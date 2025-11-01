Η επιστήμη «μίλησε» – Πόσες διακοπές τον χρόνο χρειάζεσαι;

Κατά τη διάρκεια των διακοπών, ο άνθρωπος απομακρύνεται από το άγχος και την πίεση της καθημερινότητας, επιτρέποντας στο σώμα και το μυαλό να απολαύσουν απαραίτητες στιγμές ηρεμίας.

Η επαφή με τη φύση, ο ποιοτικός ύπνος, η σωματική δραστηριότητα και ο χρόνος με αγαπημένα πρόσωπα συμβάλλουν στη μείωση του άγχους και γενικώς την ψυχική και σωματική ανανέωση.

Αρκετές έρευνες σημειώνουν ότι η ψυχική ισορροπία δεν εξαρτάται μόνο από τις μεγάλες καλοκαιρινές διακοπές αλλά και το πόσο συχνά προσφέρουμε μικρές ανάσες στον εαυτό μας.

Ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Πίτσμπεργκ, το Journal of Happiness Studies και το American Psychological Association αναφέρουν ότι τα οφέλη είναι μεγαλύτερα όταν κάποιος πραγματοποιεί επτά σύντομες αποδράσεις μέσα στη χρονιά, διάρκειας από 2 έως 4 μέρες η καθεμία.

Δεν χρειάζεται να είναι ούτε πολυτελείς, ούτε εξωτικές, αρκεί να προσφέρουν την αίσθηση της αλλαγής και της αποσύνδεσης από την καθημερινότητα.

Ακόμη και ένα απλό τριήμερο σε κοντινό προορισμό φαίνεται πως επαναφέρει την πνευματική ενέργεια, βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου και ανανεώνει τη διάθεση με τρόπους που διαρκούν περισσότερο από όσο νομίζουμε.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η συχνότητα αυτών των διαλειμμάτων έχει μεγαλύτερη σημασία από τη διάρκεια, καθώς το μυαλό χρειάζεται τακτικές στιγμές επαναφόρτισης για να διατηρήσει τη δημιουργικότητα και τη συναισθηματική του ανθεκτικότητα.

Οι συμμετέχοντες που έκαναν επτά αλλα και συχνότερες –μικρότερης διάρκειας– αποδράσεις τον χρόνο, εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης και μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή σε σύγκριση με όσους έμειναν καθηλωμένοι στη ρουτίνα.