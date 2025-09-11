Αυτό είναι το πρόσωπο της Μαρίας της Μαγδαληνής - Και δεν έχει καμία σχέση με τις Γραφές

Η Μαρία η Μαγδαληνή είναι μια από τις πιο σημαντικές γυναίκες της Βίβλου.

Αλλά πώς ήταν πραγματικά;

Στην Δυτική τέχνη και τον κινηματογράφο – όπως στην ταινία του 2018 «Mary Magdalene», με πρωταγωνίστρια τη Ρούνεϊ Μάρα – εμφανίζεται νεαρή, όμορφη, με ρούχα που αναδεικνύουν τη σιλουέτα της. Στην Ανατολή όμως, η Μαρία μοιάζει με τις υπόλοιπες γυναίκες της εποχής, φορώντας πολλά πέπλα.

Η καθηγήτρια Joan Taylor, ειδικός στις Χριστιανικές Αρχές και τον Ιουδαϊκό Κόσμο του Δεύτερου Ναού στο King’s College του Λονδίνου, αποκάλυψε πώς έμοιαζε ιστορικά η Μαρία η Μαγδαληνή. Σύμφωνα με την ίδια, ήταν μια «καθημερινή γυναίκα», χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όπως γράφει στο βιβλίο της Dress in Mediterranean Antiquity: «Δεν υπάρχει τίποτα που να την ξεχωρίζει».

Εμφάνιση και χρώμα δέρματος

Η Μαρία πιθανότατα είχε ανατολικομεσογειακή/μεσανατολική εμφάνιση, με ελιά ή καστανόχρωμο δέρμα και σκούρα χαρακτηριστικά. Το 2017, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο των Βερσαλλιών δημιούργησαν αναπαράσταση του προσώπου της με βάση πιθανά λείψανα – ένα ξηρό κρανίο και μια τούφα μαλλιών – που βρέθηκαν στην Προβηγκία. Η αναπαράσταση δείχνει μια όμορφη γυναίκα με μυτερή μύτη, ζυγωματικά και στρογγυλό πρόσωπο, φορώντας άσπρο μαντήλι. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι τα λείψανα ανήκουν όντως στη Μαρία.

Ύψος

Η καθηγήτρια Taylor αναφέρει ότι η Μαρία ήταν πιθανώς πολύ πιο κοντή από τις σύγχρονες γυναίκες, με μέσο ύψος περίπου 147 εκ. (4 πόδια 8 ίντσες), ενώ το μέσο ύψος των ανδρών ήταν 166 εκ. (5 πόδια 5 ίντσες).

Ηλικία

Η ηλικία της παραμένει άγνωστη, καθώς η Βίβλος δεν δίνει καμία ένδειξη. Ωστόσο, δεδομένου ότι είχε πόρους για να υποστηρίξει το έργο του Ιησού, δεν πρέπει να τη φανταζόμαστε ως ανήλικη.

Κομμωτική

Τα μαλλιά της ήταν μακριά και σκούρα, πιθανώς πλεγμένα και δεμένα ψηλά, ίσως με μαντήλι ή φουλάρι, όπως έκαναν οι γυναίκες της Ιουδαίας ή των Ναβαταίων.

Ρούχα

Η Μαρία φορούσε μακριά, χρωματιστά ενδύματα – τούνικες σε κόκκινο, πράσινο ή κίτρινο – με μανδύα και μαντήλι στο κεφάλι, για σεμνότητα.

Παπούτσια

Στις περισσότερες περιπτώσεις φορούσε σανδάλια, κατασκευασμένα από δέρμα με λουράκια και φτέρνα, στερεωμένα με ιμάντες.

Αξεσουάρ και κοσμήματα

Παρόλο που οι πλούσιες γυναίκες της εποχής φορούσαν κοσμήματα, η Μαρία πιθανότατα δεν είχε. Η καθηγήτρια Taylor εξηγεί ότι οι πρώτοι χριστιανοί δεν ενθάρρυναν τα κοσμήματα και οι γυναίκες που ακολουθούσαν τον Ιησού ζούσαν απλά, στον δρόμο μαζί του.

*Με πληροφορίες από την Daily Mail