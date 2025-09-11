Μια ονειρεμένη δουλειά με μισθό 3,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως που κανείς δεν θέλει
Οι συνθήκες εργασίας ήταν αποτρεπτικές, αλλά η αλήθεια κρυβόταν αλλού
Μία αγγελία εργασίας με έναν υψηλότατο μισθό σε έναν κόσμο όπου το σύνηθες είναι ακριβώς το αντίθετο, έγινε αμέσως viral και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον, πριν την προσγείωση στην πραγματικότητα.
Η θέση αφορούσε στην πρόσληψη επιστάτη του θρυλικού φάρου της Αλεξάνδρειας. Ο μισθός είναι εντυπωσιακός - περίπου 3,6 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ωστόσο, οι συνθήκες εργασίας εξαφανίζουν γρήγορα τον αρχικό ενθουσιασμό: έλλειψη ανθρώπινης επικοινωνίας, σκληροί μήνες εν μέσω καταιγίδων, επικοινωνία μόνο μέσω ραδιοφώνου ή δορυφόρου και βαριές βάρδιες που μπορούν να σπάσουν ακόμη και τους πιο ανθεκτικούς. Η πλοκή φαίνεται να είναι βγαλμένη από μια ζοφερή σειρά.
Αλλά σε αυτό το σημείο, η ιστορία παίρνει μια απροσδόκητη τροπή. Αποδεικνύεται ότι ο φάρος δεν υπάρχει εδώ και πολύ καιρό - από ένα από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου, μόνο ερείπια κάτω από το νερό παρέμειναν κοντά στις αιγυπτιακές ακτές. Η κενή θέση αποδείχθηκε ένα τρολάρισμα που εξαπλώθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια αντιδράσεις.
Ωστόσο, υπάρχει κάποια αλήθεια στην καρδιά της φάρσας. Υπάρχουν πραγματικά, υψηλά αμειβόμενα επαγγέλματα που απαιτούν να ζεις και να εργάζεσαι σε πλήρη απομόνωση. Από μετεωρολογικούς σταθμούς στην Αρκτική μέχρι φύλακες σε άγρια νησιά, αλλά λίγοι είναι οι τολμηροί...