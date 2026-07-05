Λάρισα: Πυροβόλησε το σπίτι γειτόνων γιατί είχαν οικονομικές διαφορές

Στη σύλληψη ενός 27χρονου άνδρα προχώρησαν σε περιοχή του Δήμου Κιλελέρ αστυνομικοί, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα εκβίασης και παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων και ναρκωτικών.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο 27χρονος χρησιμοποίησε πυροβόλο όπλο που κατείχε χωρίς άδεια σε περιοχή του Δήμου Κιλελέρ, πυροβολώντας τρεις φορές προς την πόρτα σπιτιού όπου διέμεναν τρεις άνδρες, με τους οποίους είχε οικονομικές διαφορές.

Το όπλο, όπως αναφέρει το onlarissa.gr, και τρεις κάλυκες κατασχέθηκαν, ενώ σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι του δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε μια νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 5,9 γραμμαρίων.

Σε βάρος του δράστη έχουν επιβληθεί οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα καθώς και της εμφάνισής του στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του.