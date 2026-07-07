Διακοπές νερού την Τρίτη (7/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Α)
Εθνάρχου Μακαρίου και Μακεδονίας
- ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ
Μακεδονίας και Θεσσαλίας
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