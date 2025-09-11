Μια ονειρεμένη δουλειά με μισθό 3,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως... που κανείς δεν θέλει

Ο φάρος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 17 Δεκεμβρίου 1964, μερικά από τα θεμέλια και τις πέτρες του φάρου παραμένουν σε ένα κάστρο που χτίστηκε στην περιοχή από έναν Τούρκο σουλτάνο. Το φως έσβησε τον έβδομο αιώνα και ο φάρος καταστράφηκε από δύο σεισμούς τον 14ο αιώνα

Μία αγγελία εργασίας με έναν υψηλότατο μισθό σε έναν κόσμο όπου το σύνηθες είναι ακριβώς το αντίθετο, έγινε αμέσως viral και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον, πριν την προσγείωση στην πραγματικότητα.

Η θέση αφορούσε στην πρόσληψη επιστάτη του θρυλικού φάρου της Αλεξάνδρειας. Ο μισθός είναι εντυπωσιακός - περίπου 3,6 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ωστόσο, οι συνθήκες εργασίας εξαφανίζουν γρήγορα τον αρχικό ενθουσιασμό: έλλειψη ανθρώπινης επικοινωνίας, σκληροί μήνες εν μέσω καταιγίδων, επικοινωνία μόνο μέσω ραδιοφώνου ή δορυφόρου και βαριές βάρδιες που μπορούν να σπάσουν ακόμη και τους πιο ανθεκτικούς. Η πλοκή φαίνεται να είναι βγαλμένη από μια ζοφερή σειρά.

Αλλά σε αυτό το σημείο, η ιστορία παίρνει μια απροσδόκητη τροπή. Αποδεικνύεται ότι ο φάρος δεν υπάρχει εδώ και πολύ καιρό - από ένα από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου, μόνο ερείπια κάτω από το νερό παρέμειναν κοντά στις αιγυπτιακές ακτές. Η κενή θέση αποδείχθηκε ένα τρολάρισμα που εξαπλώθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια αντιδράσεις.

Ωστόσο, υπάρχει κάποια αλήθεια στην καρδιά της φάρσας. Υπάρχουν πραγματικά, υψηλά αμειβόμενα επαγγέλματα που απαιτούν να ζεις και να εργάζεσαι σε πλήρη απομόνωση. Από μετεωρολογικούς σταθμούς στην Αρκτική μέχρι φύλακες σε άγρια νησιά, αλλά λίγοι είναι οι τολμηροί...