Εξαφανίστηκε 14χρονος στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Εξαφανίστηκε 14χρονος στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στις 19 Οκτωβρίου εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης ο 14χρονος Μοχάμμεντ Χάμαντ.
  • Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία του μετά από εισαγγελική εντολή, λόγω πιθανής απειλής για τη ζωή του.
  • Ο Μοχάμμεντ έχει σκούρα καστανά μάτια και μαλλιά, ύψος 1,68 μ. και ήταν αδύνατος την ημέρα της εξαφάνισης.
  • Κάθε πληροφορία για τον Μοχάμμεντ μπορεί να αναφερθεί στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 ή στα αστυνομικά τμήματα.
  • Υπάρχει δυνατότητα ζωντανής ενημέρωσης μέσω της εφαρμογής Missing Alert, διαθέσιμη για Android και Apple κινητά.
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Στις 19 Οκτωβρίου εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης ο Μοχάμμεντ (ον.) Χάμαντ (επ.) 14 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 20/10/2026 για την εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Μοχάμμεντ (ον.) Χάμαντ (επ.) έχει σκούρα καστανά μάτια, σκούρα καστανά μαλλιά, ύψος 1.68 και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκή μπλούζα, μαύρο παντελόνι, και μαύρα παπούτσια.

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Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple

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