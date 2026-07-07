Διακοπές νερού την Τρίτη (7/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές νερού την Τρίτη (7/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
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ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Α)
    Εθνάρχου Μακαρίου και Μακεδονίας
  • ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ
    Μακεδονίας και Θεσσαλίας
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