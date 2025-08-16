Σε ποιο ελληνικό εστιατόριο η χωριάτικη σαλάτα κοστίζει 24 δολάρια, τα φασόλια 52 και ο μπακλαβάς 19

Είναι γεγονός ότι τα ελληνικά πιάτα είναι πεντανόστιμα και τρελαίνουν άπαντες. Είναι γεγονός όμως ότι πλέον είναι και ακριβά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Mister Lewis, που είναι γνωστός για τις γευστικές του βόλτες, κάθισε στο «Estiatorio Milos» στο Μαϊάμι και παρήγγειλε ελληνικά και μεσογειακά πιάτα που ήταν ακριβά.

Ο λογαριασμός στο εστιατόριο για τα ελληνικά πιάτα

Λογαριασμός; 469,35 δολάρια. Στο τραπέζι είχε χωριάτικη σαλάτα που κόστιζε 24 δολάρια, φασόλια 52 ευρώ, κολοκυθάκια τηγανητά 21 δολάρια, ένα λαβράκι 210 δολάρια και μπακλαβάς 20 δολάρια.

Στο TikTok, τα σχόλια έπεσαν βροχή. «In greek we say ‘Se piasane Amerikanaki’» έγραψε κάποιος, ενώ άλλος Έλληνας σχολίασε ότι οι τιμές αυτές, για τα ελληνικά δεδομένα, είναι πιο εξωφρενικές και από το να πληρώνεις διόδια στην Εθνική.