Πώς οι Έλληνες αρχαιολόγοι έκρυψαν τους αρχαίους θησαυρούς από τους Ναζί

Snapshot Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής Κατοχής (1941-1944), το ελληνικό κράτος οργάνωσε εκτεταμένες επιχειρήσεις απόκρυψης και προστασίας των αρχαιοτήτων για να τις διασώσει από τους κινδύνους του πολέμου και των βομβαρδισμών.

Τα μεγάλα γλυπτά θάφτηκαν σε ορύγματα κάτω από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ μικρότερα αντικείμενα και χρυσά ευρήματα φυλάχτηκαν σε ασφαλή σημεία, όπως το Σπήλαιο του Εννεάκρουνου και τα θησαυροφυλάκια της Τράπεζας της Ελλάδος.

Παρά τις πιέσεις των Ναζί, οι ελληνικές αρχές αρνήθηκαν να αποκαλύψουν τις αρχαιότητες, προστατεύοντάς τες μέχρι το τέλος της Κατοχής και μετά, με την πλήρη επιστροφή τους στις αίθουσες του Μουσείου να πραγματοποιείται το 1964.

Μετά την απελευθέρωση, το ελληνικό κράτος κατέσχεσε περισσότερα από 1.000 αρχαία αντικείμενα από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και τη διεύθυνσή του, τα οποία παρέμειναν υπό την προστασία του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Το 2026 εγκαινιάστηκε ειδική έκθεση που αναδεικνύει την ιστορία της προστασίας των αρχαιοτήτων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και παρουσιάζει μέρος της συλλογής του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η επιστημονική συνεργασία για την έρευνα και ψηφιοποίηση των αρχαιοτήτων. Snapshot powered by AI

Κατά την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι δυνάμεις του Άξονα εξαπέλυσαν την επίθεσή τους στην Ελλάδα, η βασική ανησυχία όλων ήταν, φυσικά, ο κίνδυνος για την ελευθερία της χώρας και η άμεση απειλή για τη ζωή και την επιβίωση του ελληνικού λαού.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή που η ένδοξη ελληνική Αντίσταση άρχιζε να παίρνει μορφή, το νεαρό ελληνικό κράτος δεν παρέλειψε να διαφυλάξει τον πυρήνα της πολύτιμης ιστορικής κληρονομιάς του έθνους.

Μια ξεχωριστή έκθεση, που εγκαινιάστηκε στις 12 Οκτωβρίου 2026 στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, με αφορμή την 82η επέτειο από την απελευθέρωση της Αθήνας, αναδεικνύει την ελάχιστα γνωστή ιστορία της προστασίας των αρχαίων ελληνικών θησαυρών από τους Ναζί κατά τη διάρκεια της Κατοχής, την περίοδο 1941-1944.

Η εντολή για την προστασία των ελληνικών αρχαιοτήτων από τους εισβολείς

Όταν τα στρατεύματα του Άξονα επιτέθηκαν στην Ελλάδα, στα τέλη του 1940, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας είχε ήδη συμπληρώσει περισσότερα από 50 χρόνια λειτουργίας, καθώς είχε εγκαινιαστεί το 1889. Στην ίδρυση και την επιστημονική του πορεία είχαν συμβάλει και Γερμανοί αρχαιολόγοι, μέσω του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, το οποίο δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα από το 1874.

Όπως όλα άλλαξαν μετά την εισβολή, έτσι μεταβλήθηκε και η σχέση μεταξύ των δύο ιδρυμάτων. Στις 11 Νοεμβρίου 1940, το ελληνικό υπουργείο Θρησκευμάτων και Παιδείας εξέδωσε διαταγή για την προστασία των αρχαιοτήτων που φυλάσσονταν σε διάφορα μουσεία από τους κινδύνους των αεροπορικών επιδρομών.

Ο σχεδιασμός των έκτακτων επιχειρήσεων προστασίας είχε ξεκινήσει ήδη τρία χρόνια νωρίτερα, καθώς το ελληνικό κράτος είχε αναγνωρίσει ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί σε περίπτωση πολέμου αποτελούσαν πιθανή απειλή για τις μουσειακές συλλογές. Όπως αποκαλύπτει η έκθεση, είχε πλέον φτάσει η ώρα να τεθεί σε εφαρμογή η επιχείρηση απόκρυψης και να προστατευτούν τα πολύτιμα αρχαία αντικείμενα της χώρας.

Συγκροτήθηκαν ειδικές επιτροπές με τη συμμετοχή δικαστών, μηχανικών, τεχνικών και αρχαιολόγων, ενώ εκδόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες για τις απαραίτητες, αλλά ιδιαίτερα λεπτές εργασίες απόκρυψης, οι οποίες διήρκεσαν συνολικά έξι μήνες.

Ανάλογες επιχειρήσεις απόκρυψης αρχαιοτήτων πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και σε χώρες της Ευρώπης κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Πού έκρυψαν τις ελληνικές αρχαιότητες στην Αθήνα

Τα πρώτα αρχαία αντικείμενα που προστατεύτηκαν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ήταν εκείνα της μυκηναϊκής συλλογής, στην οποία περιλαμβάνονταν εξαιρετικής αξίας χρυσά ευρήματα από τους τάφους των Μυκηναίων βασιλιάδων.

