Μια ονειρεμένη δουλειά με μισθό 3,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως που κανείς δεν θέλει

Οι συνθήκες εργασίας ήταν αποτρεπτικές, αλλά η αλήθεια κρυβόταν αλλού

Newsbomb

Μια ονειρεμένη δουλειά με μισθό 3,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως που κανείς δεν θέλει

Ο φάρος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 17 Δεκεμβρίου 1964, μερικά από τα θεμέλια και τις πέτρες του φάρου παραμένουν σε ένα κάστρο που χτίστηκε στην περιοχή από έναν Τούρκο σουλτάνο. Το φως έσβησε τον έβδομο αιώνα και ο φάρος καταστράφηκε από δύο σεισμούς τον 14ο αιώνα

AP/Jim Becker
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία αγγελία εργασίας με έναν υψηλότατο μισθό σε έναν κόσμο όπου το σύνηθες είναι ακριβώς το αντίθετο, έγινε αμέσως viral και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον, πριν την προσγείωση στην πραγματικότητα.

Η θέση αφορούσε στην πρόσληψη επιστάτη του θρυλικού φάρου της Αλεξάνδρειας. Ο μισθός είναι εντυπωσιακός - περίπου 3,6 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ωστόσο, οι συνθήκες εργασίας εξαφανίζουν γρήγορα τον αρχικό ενθουσιασμό: έλλειψη ανθρώπινης επικοινωνίας, σκληροί μήνες εν μέσω καταιγίδων, επικοινωνία μόνο μέσω ραδιοφώνου ή δορυφόρου και βαριές βάρδιες που μπορούν να σπάσουν ακόμη και τους πιο ανθεκτικούς. Η πλοκή φαίνεται να είναι βγαλμένη από μια ζοφερή σειρά.

Αλλά σε αυτό το σημείο, η ιστορία παίρνει μια απροσδόκητη τροπή. Αποδεικνύεται ότι ο φάρος δεν υπάρχει εδώ και πολύ καιρό - από ένα από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου, μόνο ερείπια κάτω από το νερό παρέμειναν κοντά στις αιγυπτιακές ακτές. Η κενή θέση αποδείχθηκε ένα τρολάρισμα που εξαπλώθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια αντιδράσεις.

Ωστόσο, υπάρχει κάποια αλήθεια στην καρδιά της φάρσας. Υπάρχουν πραγματικά, υψηλά αμειβόμενα επαγγέλματα που απαιτούν να ζεις και να εργάζεσαι σε πλήρη απομόνωση. Από μετεωρολογικούς σταθμούς στην Αρκτική μέχρι φύλακες σε άγρια νησιά, αλλά λίγοι είναι οι τολμηροί...

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,43% - Ποιες μετοχές υπεραπέδωσαν

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Προστατέψτε την Αρκτική από την «επικίνδυνη» κλιματική μηχανική

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ανασκαφές στην Καισάρεια αποκάλυψαν κρανία ελεφάντων ηλικίας... 7,7 εκατ. ετών

17:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Χαλάρωμα, μασάζ, οδηγίες για τους παίκτες της Εθνικής ομάδας

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Θα λάβει μετά θάνατον το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας - Τι δήλωσε ο Τραμπ

17:45ΚΟΣΜΟΣ

«Θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά» απαντά ο Τσελίκ σε ερώτημα για πιθανή επίθεση Ισραήλ στην Τουρκία

17:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«ΑξΙΟΣ ΕΣΤΙ» στο Καλλιμάρμαρο: Έρχεται η μεγάλη συναυλία - αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση

17:42ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Giant Heart & ΠΑΕ Πανσερραϊκός: Όνειρα που γίνονται πραγματικότητα!

17:41WHAT THE FACT

Μια ονειρεμένη δουλειά με μισθό 3,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως... που κανείς δεν θέλει

17:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονη αστάθεια τις επόμενες ημέρες - Πότε κάνει «βουτιά» ο υδράργυρος

17:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βραδιές Κινηματογράφου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

17:29ME TO N & ME TO Σ

Πρωίαν… δεν σε είδον!

