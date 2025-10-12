Γιατί οι χειρουργοί φορούν πράσινο και μπλε και τα νοσοκομεία «ντύνονται» στα ίδια χρώματα

Όλοι έχουμε δει χειρουργούς με πράσινες ή μπλε ρόμπες και χειρουργικά δωμάτια βαμμένα σε αυτά τα χρώματα, αλλά λίγοι γνωρίζουν γιατί συμβαίνει αυτό. Παλιότερα, οι ρόμπες των γιατρών ήταν λευκές, σύμβολο καθαριότητας και αψεγάδιαστης υγιεινής. Στις αρχές του 20ού αιώνα όμως, ένας διάσημος χειρουργός αποφάσισε να αλλάξει το λευκό με το πράσινο και σταδιακά η επιλογή του εξαπλώθηκε σε όλο τον ιατρικό κόσμο.

Ο λόγος δεν είναι μόνο αισθητικός. Σύμφωνα με μελέτες, όπως αυτή που δημοσιεύθηκε στο Today’s Surgical Nurse, το πράσινο και το μπλε είναι πιο ξεκούραστα για τα μάτια των χειρουργών κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων. Είναι χρώματα αντίθετα από το κόκκινο, το οποίο κυριαρχεί λόγω του αίματος.

Όταν οι χειρουργοί κοιτάζουν συνεχώς το κόκκινο των εσωτερικών οργάνων, τα μάτια τους σταδιακά «κορεσμένα» και δυσκολεύονται να διακρίνουν τις λεπτές διαβαθμίσεις του χρώματος. Το πράσινο και το μπλε «αναζωογονούν» την όραση, επιτρέποντας στον εγκέφαλο να παραμένει ευαίσθητος στις αποχρώσεις του κόκκινου.

Επιπλέον, η μακρά παραμονή του βλέμματος στο κόκκινο μπορεί να προκαλέσει οφθαλμαπάτες: όταν ο χειρουργός στρέφει το μάτι του σε λευκή επιφάνεια, όπως μια κουρτίνα ή τη ρόμπα ενός συναδέλφου, μπορεί να δει ψευδώς πράσινα στίγματα. Αυτό συμβαίνει γιατί η ευαισθησία του ματιού στο κόκκινο έχει μειωθεί και ο εγκέφαλος «αντιλαμβάνεται» πράσινο εκεί που δεν υπάρχει. Η θέαση πράσινων ή μπλε επιφανειών περιοδικά εξαλείφει αυτές τις ψευδαισθήσεις, βοηθώντας τον χειρουργό να παραμένει συγκεντρωμένος.

Αυτός είναι και ο λόγος που πολλά νοσοκομεία βάφονται σε γαλάζιους και πράσινους τόνους. Η ψυχολογική ηρεμία, η ευκολία στην όραση και η μείωση οφθαλμαπατών κάνουν τα χρώματα αυτά ιδανικά για ένα περιβάλλον που απαιτεί απόλυτη προσοχή και ακρίβεια.