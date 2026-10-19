Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στην Αλεξανδρούπολη

Snapshot Εξαφανίστηκε στις 17/10/2026 από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη ο 14χρονος Ραμαντάν Ζιρέμπα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία του μετά από αίτημα του νόμιμου εκπροσώπου του λόγω πιθανής απειλής για τη ζωή του.

Ο Ραμαντάν έχει καστανά μάτια, μαύρα μαλλιά, ύψος 1,60 μ. και είναι αδύνατος.

Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε λευκή μπλούζα, τζιν παντελόνι, μπλε μπουφάν και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με την Ευρωπαϊκή Γραμμή 116000 ή την αστυνομία. Snapshot powered by AI

Στις 17/10/2026, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη ο Ραμαντάν (ον.) Ζιρέμπα (επ.) 14 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 19/10/2026 για την εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος νόμιμου εκπροσώπου του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ραμαντάν (ον.) Ζιρέμπα (επ.) έχει καστανά μάτια, μαύρα μαλλιά, ύψος 1.60 και είναι αδύνατος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκή μπλούζα, τζιν παντελόνι, μπλε μπουφάν και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.