  • Οι ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών σε νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές λαμβάνουν 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 30 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
  • Στην υπόλοιπη Ελλάδα, η επιδότηση για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών είναι 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 25 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
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Μέχρι το τέλος Ιουλίου πρέπει να χρησιμοποιηθεί το voucher για το Fuel Pass, καθώς μετά η προπληρωμένη κάρτα θα απενεργοποιηθεί.

Το ύψος της επιδότησης

α) 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 50 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

β) 50 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 40 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

γ) 35 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 30 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

δ) 30 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 25 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

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