ΟΠΕΔ: Ημερίδα για τις μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη στις 11 Νοεμβρίου

Ο ΟΠΕΔ διοργανώνει ημερίδα στις 11 Νοεμβρίου με θέμα τις μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη σε Ελλάδα και Ευρώπη

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ΟΠΕΔ: Ημερίδα για τις μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη στις 11 Νοεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ
5'
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  • Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν υπουργοί, εκπρόσωποι κομμάτων και πολλοί ειδικοί στον τομέα της δικαιοσύνης.
  • Κύριοι ομιλητές είναι εξέχοντες φορείς από την ελληνική και ευρωπαϊκή δικαστική και νομική κοινότητα.
  • Η ημερίδα στοχεύει στην παρουσίαση των μελλοντικών κατευθύνσεων της δικαιοσύνης μέσω ευρωπαϊκών νομοθετικών αλλαγών.
  • Η εκδήλωση αποτελεί συνέχεια επαφών του ΟΠΕΔ με ευρωπαϊκούς θεσμούς για την προώθηση της δικαστικής μεταρρύθμισης.
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Ο Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης (ΟΠΕΔ) θα πραγματοποιήσει επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη σε Ελλάδα και Ευρώπη» στις 11 Νοεμβρίου και ώρα 16.00 στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Λάμπρος Μαργαρίτης».

Η ημερίδα αυτή έχει ως στόχο να παρουσιάσει και να αναδείξει τις κατευθύνσεις της δικαιοσύνης στο μέλλον μέσα από τις νομοθετικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στον ευρωπαϊκό χώρο και είναι το αποκορύφωμα ευρωπαϊκής εξωστρέφειας του Ομίλου, καθώς έχει ξεκινήσει ένας κύκλος επαφών με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

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Την ημερίδα θα χαιρετίσουν ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος Φλωρίδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης κ. Θάνος Πλεύρης, ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και ο κ. Δημήτρης Μελίδης ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο Πρόεδρος του ΟΠΕΔ κ. Χρήστος Μπαξεβάνης.

Το πάνελ Ομιλητών θα συντονίσει η δημοσιογράφος κα Άννα Κανδύλη, που καλύπτει επί σειρά ετών το δικαστικό ρεπορτάζ.

Κύριοι ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι η κα Δέσποινα Χατζηβασιλείου, Γενική Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE). Ο κ. Ιωάννης Μπούγας, Υφυπουργός Δικαιοσύνης. Η πρώην Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και νυν επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας για τα θέματα Δικαιοσύνης της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα Ιωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα. Συμμετέχει επίσης ως ομιλητής ο κ. Σπύρος Βλαχόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης της Ποιότητας της Νομοθετικής Διαδικασίας, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου (Συνταγματικό Δίκαιο) στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πάνελ των κύριων ομιλητών κλείνει με τον Κωνσταντίνο Κουσούλη, Διευθυντή του Νομικού Γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Εθνικό Εκπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ).

Παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν η κα Ευτυχία Κατσιγαράκη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Ανεξάρτητη Εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώπης (ENF VAE, ENF JUS), Διδάκτωρ Εγκληματολογίας. Ο κ. Δημήτρης Τσιμπανούλης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικού Δικαίου, Μέλος Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τραπεζικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (ΑΕDBF/Paris) και της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου. Η κα Βασιλική Μελέτη, Μέλος του ΟΠΕΔ, Δικαστική Υπάλληλος στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών, Συγγραφέας. Η κα Μαρία Γαβουνέλη, Μέλος ΔΣ ENNHRI & GANHRI, Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην GRECO, Μέλος ΔΣ της ΕΑΔ, Μέλος ΔΣ Ομάδας Εργασίας κατά της Δωροδοκίας σε Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές στον ΟΟΣΑ, Καθηγήτρια Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Την αποφώνηση της ημερίδας θα πραγματοποιήσει η κα Ευανθία Σκλιοπίδου, Προϊσταμένη του Γραφείου Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΠΕΔ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

15.30 Προσέλευση/Εγγραφή

Καλωσόρισμα (εδέσματα, καφές, αναψυκτικά)

16.00 Χαιρετισμοί

Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γεώργιος Φλωρίδης

Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Θάνος Πλεύρης

Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, κ. Χρήστος Κακλαμάνης

Εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, κ. Δημήτρης Μελίδης

Εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομικών

Εκπρόσωπος Υπουργείου Εξωτερικών

Εκπρόσωπος Υπουργείου Ανάπτυξης

Εκπρόσωπος Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Πρόεδρος ΟΠΕΔ, κ. Χρήστος Μπαξεβάνης

16.30 Κύριοι Ομιλητές

Συντονίζει το πάνελ ομιλητών η κα Άννα Κανδύλη, Δημοσιογράφος

H κα Δέσποινα Χατζηβασιλείου, Γενική Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE)

Ο κ. Ιωάννης Μπούγας, Υφυπουργός Δικαιοσύνης

Θέμα: «Μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη: από το σχεδιασμό στην εφαρμογή»

Η κα Ιωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα, πρώην Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, νυν επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας για τα θέματα Δικαιοσύνης της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέμα: «Προτεραιότητες και στόχοι της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα της Δικαιοσύνης»

Ο κ. Σπύρος Βλαχόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης της Ποιότητας της Νομοθετικής Διαδικασίας, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου (Συνταγματικό Δίκαιο) στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Θέμα: «Δικαιοσύνη & Κοινή Γνώμη. Εκπρόσωπος Τύπου»

Ο κ. Κωνσταντίνος Κουσούλης, Διευθυντής του Νομικού Γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Εθνικός Εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ).

Θέμα: «Προϋποθέσεις για επιτυχείς και βιώσιμες μεταρρυθμίσεις στα δικαστικά συστήματα»

17.30 Κυρίως Παρεμβαίνοντες

Η κα Ευτυχία Κατσιγαράκη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Ανεξάρτητη Εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώπης (ENF VAE, ENF JUS), Διδάκτωρ Εγκληματολογίας.

Θέμα: «Δικαιώματα Παιδιών. Συγκρουσιακά Διαζύγια»

Ο κ. Δημήτρης Τσιμπανούλης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικού Δικαίου, Γ.Γ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τραπεζικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (ΑΕDBF/Paris) και της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Θέμα: «Soft Law. Less is More? »

Η κα Βασιλική Μελέτη, Μέλος του ΟΠΕΔ, Δικαστική Υπάλληλος στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών, Συγγραφέας.

Θέμα: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη ενώπιον της Δικαιοσύνης»

Η κα Μαρία Γαβουνέλη, Πρόεδρος ENNHRI & GANHRI, Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην GRECO, Καθηγήτρια Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

18.00 Αποφώνηση Εκδήλωσης

Η κα Ευανθία Σκλιοπίδου, Προϊσταμένη του Γραφείου Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΠΕΔ

(υπεύθυνη εκδήλωσης).

O Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης (ΟΠΕΔ) είναι ένας επιστημονικός φορέας έρευνας και μελέτης στον οποίο συμμετέχουν επαγγελματίες (Ακαδημαϊκοί, Δικαστικοί Λειτουργοί, Δικηγόροι και Δικαστικοί Υπάλληλοι) από το χώρο της Δικαιοσύνης.

Οι τρεις κεντρικοί άξονες δράσεις του ΟΠΕΔ για τα έτη 2024 – 2026 είναι:

1) Δικαιοσύνη, Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη,

2) Δικαιοσύνη, Νέα Διοίκηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη,

3) Δια Βίου Εκπαίδευση, Διάχυση της Γνώσης και Αξιολόγηση στον Τομέα της Δικαιοσύνης.

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