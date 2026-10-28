Μετωπική σύγκρουση βαν με ΙΧ στον ΒΟΑΚ - Τραυματίστηκαν πέντε άτομα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της 28ης Οκτωβρίου στον ΒΟΑΚ, όταν ένα βαν συγκρούστηκε μετωπικά με επιβατικό ΙΧ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα.

Ειδικότερα, η σύγκρουση των οχημάτων σημειώθηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στο ύψος της εξόδου προς τη Χερσόνησο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν έναν εκ των τραυματιών.

Επί τόπου βρέθηκαν τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να παραλάβουν τους τραυματίες και να τους μεταφέρουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου.