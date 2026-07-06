Χαρδαλιάς: Δημοπρατήθηκε και το μεγάλο έργο του εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Κινέτας»

Στα 9,25 εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, από ευρωπαϊκούς πόρους

Newsbomb

Χαρδαλιάς: Δημοπρατήθηκε και το μεγάλο έργο του εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Κινέτας»
ΕΛΛΑΔΑ
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Ένα ακόμα μεγάλο έργο πνοής, η δημιουργία εσωτερικού δικτύου υδροδότησης στον οικισμό της Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων, μπήκε σε οριστική τροχιά υλοποίησης, καθώς δημοσιεύτηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων η δημοπράτησή του.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 9,25 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ με πόρους της Περιφέρειας Αττικής από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021 – 2027». Αναθέτουσα αρχή είναι η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως τις 3 Αυγούστου 2026, ενώ η περάτωση του έργου αναμένεται σε 24 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

«Είμαι περήφανος, και συνάμα συγκινημένος, γιατί ακόμα μία δέσμευσή μας προς τους πολίτες της Αττικής, βρίσκεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης – και αυτή τη φορά για ένα πολύ σημαντικό έργο, που θα προσφέρει σε 5.100 νοικοκυριά, σε 21.000 συμπολίτες μας, το αυτονόητο δικαίωμα πρόσβασης σε καθαρό, πόσιμο νερό» δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Όταν επισκέφθηκα το εργοτάξιο στην Κινέτα τον περασμένο Μάρτιο, είχα δηλώσει ξεκάθαρα ότι προχωράμε στη δημοπράτηση του εσωτερικού δικτύου, ώστε το 2028 να ανοίξουμε τη βρύση και να δώσουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά. Σήμερα κάνουμε το κρίσιμο βήμα για να λύσουμε οριστικά ένα πρόβλημα δεκαετιών. Και αυτό για εμάς δεν είναι ένα απλό τεχνικό ζήτημα, αλλά ένα ζήτημα πολιτικής άποψης και κοσμοθεωρίας, ένα ζήτημα ευθύνης. Γιατί είναι αδιανόητο στην εποχή μας να στερούνται οι πολίτες – και μάλιστα οι κάτοικοι μιας περιοχής της πρωτεύουσας περιφέρειας της χώρας – ένα βασικό αγαθό. Με στρατηγικό σχεδιασμό, απολύτως εξασφαλισμένους πόρους και σφιχτό χρονοδιάγραμμα, δίνουμε ασφαλείς λύσεις. Και όχι μόνο εδώ, αλλά σε κάθε ξεχωριστή γειτονιά της Αττικής, σε κάθε πρόβλημα που επηρεάζει την καθημερινότητα του πολίτη. Αυτό είναι το στοίχημά μας, αυτή είναι η πυξίδα μας, αυτή είναι η παρακαταθήκη μας στην Αττική».

Συνολική επένδυση 28 εκατ. ευρώ στην ευρύτερη περιοχή της Κινέτας για την καθολική πρόσβαση σε πόσιμο νερό

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να δώσει οριστική λύση στα χρόνια προβλήματα υδροδότησης της Κινέτας, καθώς αποκτούν πλέον πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό 5.120 νοικοκυριά, εξυπηρετώντας έτσι τους 21.000 μόνιμους κατοίκους, καθώς και τους χιλιάδες επισκέπτες που κατακλύζουν την περιοχή τη θερινή περίοδο.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται εκτεταμένες εργασίες επεκτάσεων, απαραίτητων βελτιώσεων και αντικαταστάσεων στους αγωγούς του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης σε συνολικό μήκος 58 χλμ. Οι παρεμβάσεις αυτές θα επικεντρωθούν γεωγραφικά στις εντός σχεδίου περιοχές της Κινέτας που εκτείνονται νοτίως της Ολυμπίας Οδού.

Το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 9,25 εκατ. ευρώ αποτελεί ένα μόνο τμήμα του ολιστικού σχεδιασμού που υλοποιεί η διοίκηση της περιφέρειας Αττικής για την καθολική πρόσβαση των κατοίκων και των επισκεπτών της Κινέτας σε πόσιμο νερό, με συνολική δημόσια επένδυση που αγγίζει μέχρι σήμερα τα 28 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, τον τελευταίο χρόνο βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης η αρχική φάση του έργου, προϋπολογισμού 4,2 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού της ΕΥΔΑΠ συνολικού μήκους 15 χλμ. από τα Μέγαρα στην Κινέτα, καθώς και την κατασκευή νέας κεντρικής δεξαμενής με δύο θαλάμους, συνολικής χωρητικότητας 3.000 κυβικών μέτρων.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί ένα κομβικό έργο ενίσχυσης του κεντρικού δικτύου ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ στη Δυτική Αττική, με την κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού, προϋπολογισμού 14,65 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Όλα τα παραπάνω έργα χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής, μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027» (Προτεραιότητα 2Α / Ταμείο: ΕΤΠΑ), με δικαιούχο την ΕΥΔΑΠ.

Επιπροσθέτως, όπως είχε δεσμευτεί και ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην περιοχή τον περασμένο Μάρτιο, έχει ήδη ολοκληρωθεί και η μελέτη για την σύνδεση επιπλέον 2.500 νοικοκυριών που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου, έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ συνολικά περισσότερα από 7.600 νοικοκυριά στην Κινέτα. Η χρηματοδότηση και εν συνεχεία η δημοπράτηση και αυτού του έργου αναμένεται το φθινόπωρο.

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