Βορίζια: «Αστακός» το χωριό για το μνημόσυνο του Φανούρη Καργάκη - Το αδιαχώρητο στη Μονή

Σε κλίμα οδύνης και συντριβής τελέστηκε στον Αλικιανό και το ετήσιο μνημόσυνο της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη Φουντεδάκη, παρουσία των παιδιών και των συγγενών της.

Δημήτρης Δρίζος

Βορίζια: «Αστακός» το χωριό για το μνημόσυνο του Φανούρη Καργάκη - Το αδιαχώρητο στη Μονή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τελέστηκαν ετήσια μνημόσυνα για τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη στη Μονή Αγίου Αντωνίου Βροντησίου και για την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη στον Αλικιανό, παρουσία συγγενών και πλήθους κόσμου.
  • Στη Μονή υπήρχε αυξημένη αστυνομική παρουσία και αυστηρά μέτρα ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια του μνημοσύνου του Φανούρη Καργάκη.
  • Το αίτημα για την παρουσία του μικρότερου αδελφού του Φανούρη Καργάκη, που ήταν κρατούμενος, στο μνημόσυνο δεν εγκρίθηκε από τις αρμόδιες Αρχές.
  • Η υπόθεση περιλαμβάνει ποινικό σκέλος σχετικά με κατηγορίες ηθικής αυτουργίας για την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.
  • Το κλίμα και στα δύο μνημόσυνα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με συγκίνηση και παρουσία των μικρών παιδιών των αποθανόντων.
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Σε βαρύ κλίμα συγκίνησης και οδύνης τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, στη Μονή Αγίου Αντωνίου Βροντησίου, με την παρουσία ισχυρότατων αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή.

Από τον Ζαρό μέχρι τα Βορίζια, αλλά και περιμετρικά της Μονής, τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυξημένα, με ισχυρή αστυνομική παρουσία, καθώς οι Αρχές βρίσκονταν σε επιφυλακή καθ' όλη τη διάρκεια της τελετής.

Η προσέλευση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, όπως αναφέρει το cretalive.gr. Το αδιαχώρητο επικράτησε τόσο στον χώρο του μοναστηριού όσο και στους δρόμους που οδηγούν σε αυτό, με συγγενείς, φίλους και ανθρώπους της περιοχής να δίνουν το «παρών».

Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, με τις πιο συγκινητικές στιγμές να εκτυλίσσονται παρουσία των μικρών παιδιών της οικογένειας, που βρέθηκαν στο επίκεντρο της θλίψης για την απώλεια του πατέρα τους.

Δεν εγκρίθηκε η άδεια για την παρουσία του αδελφού του

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε υποβληθεί αίτημα προς τις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να επιτραπεί στον μικρότερο αδελφό του 39χρονου να παραστεί στο μνημόσυνο. Ωστόσο, το αίτημα δεν εγκρίθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τον χρόνο του αιματηρού περιστατικού ο αδελφός του Φανούρη Καργάκη βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Αλικαρνασσού, για υποθέσεις ζωοκλοπών, μαζί με τον γαμπρό του, σύζυγο της αδελφής του, και τον πρωτανιψιό του.

Επιπρόσθετα, υπάρχει και το ποινικό σκέλος της υπόθεσης που αφορά στην αποδιδόμενη κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σχετικά με την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Βαρύ το πένθος και για την άτυχη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη στον Αλικιανό

Την ίδια ώρα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συντριβής τελέστηκε στον Αλικιανό Χανίων, στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού, το ετήσιο μνημόσυνο της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη Φουντεδάκη, μητέρας δύο γιων.

Στον ναό βρέθηκαν τα παιδιά της, η μητέρα της, τα αδέλφια της, καθώς και πλήθος κόσμου που προσήλθε για να τιμήσει τη μνήμη της και να συμπαρασταθεί στους οικείους της.

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