Τα μεγάλα γλυπτά θάφτηκαν σε ειδικά διαμορφωμένα ορύγματα κάτω από τα δάπεδα του Μουσείου και καλύφθηκαν με άμμο και σκυρόδεμα. Τα μεταλλικά αντικείμενα, τα μικρότερα γλυπτά και τα κεραμικά τοποθετήθηκαν σε ασφαλές σημείο στα υπόγεια του κτιρίου.

Δεκάδες ακόμη κιβώτια γεμάτα αρχαιότητες μεταφέρθηκαν και κρύφτηκαν στο Σπήλαιο του Εννεάκρουνου και στη Φυλακή του Σωκράτη. Τα χρυσά αντικείμενα, μαζί με τους καταλόγους του Μουσείου που κατοχύρωναν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του ελληνικού κράτους επί των αρχαιοτήτων, φυλάχθηκαν στα θησαυροφυλάκια της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι εργασίες απόκρυψης ολοκληρώθηκαν λίγο πριν από την είσοδο των ναζιστικών στρατευμάτων στην Αθήνα, στις 27 Απριλίου 1941. Στην επιχείρηση, εκτός από τους Έλληνες υπαλλήλους του Μουσείου, συνέβαλαν και ξένοι αρχαιολόγοι από την Αυστρία, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής Κατοχής, οι ελληνικές αρχές αντιστάθηκαν στις πιέσεις για την αποκάλυψη και την επανέκθεση των αρχαιοτήτων. Οι Γερμανοί υποστήριζαν ότι η παρατεταμένη απόκρυψη θα μπορούσε να προκαλέσει φθορές στα αρχαία αντικείμενα. Οι Έλληνες, ωστόσο, επέτρεψαν μόνο την αποκάλυψη και τον έλεγχο της κατάστασης ορισμένων χάλκινων ευρημάτων.

Τον Δεκέμβριο του 1944, η επιχείρηση απόκρυψης αποδείχθηκε καθοριστική και για έναν ακόμη λόγο. Η οροφή του Μουσείου υπέστη ζημιές από βομβαρδισμούς της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Βρετανίας, κατά την έναρξη των συγκρούσεων που συνδέθηκαν με τον ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο. Χάρη στην προηγούμενη απόκρυψη, οι αρχαιότητες είχαν ήδη προστατευτεί από τις συνέπειες των καταστροφών.

Το Μουσείο επαναλειτούργησε το 1947, ωστόσο χρειάστηκε να φτάσουμε στο 1964 για να επιστρέψουν όλες οι κρυμμένες αρχαιότητες στις αίθουσες και τις προθήκες του.

Οι ανασκαφές των Ναζί στην Ελλάδα και η μεταπολεμική κατάσχεση αρχαιοτήτων από το ελληνικό κράτος

Πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ερευνητές που συνδέονταν με το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών συγκέντρωναν αρχαία αντικείμενα από ανασκαφές, αλλά και από την εγχώρια αγορά αρχαιοτήτων, για ερευνητικούς σκοπούς, σύμφωνα με όσα προέβλεπε η νομοθεσία για τις ιδιωτικές συλλογές.

Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής Κατοχής, οι Γερμανοί συνέχισαν να πραγματοποιούν ανασκαφές στην Ελλάδα, ορισμένες από τις οποίες είχαν την έγκριση της ελληνικής κυβέρνησης της Κατοχής. Αρκετά από τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στη Γερμανία και επιστράφηκαν στην Ελλάδα μετά το τέλος του πολέμου.

Με την απελευθέρωση της Αθήνας το 1944, και ενώ οι αρχαιότητες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου είχαν καταφέρει να επιβιώσουν από τη ναζιστική Κατοχή, πραγματοποιήθηκε μια ακόμη πρωτοφανής επιχείρηση για την προστασία της αρχαίας ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το ελληνικό κράτος προχώρησε στην κατάσχεση περισσότερων από 1.000 αρχαίων αντικειμένων από το κτίριο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, καθώς και από την κατοικία του πρώην διευθυντή του.

Παρά το γεγονός ότι το Ινστιτούτο επαναλειτούργησε το 1951, οι κατασχεμένες αρχαιότητες παρέμειναν στα θησαυροφυλάκια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Περισσότερες από οκτώ δεκαετίες μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και με την επιστημονική συνεργασία των δύο ιδρυμάτων να έχει πλέον αποκατασταθεί, ένα μικρό μέρος αυτών των αρχαιοτήτων παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό στις 12 Οκτωβρίου 2026.

Από το 2021 έως το 2023, ένα ερευνητικό πρόγραμμα με χρηματοδότηση από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας ψηφιοποίησε ολόκληρη τη συλλογή του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 35.000 αντικείμενα.

Το 2024 ξεκίνησε επίσης το κοινό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Διαιρεμένο παρελθόν: Η κατάσχεση του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου», με στόχο την επανεξέταση και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, αλλά και του αρχειακού υλικού που τις συνοδεύει.

Μια επιλεγμένη ομάδα αρχαιοτήτων από τη συλλογή του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, στην οποία περιλαμβάνονται επιγραφές και ένας σπάνιος αττικός λευκός λήκυθος, θα παραμείνει στη διάθεση των επισκεπτών στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Παράλληλη έκθεση πραγματοποιείται και στους χώρους του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, έως τις 15 Νοεμβρίου 2026.