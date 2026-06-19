Κωνσταντινούπολη: Εκτροχιάστηκε συρμός στο μετρό - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες

Εκτροχιασμός μετρό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Κωνσταντινούπολη, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι τρία άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το Anadolu, το ατύχημα σημειώθηκε στη γραμμή 4 και ο συρμός εκτροχιάστηκε κοντά στον σταθμό Μποσταντζί.

SON DAKİKA | Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan metro, Bostancı'da raydan çıktı.



• Yolcular tahliye ediliyor. pic.twitter.com/jGkizHs2Lb — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) June 19, 2026

Οι επιβάτες κατέβηκαν μόνοι τους από τα βαγόνια στις ράγες και περπάτησαν μέσα στη σήραγγα προς τον σταθμό, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ομάδες ιατρικής περίθαλψης και του μετρό.

#SONDAKİKA



Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı.



Vatandaşların tahliye edilmesi için çalışmalar devam ediyor. pic.twitter.com/VM6f4Jcn2l — Rasat Haber (@rasathaber) June 19, 2026

Αιτία του εκτροχιασμού φέρεται να είναι μία βλάβη στον μηχανισμό αλλαγής τροχιάς.

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