Κωνσταντινούπολη: Εκτροχιάστηκε συρμός στο μετρό - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες
Αιτία του εκτροχιασμού φέρεται να είναι μία βλάβη στον μηχανισμό αλλαγής τροχιάς
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Εκτροχιασμός μετρό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Κωνσταντινούπολη, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι τρία άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με το Anadolu, το ατύχημα σημειώθηκε στη γραμμή 4 και ο συρμός εκτροχιάστηκε κοντά στον σταθμό Μποσταντζί.
Οι επιβάτες κατέβηκαν μόνοι τους από τα βαγόνια στις ράγες και περπάτησαν μέσα στη σήραγγα προς τον σταθμό, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ομάδες ιατρικής περίθαλψης και του μετρό.
Αιτία του εκτροχιασμού φέρεται να είναι μία βλάβη στον μηχανισμό αλλαγής τροχιάς.
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