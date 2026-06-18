Σίφνος: Δωρεάν σπίτι και μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ για όσους γιατρούς επιλέξουν να εργαστούν στο νησί

Snapshot Ο Δήμος Σίφνου προσφέρει δωρεάν σπίτι, μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ και κάλυψη λογαριασμών ΔΕΚΟ σε γιατρούς που θα εργαστούν στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού.

Προκηρύσσονται τρεις θέσεις για δύο παθολόγους και έναν παιδίατρο, με επιμίσθιο από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «STELIOS PHILANTHROPIC FOUNDATION».

Παρέχονται επίσης δύο δωρεάν μετ’ επιστροφής ακτοπλοϊκά εισιτήρια και προσωπική θέση στάθμευσης στους γιατρούς.

Τα ίδια κίνητρα ισχύουν και για τους ήδη υπηρετούντες ιατρούς ειδικότητας στο νησί.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση των υπηρεσιών για κατοίκους και επισκέπτες της Σίφνου. Snapshot powered by AI

Ο Δήμος Σίφνου, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στο νησί και την προσέλκυση αλλά και την παραμονή ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο νησί προχώρησε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη θέσπιση πρόσθετων κινήτρων για τους ιατρούς που θα στελεχώσουν το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σίφνου, στο πλαίσιο της σχετικής προκήρυξης του υπουργείου Υγείας, καθώς και για τους ήδη υπηρετούντες ιατρούς ειδικότητας.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν τα ακόλουθα κίνητρα:

• Διάθεση δωρεάν κατοικίας σε συνεργασία και με το Ίδρυμα Στήριξης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου και τον Σύλλογο Νεολαίας Σίφνου «ΣΥ.ΝΕ.ΣΙ.»

• Μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ και δυο μετ' επιστροφής δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια τον μήνα προς το λιμάνι που εξυπηρετεί τον τόπο κατοικίας τους

• Διάθεση προσωπικής θέσης στάθμευσης, σε περίπτωση που η κατοικία τους ευρίσκεται εντός πυκνοκατοικημένου οικισμού

• Κάλυψη λογαριασμών ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, Ύδρευση, Αποχέτευση) σε συνεργασία -όπου απαιτηθεί- με το Ίδρυμα Στήριξης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου και τον Σύλλογο Νεολαίας Σίφνου «ΣΥ.ΝΕ.ΣΙ.».

Τα παραπάνω κίνητρα θα ισχύουν και για τους ήδη υπηρετούντες γιατρούς ειδικότητας στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σίφνου.

Η προκήρυξη προβλέπει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων:

-Ενός Ιατρού Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας (Διευθυντή),

-Ενός Ιατρού Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας,

-Ενός Παιδιάτρου (Διευθυντή).

Παράλληλα για τις ανωτέρω τρεις θέσεις έχει προβλεφθεί το επιμίσθιο της δωρεάς του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «STELIOS PHILANTHROPIC FOUNDATION».

Ο Δήμος Σίφνου «συνεχίζει να επενδύει έμπρακτα στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού», αναφέρεται σε ανακοίνωση.