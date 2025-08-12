Κέρματα των 2 ευρώ με αξία €2.900

Οι συλλέκτες νομισμάτων είναι πρόθυμοι να πληρώσουν αδρά για να αποκτήσουν ένα συλλεκτικό νόμισμα. Ωστόσο, κάποιοι ιδιαίτερα νέοι στον χώρο της νομισματικής συλλογής μπορεί να εξαπατηθούν από επιτήδειους, έτσι μία ισπανική τράπεζα, αποφάσισε να βοηθήσει τους πολίτες και πελάτες της αναρτώντας μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα και πολύτιμα κέρματα των 2 ευρώ.

Στην ευρωζώνη, κάθε χώρα μέλος έχει το δικαίωμα να κόβει τα δικά της κέρματα, με αποτέλεσμα μια μεγάλη ποικιλία σχεδίων, ειδικά για κέρματα ονομαστικής αξίας δύο ευρώ. Επιπλέον, αυτά είναι τα μόνα νομίσματα που μπορούν να κοπούν σε αναμνηστική μορφή, καθιστώντας τα ιδιαίτερα ελκυστικά για τους συλλέκτες. Στην πραγματικότητα, κάθε χώρα μπορεί να εκδίδει έως και δύο ειδικά τεύχη ετησίως.

Δεδομένου ότι συνήθως εκδίδονται σε περιορισμένες εκδόσεις, ορισμένα από αυτά τα νομίσματα είναι περιζήτητα. Η αξία τους μπορεί να αυξηθεί λόγω παραγόντων όπως η σπανιότητα, η κατάσταση συντήρησης και τα ελαττώματα κοπής που τα καθιστούν ακόμη πιο αποκλειστικά.

Μερικά από τα πιο πολύτιμα κέρματα των 2 ευρώ

Κέρμα 2 ευρώ του Μονακό

Αυτό είναι ένα από τα πιο ακριβά αναμνηστικά νομίσματα στην αγορά. Το 2024, ένα παράδειγμα πωλήθηκε για 2900 ευρώ. Η κοπή ήταν εξαιρετικά περιορισμένη: μόνο 20.001 αντίτυπα κόπηκαν ως "Flor de Monnaie", γεγονός που αυξάνει τη σπανιότητα και την ελκυστικότητά του για τους συλλέκτες.

Κέρμα 2 Ευρώ Λιθουανία – Φυσικό Καταφύγιο Žuvintas

Αυτό το νόμισμα εκδόθηκε προς τιμήν του διάσημου λιθουανικού φυσικού καταφυγίου, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς και κέρδισε φήμη λόγω ενός περίεργου σφάλματος στην κοπή. Περίπου 5.000 αντίγραφα έχουν μια ψεύτικη επιγραφή: αντί για το λιθουανικό σύνθημα "LAISVĖ, VIENYBĖ, GEROVĖ" (Ελευθερία, Ενότητα, Ευημερία), η λετονική φράση "DIEVS SVETI LATVIJU" (Ο Θεός να ευλογεί τη Λετονία) είναι ανάγλυφη. Αυτά τα ελαττωματικά κέρματα έχουν σήμερα αξία από 1.950 έως 2.400 ευρώ.

Κέρματα των 2 ευρώ για την XX Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας – Βατικανό (2005)

Τα νομίσματα που εκδίδονται από μικρο-κράτη όπως το Βατικανό έχουν συνήθως υψηλότερη αξία στη νομισματική αγορά λόγω της μικρής κοπής τους. Αυτό το τεύχος, που δημοσιεύθηκε το 2005 για την XX Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας, είναι ένα καλό παράδειγμα αυτού. Επί του παρόντος, αντίγραφα μπορούν να βρεθούν για πάνω από 400 ευρώ.