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τσάρλι Κερκ «προέβλεψε» τον θάνατό του - Το «στοιχειωμένο» tweet πριν από 11 χρόνια

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Τροποποιήσεις και αναστολές δρομολογίων από Δευτέρα (15/9), λόγω εργασιών

17:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 23 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για την επίθεση αγέλης λιονταριών σε φύλακα ζωολογικού πάρκου - Τον κατασπάραξαν ζωντανό

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώνονται οι οικισμοί Μερτίδι, Λάκκα και Τούμπα - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

17:01ΕΛΛΑΔΑ

«Είδα ξαφνικά ένα μαύρο χρώμα, δεν θυμάμαι τίποτα», λέει ο οδηγός του τραμ που προσέκρουσε σε λεωφορείο στον Πειραιά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 25 επιβάτες

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Τζος Ντουχάμελ: Από το Χόλιγουντ στην «καλύβα της Αποκάλυψης» - Το καταφύγιο του ηθοποιού στην Μινεσότα

16:56ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Επίσημο αίτημα για συμμετοχή στο SAFE κατέθεσε η Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:48ΥΓΕΙΑ

«Έβαλε στο mute τη λαχτάρα μου για ζαμπονοτυρόπιτα»: Μια γυναίκα κι ένας άντρας που κάνουν ενέσεις αδυνατίσματος εξομολογούνται στο Newsbomb

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώνονται οι οικισμοί Μερτίδι, Λάκκα και Τούμπα - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

08:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Αναφορές για εύρεση όπλου κοντά στον τόπο δολοφονίας του - Επιβεβαιώνει το FBI

17:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονη αστάθεια τις επόμενες ημέρες - Πότε κάνει «βουτιά» ο υδράργυρος

08:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η απόλυτη ανατροπή - Τι λέει το παλιό ημερολόγιο για τον φετινό χειμώνα

17:45ΚΟΣΜΟΣ

«Θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά» απαντά ο Τσελίκ σε ερώτημα για πιθανή επίθεση Ισραήλ στην Τουρκία

15:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακιστέος ο 20χρονος γιος επιχειρηματία για την καταδίωξη στο Περιστέρι και τον τραυματισμό αστυνομικού

16:56ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Επίσημο αίτημα για συμμετοχή στο SAFE κατέθεσε η Τουρκία

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα τρέμει τα Ghost Sharks: Το υπερόπλο της Αυστραλίας που αλλάζει τις ισορροπίες στη θάλασσα

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Erika Frantzve: «Ο Θεός η δύναμή μας» - Το προφητικό μήνυμα της συζύγου του Τσάρλι Κερκ

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για την επίθεση αγέλης λιονταριών σε φύλακα ζωολογικού πάρκου - Τον κατασπάραξαν ζωντανό

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Τζος Ντουχάμελ: Από το Χόλιγουντ στην «καλύβα της Αποκάλυψης» - Το καταφύγιο του ηθοποιού στην Μινεσότα

14:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Τουρκία, Σλούκας: «Το μεγαλύτερο ματς της καριέρας μου, μεγάλο για όλο το Έθνος»

08:28WHAT THE FACT

Θρίλερ στο Καζακστάν – Περιπατητές βρήκαν γιγάντια πόρτα στα βουνά και κανείς δεν ξέρει τι είναι!

11:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Με 12 μονάδες μπροστά η ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ -Τι ποσοστά θα λάμβανε ο Τσίπρας

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η θερμοκρασία Οκτωβρίου - Τι δείχνουν ECMWF, UKMO, Meteo-France, JMA, NCEP, DWD, CMCC και BOM για την Ελλάδα

15:50ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Καλλάς: Το πρόσωπό της στο νέο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ

12:42WHAT THE FACT

Αν δείτε ξεχασμένη απόδειξη στο ATM μην βγάλετε χρήματα - Το νέο κόλπο απάτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